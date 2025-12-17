華為數字能源圓滿完成工商業構網型儲能大規模燃燒測試

本次測試打造了行業前所未有的嚴苛測試環境，全方位驗證儲能系統在極端條件下的安全表現。測試採用整包過充觸發方式，一次性引發60個電芯同時熱失控，實現「點火即巔峰」的極限挑戰。相比傳統測試僅觸發單個或少量電芯熱失控，此次測試的嚴苛程度呈指數級提升。

測試的嚴苛還表現在：①採用UL9540A:2025中定義的開門燃燒方案，主動提供最大供氧量；②所有PACK均充至滿電狀態100%SOC；③關閉所有主被動消防系統，讓儲能系統在能量滿格、充分燃燒的條件下，完全依靠自身設計「硬抗」烈火考驗。

硬核實力：五級防護體系築牢安全防線

在如此極端的測試條件下，華為工商業構網型儲能憑借創新的五級防護設計，展現了卓越的安全性能：

電芯間隔熱設計 ：有效減緩電芯間熱失控擴散速度，為系統安全提供第一道屏障； PACK全金屬外殼 ：耐高溫超 1500℃的全金屬外殼，即便在熊熊大火中也能保持結構完整，最大化消減火災的破壞； 正壓阻氧與定向排煙設計 ：獨創的正壓阻氧 +定向排煙聯合防禦，實現可燃物有效分流，大幅降低火災影響； 防火迷宮設計 ：儲能櫃所有密封界面採用迷宮結構，有效阻止火焰蔓延路徑； 箱體整面強化耐火 ：為箱體穿上「 盔甲」，提供全面的耐火保護。

數據見證：關鍵指標彰顯卓越性能

測試過程中採集的關鍵數據，充分證明了華為工商業構網型儲能的安全可靠性。在火場溫度高達961℃時，相鄰櫃體的電芯最高溫度僅45.3℃，遠低於電芯開閥溫度閾值，滿足UL9540A:2025標準要求，燃燒時未發生櫃間蔓延。

測試記錄的最大熱釋放速率（HRR）為3MW，總燃燒時長不足3小時即自行熄滅。在開門燃燒的條件下，系統實現了熱量的快速集中釋放，展現了出色的熱管理能力。

引領行業：樹立儲能安全新標桿

華為數字能源此次極限燃燒測試獲得了TUV萊茵的權威見證，不僅驗證了華為工商業構網型儲能在極端條件下的安全性能，更為行業提供了寶貴的安全驗證經驗和模板。華為數字能源委託火災安全全國重點實驗室聯合開展攻關技術研究。

今年11月18日，華為數字能源聯合申報的「適用於電化學儲能系統的全生命週期安全量化評估體系」通過行業專家院士的權威鑒定，處於國際領先水平。本次極限燃燒測試在真實場景下進一步驗證了華為儲能系統在熱失控防控、火焰蔓延阻隔等核心安全技術方面的領先實力。

華為數字能源以此次極限燃燒測試的成功，向業界展示了工商業儲能安全的新高度，為行業規模化安全應用和健康發展樹立了里程碑。

SOURCE Huawei