UAE macht den ersten Spatenstich für das weltweit erste Gigaskala-Projekt für erneuerbare Energien rund um die Uhr und setzt damit einen neuen globalen Standard für saubere Energie

Im Einklang mit der Vision Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, bekräftigt das weltweit erste Projekt die Führungsposition der VAE im Bereich der sauberen Energie und geht direkt auf die Schwankungen der erneuerbaren Energien ein

Das Projekt wird das Potenzial erneuerbarer Energien neu definieren, indem es 1 GW Grundlaststrom zu einem weltweit wettbewerbsfähigen Tarif ( ) bereitstellt und eine Blaupause für künftige internationale Einsätze schafft.

Masdar und EWEC errichten das größte und technologisch fortschrittlichste System seiner Art in der Welt

Das Projekt wird dazu beitragen, die KI-Revolution in den VAE voranzutreiben, über 10 000 Arbeitsplätze zu schaffen und jährlich etwa 5,7 Millionen Tonnen CO 2 zu vermeiden.

ABU DHABI, VAE, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Seine Hoheit Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, stellvertretender Vorsitzender des Präsidentengerichts für Entwicklung und Angelegenheiten gefallener Helden, war Zeuge des ersten Spatenstichs für das weltweit größte kombinierte Solarstrom- und Batteriespeicherprojekt, das rund um die Uhr 1 Gigawatt (GW) erneuerbare Grundlastenergie liefern kann.

Das Potenzial der erneuerbaren Energien neu denken

UAE Breaks Ground on World’s First Gigascale Round-the-Clock Renewable Energy Project, Setting a New Global Standard for Clean Energy UAE Breaks Ground on World’s First Gigascale Round-the-Clock Renewable Energy Project, Setting a New Global Standard for Clean Energy

Im Einklang mit der Vision Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, stellt dieses weltweit erste Projekt, das von Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar und Emirates Water and Electricity Company (EWEC) entwickelt wurde, das Potenzial erneuerbarer Energien neu vor, indem es die Barriere der Intermittenz überwindet. Durch die erstmalige Erzeugung von Grundlaststrom in gigantischem Umfang zu einem weltweit wettbewerbsfähigen Tarif setzt das Projekt einen neuen internationalen Maßstab und bekräftigt die führende Position der VAE bei der Entwicklung erneuerbarer Energien.

Das größte und technologisch fortschrittlichste System seiner Art in der Welt

Das Projekt wird eine 5,2-GW-Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeichersystem (BESS) mit einer Kapazität von 19 Gigawattstunden (GWh) integrieren, dem größten und technologisch fortschrittlichsten System seiner Art weltweit. Das Design bietet modernste Technologien, einschließlich KI-gestützter Prognosen und intelligentem Versand, sowie eine KI-fähige Infrastruktur für vorausschauende Analysen und Systemoptimierung.

Eine Blaupause für die Welt

Sobald das Projekt in Betrieb ist, wird es als Blaupause dienen, die international nachgeahmt werden kann, um die wachsende Nachfrage nach sauberer, sicherer und rund um die Uhr verfügbarer Energie zu decken.

Seine Exzellenz Dr. Sultan Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie und Vorsitzender von Masdar, sagte: "Masdar und EWEC sind hier in Abu Dhabi auf dem Weg in die Zukunft. Mit der unerschütterlichen Unterstützung Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, und Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, sowie in Anwesenheit Seiner Hoheit Scheich Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan ist dieses Gigaskalenprojekt ein Schritt zur Neudefinition der Rolle der erneuerbaren Energien im Informationszeitalter. Dieser Durchbruch ist der Höhepunkt von Masdars zwei Jahrzehnten hervorragender Leistungen im Bereich der erneuerbaren Energien und ist ein Beweis für die Stärke der Zusammenarbeit im Energie-Ökosystem von Abu Dhabi. In einer Zeit, in der die Welt nach sicherer, nachhaltiger und erschwinglicher Energie sucht, sind die VAE stolz darauf, eine neue Vision für technologiegestütztes Wachstum zu bieten.

