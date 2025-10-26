UEA Luncurkan Proyek Energi Terbarukan Skala Besar yang Pertama di Dunia, Tetapkan Standar Global yang Baru Untuk Energi Bersih

Sejalan dengan visi Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab, proyek pertama di dunia yang dikembangkan oleh Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar dan Emirates Water and Electricity Company (EWEC) ini meningkatkan visi potensi energi terbarukan dengan cara mengatasi hambatan intermitensi. Dengan memproduksi energi beban dasar berskala giga dengan tarif yang kompetitif di dunia untuk pertama kalinya, proyek ini menetapkan tolok ukur internasional yang baru dan kembali menegaskan posisi kepemimpinan UEA dalam hal pengembangan energi terbarukan.

Sistem terbesar dengan teknologi tercanggih di jenisnya di seluruh dunia

Proyek ini akan mengintegrasikan pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik (PV) berkapasitas 5,2 GW dengan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (BESS) berkapasitas 19 gigawatt-jam (GWh), sistem terbesar dengan teknologi tercanggih di dunia. Desainnya dilengkapi teknologi mutakhir, termasuk perkiraan yang disempurnakan AI dan pengiriman cerdas, serta infrastruktur yang siap AI untuk analisis prediktif dan pengoptimalan sistem.

Rencana terinci bagi dunia

Setelah beroperasi, proyek ini akan menjadi rencana terinci yang dapat ditiru di seluruh dunia untuk memenuhi peningkatan permintaan listrik yang bersih, aman, dan selalu tersedia.

Kata Yang Mulia Dr Sultan Al Jaber, Menteri Perindustrian & Teknologi Canggih dan Ketua Masdar: "Masdar dan EWEC sedang merintis masa depan di di Abu Dhabi. Dengan dukungan tak tergoyahkan dari Yang Mulia Syekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presiden UEA; Yang Mulia Syekh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Putra Mahkota Abu Dhabi sekaligus Ketua Dewan Eksekutif Abu Dhabi; dan di hadapan Yang Mulia Syekh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, proyek raksasa ini merupakan langkah yang mengubah peran energi terbarukan bagi era informasi. Terobosan ini merupakan puncak keunggulan Masdar selama dua puluh tahun dalam hal energi terbarukan dan membuktikan kekuatan kerja sama di ekosistem energi Abu Dhabi. Di saat dunia mencari energi yang aman, berkelanjutan dan terjangkau, UEA dengan bangga menawarkan visi baru untuk pertumbuhan berbasis teknologi."

Kata Mohamed Jameel Al Ramahi, Chief Executive Officer di Masdar: "Peletakan batu pertama ini sangat membanggakan bagi Masdar dan UEA, dan merupakan momen penting bagi transformasi energi bersih. Proyek pertama yang terbesar dan paling ambisius di dunia dalam sejarah Masdar ini merupakan rencana terinci bagi dunia, yang menunjukkan bahwa energi terbarukan dapat disalurkan setiap saat. Dengan mengatasi tantangan intermitensi, kami dapat menyediakan daya listrik berkelanjutan untuk memenuhi permintaan yang berkembang pesat dari kemajuan kecerdasan buatan dan berbagai teknologi lainnya. Kami harap dapat bekerja sama dengan EWEC dan para mitra kami untuk mewujudkan proyek penting ini, yang akan menjadi standar global bagi pengembangan energi terbarukan dan mendukung negara-negara lain dalam mencapai tujuan energi bersih."

Mendukung era AI

Setelah selesai, proyek ini akan menghasilkan 1GW daya beban dasar bersih secara terus-menerus selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan tarif yang kompetitif di dunia, sehingga dapat menghindari sekitar 5,7 juta ton emisi karbon per tahun dan mendukung upaya UEA yang tanpa henti untuk mendiversifikasi bauran energinya. Fasilitas ini dijadwalkan akan beroperasi pada tahun 2027.

Ahmed Ali Alshamsi, Chief Executive Officer di Emirates Water and Electricity Company, mengatakan: "Proyek penting ini membuktikan visi Presiden Yang Mulia Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dan keteguhan komitmen EWEC maupun mitra kami dalam menjalankan dan mengembangkan berbagai inovasi transformatif yang mendukung tujuan nasional. Abu Dhabi dan UEA adalah pusat global untuk penelitian, inovasi, dan penggunaan kecerdasan buatan. Proyek ini akan memastikan bahwa kebutuhan energi di sektor utama ini terpenuhi secara berkelanjutan, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi generasi berikutnya. Kami bangga menjalin kerja sama strategis dengan Masdar dalam proyek ikonik ini, dan memulai era baru bagi energi di UEA."

Investasi modal untuk proyek ini mencapai lebih dari AS$6 miliar. Pembangunannya akan menciptakan lebih dari 10.000 lapangan kerja dan fasilitas manufaktur maupun fasilitas layanan baru, yang mencerminkan visi dan komitmen UEA untuk mendorong pertumbuhan sosial ekonomi. Proyek ini juga akan menyediakan tenaga listrik yang terjangkau, andal, dan bersih untuk memenuhi peningkatan permintaan energi dari kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi digital. UEA menjadikan AI sebagai landasan diversifikasi ekonomi dan ingin menjadi pemimpin global di sektor ini berdasarkan strategi nasional 2031, yang pertama di dunia, dengan berinvestasi pada orang-orang maupun industri yang menjadi kunci keberhasilan UEA.

Masdar memiliki kehadiran yang kuat di bidang penyimpanan baterai dan berinvestasi di Amerika Serikat, Inggris, dan negara lain, termasuk sistem penyimpanan pertama di dunia yang terhubung ke ladang angin lepas pantai terapung, dan memiliki proyek yang sedang beroperasi dan dikembangkan di sejumlah negara. Masdar menargetkan segenap kapasitas portofolio proyek di seluruh teknologi energi bersih sebesar 100 GW pada tahun 2030.

