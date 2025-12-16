Systém GFM ESS pre komerčné a priemyselné priestory od Huawei Digital Power prešiel extrémnym testom vznietenia
Dec 16, 2025, 13:54 ET
SHENZHEN, Čína, 16. december 2025 /PRNewswire/ -- Komerčný a priemyselný systém skladovania energie s hybridným chladením a funkciou formovania siete (C&I GFM ESS) od spoločnosti Huawei Digital Power úspešne absolvoval náročnú skúšku extrémneho vznietenia pod dohľadom organizácie TÜV Rheinland. Test, ktorý sa uskutočnil v národnom kľúčovom laboratóriu požiarnej bezpečnosti, predstavuje prvé požiarne vyhodnotenie ESS v tomto odvetví v súlade s najnovšou normou UL 9540A:2025.
Extrémna výzva: Prísne testovacie prostredie
Test bol navrhnutý tak, aby vytvoril najnáročnejšie overovacie prostredie v odvetví a vyhodnotil bezpečnostný výkon ESS v extrémnych scenároch vznietenia. Na spustenie simultánneho tepelného úniku v 60 batériových článkoch bola použitá metóda prebíjania na úrovni batérií. V porovnaní s testami, ktoré zahŕňajú len jeden alebo niekoľko článkov, sa závažnosť tohto posúdenia exponenciálne zvyšuje.
Náročnosť bola ešte zvýšená nasledujúcimi podmienkami:
- Na maximalizáciu dostupnosti kyslíka sa používa metóda skúšky vznietenia pri otvorených dvierkach špecifikovaná v norme UL 9540A:2025.
- Všetky batérie sú plne nabité na 100 % SOC.
- Všetky proaktívne a pasívne systémy na potlačenie požiaru sú počas testovania deaktivované, kvôli čomu sa systémy ESS musia spoliehať výlučne na svoju vnútornú konštrukciu, aby odolali horeniu pri plnej energetickej kapacite.
Osvedčená sila: Päťúrovňový ochranný systém
Za týchto extrémnych podmienok preukázal systém C&I GFM ESS od spoločnosti Huawei vynikajúci bezpečnostný výkon, podporený inovatívnou päťúrovňovou štruktúrou ochrany.
- Tepelná izolácia medzi článkami: Účinne spomaľuje šírenie tepelného úniku medzi článkami, čím poskytuje prvú ochranu pre bezpečnosť systému.
- Celokovový kryt bloku: Kryt odolá teplotám vyšším ako 1500 °C, pričom si zachováva štrukturálnu integritu aj pri intenzívnom ohni, čím sa minimalizuje poškodenie.
- Blokovanie kyslíka pozitívnym tlakom a smerové odsávanie dymu: Inovatívna konštrukcia presmeruje horľavé látky, čím výrazne znižuje dopad požiaru.
- Protipožiarna labyrintová konštrukcia: Všetky tesniace plochy ESS majú labyrintovú štruktúru, ktorá účinne zabraňuje šíreniu plameňa.
- Zvýšená ohňovzdornosť kontajnerov: Kontajner je pancierovaný, aby poskytoval komplexnú protipožiarnu ochranu.
Dátové dôkazy: Kľúčové ukazovatele, ktoré preukazujú vynikajúci výkon
Testovacie dáta spoľahlivo potvrdzujú bezpečnosť a spoľahlivosť systému C&I GFM ESS od Huawei. Keď teplota požiaru dosiahla 961 °C, najvyššia teplota článku priľahlého ESS bola iba 45,3 °C, čo je výrazne pod prahovou hodnotou pre otvorenie ventilu článku odolného proti explózii. Systém naplno zodpovedal požiadavkám normy UL 9540A:2025 bez šírenia ohňa medzi jednotkami.
Zaznamenaná maximálna rýchlosť uvoľňovania tepla (HRR) bola 3 MW. Celkové horenie trvalo pred samouhasením menej ako tri hodiny. Za podmienok spaľovania pri otvorených dvierkach systém rýchlo zvládol uvoľňovanie tepla, čím preukázal vynikajúcu schopnosť tepelného riadenia.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2846494/Huawei_Digital_Power_s_C_I_GFM_ESS_Passes_Extreme_Ignition_Test.jpg