Mohamed Jameel Al Ramahi, Chief Executive Officer bei Masdar, sagte: "Dieser erste Spatenstich ist ein stolzes Ereignis für Masdar und die VAE und stellt einen entscheidenden Moment in der Transformation zu sauberer Energie dar. Dieses weltweit erste Projekt, das größte und ehrgeizigste in der Geschichte Masdars, ist eine Blaupause für die Welt und zeigt, dass erneuerbare Energien rund um die Uhr zur Verfügung stehen können. Indem wir die Herausforderung der Unterbrechung überwinden, können wir nachhaltige Energie bereitstellen, um die schnell wachsende Nachfrage zu befriedigen, die sich aus Fortschritten in der künstlichen Intelligenz und anderen Technologien ergibt. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit EWEC und unseren Partnern bei der Verwirklichung dieses bahnbrechenden Projekts, das weltweit Maßstäbe für die Entwicklung erneuerbarer Energien setzen und andere Länder bei der Verwirklichung ihrer Ziele für saubere Energie unterstützen wird.

Die KI-Ära vorantreiben

Nach seiner Fertigstellung wird das Projekt 1 GW kontinuierliche, saubere Grundlaststromleistung rund um die Uhr zu einem weltweit wettbewerbsfähigen Tarif liefern, jährlich etwa 5,7 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen vermeiden und die laufenden Bemühungen der VAE um eine Diversifizierung ihres Energiemixes unterstützen. Die Anlage soll bis 2027 in Betrieb genommen werden.

Ahmed Ali Alshamsi, Chief Executive Officer der Emirates Water and Electricity Company, sagte: "Dieses bahnbrechende Projekt ist ein Beweis für die Vision von Präsident Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan und das unermüdliche Engagement von EWEC und unseren Partnern bei der Inbetriebnahme und Entwicklung von transformativen Innovationen, die nationale Ziele unterstützen. Abu Dhabi und die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein weltweites Zentrum für die Erforschung, Innovation und Einführung künstlicher Intelligenz, und dieses Projekt wird sicherstellen, dass der Energiebedarf dieses Schlüsselsektors nachhaltig gedeckt und die nächste Generation des Wirtschaftswachstums angetrieben wird. Wir sind stolz darauf, mit Masdar strategisch an diesem ikonischen Projekt zusammengearbeitet zu haben und den Grundstein für eine neue Ära der Energieversorgung in den VAE zu legen.

Das Projekt umfasst Kapitalinvestitionen von über 6 Milliarden US-Dollar. Durch seine Entwicklung werden mehr als 10.000 Arbeitsplätze sowie neue Produktions- und Dienstleistungseinrichtungen geschaffen, was die Vision und das Engagement der VAE zur Förderung des sozioökonomischen Wachstums widerspiegelt. Das Projekt wird erschwingliche, zuverlässige und saubere Energie bereitstellen, um den steigenden Energiebedarf der künstlichen Intelligenz (KI) und der digitalen Wirtschaft zu decken. Die VAE positionieren KI als Eckpfeiler ihrer wirtschaftlichen Diversifizierung und streben im Rahmen ihrer nationalen Strategie 2031, der ersten ihrer Art weltweit, eine globale Führungsposition in diesem Sektor an, indem sie in die Menschen und Branchen investieren, die für den Erfolg der VAE entscheidend sind.

Masdar hat eine starke Präsenz im Bereich der Batteriespeicherung mit Investitionen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und anderswo aufgebaut, einschließlich des weltweit ersten Speichersystems, das an einen schwimmenden Offshore-Windpark angeschlossen ist, und hat Projekte in Betrieb und in der Entwicklung in einer Reihe von Ländern. Masdar strebt bis 2030 eine Gesamtkapazität des Projektportfolios für saubere Energietechnologien von 100 GW an.

Weitere Informationen über Masdar finden Sie im Internet: https://www.masdar.ae und verbinden Sie sich mit uns auf: facebook.com/masdar.ae und https://x.com/Masdar

Weitere Informationen über EWEC finden Sie unter www.ewec.ae

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2804422/Masdar_Energy_Project_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2804423/Masdar_Energy_Project_2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2804425/Masdar_Logo.jpg