Le C&I GFM ESS de Huawei Digital Power réussit le test d'allumage extrême

SHENZHEN, Chine, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le système de stockage d'énergie formant le réseau, à refroidissement hybride, destiné aux applications commerciales et industrielles (C&I GFM ESS) de Huawei Digital Power a passé avec succès un test d'inflammation extrême particulièrement rigoureux attesté par TÜV Rheinland. Réalisé dans un laboratoire national de référence en matière de sécurité incendie, ce test est la première évaluation de la résistance au feu d'un ESS conformément à la dernière norme UL 9540A:2025.

Défi extrême : un environnement de test rigoureux

Le test a été conçu pour créer l'environnement de vérification le plus exigeant de l'industrie, afin d'évaluer les performances de sécurité des ESS dans des scénarios d'inflammation extrêmes. Une méthode de surcharge au niveau du pack a été utilisée afin de déclencher une surchauffe simultanée dans 60 cellules de batterie. Par rapport aux tests n'impliquant qu'une seule ou quelques cellules, la gravité de cette évaluation augmente de façon exponentielle.

Une plus grande rigueur a été assurée par les conditions suivantes :

La méthode de test d'inflammation par porte ouverte spécifiée dans la norme UL 9540A:2025 est employée afin de maximiser la disponibilité de l'oxygène. Tous les packs sont chargés à 100 % SOC. Tous les systèmes d'extinction d'incendie proactifs et passifs sont désactivés au cours des tests, ce qui oblige les ESS à s'appuyer uniquement sur leur conception intrinsèque pour résister à la combustion à pleine capacité énergétique.

Une force éprouvée : un système de protection à cinq niveaux

Dans ces conditions extrêmes, le système C&I GFM ESS de Huawei a démontré des performances exceptionnelles en matière de sécurité, grâce à sa conception innovante de protection à cinq niveaux.

Isolation thermique intercellulaire : elle ralentit efficacement la propagation de l'emballement thermique entre les cellules, fournissant ainsi la première défense pour la sécurité du système. Boîtier d'emballage entièrement métallique : l'enceinte peut résister à des températures supérieures à 1 500 °C et conserve son intégrité structurelle même en cas d'incendie intense afin de minimiser les dommages. Blocage de l'oxygène à pression positive et évacuation directionnelle des fumées : cette conception innovante redirige les combustibles, réduisant ainsi considérablement l'impact du feu. Conception de labyrinthe ignifuge : toutes les surfaces d'étanchéité de l'ESS sont dotées d'une structure en labyrinthe qui empêche efficacement la propagation des flammes. Amélioration de la résistance au feu des conteneurs : le conteneur est blindé afin d'assurer une protection complète contre l'incendie.

Preuves issues des données : des indicateurs clés démontrant une excellente performance

Les données de test confirment de manière fiable la sécurité et la fiabilité du C&I GFM ESS de Huawei. Lorsque la température de l'incendie a atteint 961 °C, la température la plus élevée de la cellule d'un ESS adjacent n'était que de 45,3 °C, bien en dessous du seuil d'ouverture de la valve antidéflagrante de la cellule. Le système est entièrement conforme aux exigences de la norme UL 9540A:2025, sans propagation du feu entre les unités.

Le taux de dégagement de chaleur maximal enregistré était de 3 MW. La combustion totale a duré moins de trois heures avant de s'éteindre d'elle-même. Dans des conditions de combustion à porte ouverte, le système a rapidement géré le dégagement de chaleur, démontrant ainsi une capacité de gestion thermique supérieure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2846494/Huawei_Digital_Power_s_C_I_GFM_ESS_Passes_Extreme_Ignition_Test.jpg