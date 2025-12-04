新華絲路：2025世界綠色發展投資貿易博覽會在江西南昌開幕

本屆博覽會設有綠色產業、國際交流等六大板塊，展覽面積約4.5萬平方米，重點展示了新能源、人工智能、低空經濟等新興賽道，並安排了17場專題經貿活動，以促進精準業務對接。

博覽會以「數智賦能綠色發展，開放江西鏈接全球」為主題，旨在分享綠色發展經驗與合作機遇。

江西是我國唯一同時承擔國家生態文明試驗區和生態產品價值實現機制試點的省份，在碳市場、排污權交易等領域成果顯著，多項改革經驗在全國推廣。

全省高技術製造業增加值占規模以上工業總產值比重達23%，新能源、環保等綠色產業正快速發展。

本屆博覽會由江西省人民政府主辦，自2009年創辦以來，已成為全球綠色發展與經濟合作的重要平台。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348540.html

SOURCE 新華絲路