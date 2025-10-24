-EAU inicia la construcción del primer proyecto de energía renovable a gran escala del mundo, que funcionará las 24 horas del día, estableciendo un nuevo estándar global para la energía limpia

En consonancia con la visión de Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, este proyecto pionero a nivel mundial reafirma el liderazgo de los EAU en energía limpia, abordando directamente la intermitencia de las energías renovables.

El proyecto reinventará el potencial de las energías renovables, proporcionando 1 GW de energía de carga base a una tarifa globalmente competitiva, estableciendo así un modelo para futuros despliegues internacionales.

Masdar y EWEC están desplegando el sistema más grande y tecnológicamente avanzado de su tipo en el mundo.

El proyecto impulsará la revolución de la inteligencia artificial en los EAU, creando más de 10.000 puestos de trabajo y evitando la emisión de aproximadamente 5,7 millones de toneladas de CO2 al año.

ABU DABI, EAU, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Su Alteza el Jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para el Desarrollo y Asuntos de los Héroes Caídos, ha sido testigo de la colocación de la primera piedra del proyecto combinado de energía solar y almacenamiento de baterías más grande del mundo, capaz de suministrar 1 gigavatio (GW) de energía renovable de carga base las 24 horas del día.

Reimaginando el potencial de las energías renovables

En consonancia con la visión de Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, este proyecto pionero a nivel mundial, desarrollado por Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar y Emirates Water and Electricity Company (EWEC), reimagina el potencial de las energías renovables superando la barrera de la intermitencia. Al producir energía de carga base a gran escala a una tarifa globalmente competitiva por primera vez, el proyecto establece un nuevo referente internacional y reafirma el liderazgo de los EAU en el desarrollo de energías renovables.

El sistema más grande y tecnológicamente avanzado de su tipo en el mundo

El proyecto integrará una planta solar fotovoltaica (FV) de 5,2 GW con un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 19 gigavatios-hora (GWh), el sistema más grande y tecnológicamente avanzado de su tipo en el mundo. El diseño incorpora tecnologías de vanguardia, como pronósticos mejorados con IA y despacho inteligente, e infraestructura preparada para IA para análisis predictivo y optimización del sistema.

Un modelo a seguir para el mundo

Una vez operativo, el proyecto servirá como modelo a seguir internacionalmente para satisfacer la creciente demanda de energía limpia, segura y disponible las 24 horas.

Su Excelencia el doctor Sultan Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada y presidente de Masdar, declaró: "Masdar y EWEC están abriendo camino hacia el futuro aquí en Abu Dabi. Con el firme apoyo de Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los EAU, y Su Alteza el Jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi, y en presencia de Su Alteza el Jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, este proyecto a gran escala supone un paso hacia la redefinición del papel de las energías renovables en la era de la información. Este avance es la culminación de dos décadas de excelencia de Masdar en energías renovables y demuestra el poder de la colaboración en el ecosistema energético de Abu Dabi. Mientras el mundo busca energía segura, sostenible y asequible, los EAU se enorgullecen de ofrecer una nueva visión para el crecimiento impulsado por la tecnología".

Mohamed Jameel Al Ramahi, consejero delegado de Masdar, dijo: "Esta inauguración es un motivo de orgullo para Masdar y los EAU, y representa un momento crucial en la transformación hacia la energía limpia. Este proyecto pionero a nivel mundial, el más grande y ambicioso en la historia de Masdar, es un modelo a seguir para el mundo, demostrando que la energía renovable puede suministrarse las 24 horas del día. Al superar el desafío de la intermitencia, podemos proporcionar energía sostenible para satisfacer la creciente demanda derivada de los avances en inteligencia artificial y otras tecnologías. Esperamos colaborar estrechamente con EWEC y nuestros socios para llevar a cabo este proyecto emblemático, que establecerá el estándar mundial para el desarrollo de energías renovables y ayudará a otros países a cumplir sus objetivos de energía limpia".

Impulsando la era de la IA

Una vez finalizado, el proyecto suministrará 1 GW de energía base limpia y continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a una tarifa competitiva a nivel mundial, evitando aproximadamente 5,7 millones de toneladas de emisiones de carbono al año y apoyando los esfuerzos continuos de los EAU por diversificar su matriz energética. Está previsto que la instalación entre en funcionamiento en 2027.

Ahmed Ali Alshamsi, consejero delegado de Emirates Water and Electricity Company, declaró: "Este proyecto emblemático es un testimonio de la visión del presidente, Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y del compromiso inquebrantable de EWEC y nuestros socios con la puesta en marcha y el desarrollo de innovaciones transformadoras que respalden los objetivos nacionales. Abu Dabi y los Emiratos Árabes Unidos son un centro global para la investigación, la innovación y la adopción de inteligencia artificial, y este proyecto garantizará que las necesidades energéticas de este sector clave se satisfagan de forma sostenible, impulsando la próxima generación de crecimiento económico. Nos enorgullece haber colaborado estratégicamente con Masdar en este proyecto emblemático y haber marcado el comienzo de una nueva era energética en los Emiratos Árabes Unidos".

El proyecto representa una inversión de capital superior a los 6.000 millones de dólares estadounidenses. Su desarrollo creará más de 10.000 empleos y nuevas instalaciones de fabricación y servicios, lo que refleja la visión y el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos de impulsar el crecimiento socioeconómico. El proyecto proporcionará energía asequible, fiable y limpia para satisfacer la creciente demanda energética derivada de la inteligencia artificial (IA) y la economía digital. Los Emiratos Árabes Unidos están posicionando la IA como un pilar fundamental de su diversificación económica y aspiran a convertirse en un líder mundial en el sector bajo su estrategia nacional para 2031, la primera de su tipo en el mundo, invirtiendo en las personas y las industrias clave para el éxito del país.

Masdar ha consolidado una sólida presencia en el almacenamiento de baterías, con inversiones en Estados Unidos, Reino Unido y otros países, incluyendo el primer sistema de almacenamiento del mundo conectado a un parque eólico marino flotante, y cuenta con proyectos en operación y desarrollo en varios países. Masdar aspira a una cartera de proyectos con una capacidad total de 100 GW en tecnologías de energía limpia para 2030.

Para más información sobre Masdar, visite: https://www.masdar.ae y conecte: facebook.com/masdar.ae y https://x.com/Masdar

Para más información sobre EWEC, visite www.ewec.ae