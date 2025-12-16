Systém GFM ESS pre komerčné a priemyselné priestory od Huawei Digital Power prešiel extrémnym testom vznietenia

News provided by

Huawei

Dec 16, 2025, 13:54 ET

SHENZHEN, Čína, 16. december 2025 /PRNewswire/ -- Komerčný a priemyselný systém skladovania energie s hybridným chladením a funkciou formovania siete (C&I GFM ESS) od spoločnosti Huawei Digital Power úspešne absolvoval náročnú skúšku extrémneho vznietenia pod dohľadom organizácie TÜV Rheinland. Test, ktorý sa uskutočnil v národnom kľúčovom laboratóriu požiarnej bezpečnosti, predstavuje prvé požiarne vyhodnotenie ESS v tomto odvetví v súlade s najnovšou normou UL 9540A:2025.

Extrémna výzva: Prísne testovacie prostredie

Continue Reading
Huawei Digital Power's C&I GFM ESS Passes Extreme Ignition Test
Huawei Digital Power's C&I GFM ESS Passes Extreme Ignition Test

Test bol navrhnutý tak, aby vytvoril najnáročnejšie overovacie prostredie v odvetví a vyhodnotil bezpečnostný výkon ESS v extrémnych scenároch vznietenia. Na spustenie simultánneho tepelného úniku v 60 batériových článkoch bola použitá metóda prebíjania na úrovni batérií. V porovnaní s testami, ktoré zahŕňajú len jeden alebo niekoľko článkov, sa závažnosť tohto posúdenia exponenciálne zvyšuje.

Náročnosť bola ešte zvýšená nasledujúcimi podmienkami:

  1. Na maximalizáciu dostupnosti kyslíka sa používa metóda skúšky vznietenia pri otvorených dvierkach špecifikovaná v norme UL 9540A:2025.
  2. Všetky batérie sú plne nabité na 100 % SOC.
  3. Všetky proaktívne a pasívne systémy na potlačenie požiaru sú počas testovania deaktivované, kvôli čomu sa systémy ESS musia spoliehať výlučne na svoju vnútornú konštrukciu, aby odolali horeniu pri plnej energetickej kapacite.

Osvedčená sila: Päťúrovňový ochranný systém

Za týchto extrémnych podmienok preukázal systém C&I GFM ESS od spoločnosti Huawei vynikajúci bezpečnostný výkon, podporený inovatívnou päťúrovňovou štruktúrou ochrany.

  1. Tepelná izolácia medzi článkami: Účinne spomaľuje šírenie tepelného úniku medzi článkami, čím poskytuje prvú ochranu pre bezpečnosť systému.
  2. Celokovový kryt bloku: Kryt odolá teplotám vyšším ako 1500 °C, pričom si zachováva štrukturálnu integritu aj pri intenzívnom ohni, čím sa minimalizuje poškodenie.
  3. Blokovanie kyslíka pozitívnym tlakom a smerové odsávanie dymu: Inovatívna konštrukcia presmeruje horľavé látky, čím výrazne znižuje dopad požiaru.
  4. Protipožiarna labyrintová konštrukcia: Všetky tesniace plochy ESS majú labyrintovú štruktúru, ktorá účinne zabraňuje šíreniu plameňa.
  5. Zvýšená ohňovzdornosť kontajnerov: Kontajner je pancierovaný, aby poskytoval komplexnú protipožiarnu ochranu.

Dátové dôkazy: Kľúčové ukazovatele, ktoré preukazujú vynikajúci výkon

Testovacie dáta spoľahlivo potvrdzujú bezpečnosť a spoľahlivosť systému C&I GFM ESS od Huawei. Keď teplota požiaru dosiahla 961 °C, najvyššia teplota článku priľahlého ESS bola iba 45,3 °C, čo je výrazne pod prahovou hodnotou pre otvorenie ventilu článku odolného proti explózii. Systém naplno zodpovedal požiadavkám normy UL 9540A:2025 bez šírenia ohňa medzi jednotkami.

Zaznamenaná maximálna rýchlosť uvoľňovania tepla (HRR) bola 3 MW. Celkové horenie trvalo pred samouhasením menej ako tri hodiny. Za podmienok spaľovania pri otvorených dvierkach systém rýchlo zvládol uvoľňovanie tepla, čím preukázal vynikajúcu schopnosť tepelného riadenia.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2846494/Huawei_Digital_Power_s_C_I_GFM_ESS_Passes_Extreme_Ignition_Test.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Le C&I GFM ESS de Huawei Digital Power réussit le test d'allumage extrême

Le C&I GFM ESS de Huawei Digital Power réussit le test d'allumage extrême

Le système de stockage d'énergie formant le réseau, à refroidissement hybride, destiné aux applications commerciales et industrielles (C&I GFM ESS)...
TM Forum rilascia il pacchetto di soluzioni AN ad alta affidabilità per la rete core, guidando un nuovo paradigma di reti autonome

TM Forum rilascia il pacchetto di soluzioni AN ad alta affidabilità per la rete core, guidando un nuovo paradigma di reti autonome

Durante la masterclass Innovate Asia Autonomous Networks (AN) tenutasi di recente, Michael Wang, esperto di soluzioni di rete core Huawei, invitato...
More Releases From This Source

Explore

Electrical Utilities

Electrical Utilities

Utilities

Utilities

Oil & Energy

Oil & Energy

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics