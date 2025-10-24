Les Émirats arabes unis (EAU) inaugurent le premier projet d'énergie renouvelable Gigascale au monde, établissant ainsi une nouvelle norme mondiale en matière d'énergie propre.

Conformément à la vision de Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, ce projet d'envergure mondiale réaffirme la position de leader des Émirats arabes unis en matière d'énergie propre, en s'attaquant directement au problème de l'intermittence des énergies renouvelables.

Le projet réimaginera le potentiel des énergies renouvelables, en fournissant 1GW d'énergie de base à un tarif compétitif au niveau mondial ( ), établissant ainsi un modèle pour les futurs déploiements internationaux.

Masdar et EWEC déploient le système le plus grand et le plus technologiquement avancé de ce type dans le monde.

Le projet contribuera à alimenter la révolution de l'IA des EAU tout en créant plus de 10 000 emplois et en évitant environ 5,7 millions de tonnes de CO 2 par an.

ABU DHABI, EAU, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Son Altesse Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président de la Cour présidentielle pour le développement et les affaires des héros tombés au combat, a assisté à la pose de la première pierre du plus grand projet au monde combinant énergie solaire et stockage par batterie, capable de fournir 1 gigawatt (GW) d'énergie renouvelable de base 24 heures sur 24.

Réimaginer le potentiel des énergies renouvelables

Conformément à la vision de Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, ce projet de première mondiale, développé par Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar et Emirates Water and Electricity Company (EWEC), réimagine le potentiel des énergies renouvelables en surmontant l'obstacle de l'intermittence. En produisant pour la première fois de l'énergie de base à grande échelle à un tarif compétitif au niveau mondial, le projet établit une nouvelle référence internationale et réaffirme la position de leader des Émirats arabes unis en matière de développement des énergies renouvelables.

Le système le plus grand et le plus technologiquement avancé de son genre dans le monde

Le projet intégrera une centrale solaire photovoltaïque (PV) de 5,2 GW et un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 19 gigawattheures (GWh), le système de ce type le plus grand et le plus avancé sur le plan technologique au monde. La conception comprend des technologies de pointe, notamment des prévisions améliorées par l'IA et une répartition intelligente, ainsi qu'une infrastructure prête pour l'analyse prédictive et l'optimisation du système.

Un projet pour le monde

Une fois opérationnel, le projet servira de modèle à reproduire à l'échelle internationale pour répondre à la demande croissante d'énergie propre, sûre et disponible 24 heures sur 24.

Son Excellence le Dr Sultan Al Jaber, ministre de l'industrie et des technologies avancées et président de Masdar, a déclaré: "Masdar et l'EWEC ouvrent la voie à l'avenir, ici à Abou Dhabi. Avec le soutien indéfectible de Son Altesse le Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, et de Son Altesse le Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dhabi et président du Conseil exécutif d'Abou Dhabi, et en présence de Son Altesse le Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ce projet gigascale est une étape vers la redéfinition du rôle des énergies renouvelables à l'ère de l'information. Cette percée est l'aboutissement de deux décennies d'excellence de Masdar dans le domaine des énergies renouvelables et témoigne de la puissance de la collaboration dans l'écosystème énergétique d'Abou Dhabi. Alors que le monde est à la recherche d'une énergie sûre, durable et abordable, les Émirats arabes unis sont fiers d'offrir une nouvelle vision de la croissance basée sur la technologie".

Mohamed Jameel Al Ramahi, directeur général de Masdar, a déclaré : "Cette inauguration est un moment de fierté pour Masdar et les Émirats arabes unis, et représente un tournant dans la transformation de l'énergie propre. Ce projet inédit, le plus grand et le plus ambitieux de l'histoire de Masdar, est un modèle pour le monde entier. En relevant le défi de l'intermittence, nous pouvons fournir une énergie durable pour répondre à la demande en forte croissance résultant des progrès de l'intelligence artificielle et d'autres technologies. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec l'EWEC et nos partenaires pour mener à bien ce projet historique, qui établira la norme mondiale en matière de développement des énergies renouvelables et aidera d'autres pays à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie propre".

La puissance de l'ère de l'IA

Une fois achevé, le projet fournira 1GW d'énergie de base continue et propre, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à un tarif compétitif au niveau mondial, ce qui permettra d'éviter environ 5,7 millions de tonnes d'émissions de carbone par an et de soutenir les efforts continus des Émirats arabes unis en vue de diversifier leur bouquet énergétique. L'installation devrait être opérationnelle d'ici 2027.

Ahmed Ali Alshamsi, directeur général de l'Emirates Water and Electricity Company, a déclaré : "Ce projet historique témoigne de la vision du président, Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et de l'engagement inébranlable de l'EWEC et de ses partenaires dans la mise en service et le développement d'innovations transformatrices qui soutiennent les objectifs nationaux. Abou Dhabi et les Émirats arabes unis sont un pôle mondial de recherche, d'innovation et d'adoption de l'intelligence artificielle, et ce projet permettra de répondre durablement aux besoins énergétiques de ce secteur clé, en alimentant la prochaine génération de croissance économique. Nous sommes fiers d'avoir collaboré stratégiquement avec Masdar sur ce projet emblématique et d'avoir ouvert la voie à une nouvelle ère énergétique aux Émirats arabes unis".

Le projet représente un investissement de plus de 6 milliards de dollars. Son développement permettra de créer plus de 10 000 emplois et de nouvelles installations de fabrication et de services, reflétant ainsi la vision et l'engagement des Émirats arabes unis à stimuler la croissance socio-économique. Le projet fournira une énergie abordable, fiable et propre pour répondre à la demande énergétique croissante liée à l'intelligence artificielle (IA) et à l'économie numérique. Les Émirats arabes unis font de l'IA la pierre angulaire de leur diversification économique et visent à devenir un leader mondial dans ce secteur dans le cadre de leur stratégie nationale 2031, la première du genre dans le monde, en investissant dans les personnes et les industries qui sont essentielles au succès des Émirats arabes unis.

Masdar a établi une forte présence dans le domaine du stockage par batterie avec des investissements aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs, y compris le premier système de stockage au monde connecté à un parc éolien offshore flottant, et a des projets en cours d'exploitation et de développement dans un certain nombre de pays. Masdar vise une capacité globale de 100 GW d'ici à 2030 pour son portefeuille de projets dans le domaine des technologies énergétiques propres.

Pour plus d'informations sur Masdar, veuillez consulter le site : https://www.masdar.ae et nous rejoindre sur : facebook.com/masdar.ae et https://x.com/Masdar

Pour plus d'informations sur l'EWEC, veuillez consulter le site www.ewec.ae

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2804422/Masdar_Energy_Project_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2804423/Masdar_Energy_Project_2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2804425/Masdar_Logo.jpg