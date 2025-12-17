C&I GFM ESS von Huawei Digital Power besteht den Extremzündtest

SHENZHEN, China, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das für Gewerbe und Industrie konzipierte Hybridkühlungs-Energiespeichersystem (C&I GFM ESS) von Huawei Digital Power hat erfolgreich einen strengen, von TÜV Rheinland begleiteten Extremzündtest bestanden. Der Test, der in einem wichtigen nationalen Labor für Brandsicherheit durchgeführt wurde, ist die branchenweit erste Brandprüfung eines ESS gemäß der neuesten Norm UL 9540A:2025.

Extreme Herausforderung: Strenges Testumfeld

Der Test wurde so ausgelegt, dass er das anspruchsvollste Verifizierungsumfeld der Branche schafft und die Sicherheitsleistung von Energiespeichersystemen unter extremen Zündszenarien bewertet. Es wurde ein Überladeverfahren auf Ebene des Batteriepacks eingesetzt, um in 60 Batteriezellen gleichzeitig thermisches Durchgehen auszulösen. Im Vergleich zu Tests, die nur einzelne oder wenige Zellen betreffen, steigt der Schweregrad dieser Bewertung exponentiell an.

Die Prüfschärfe wurde durch die folgenden Bedingungen zusätzlich erhöht:

Es wird das in UL 9540A:2025 festgelegte Zündprüfverfahren bei offener Tür eingesetzt, um die Sauerstoffverfügbarkeit zu maximieren. Alle Batteriepacks werden vollständig auf 100 % SOC geladen. Alle proaktiven und passiven Brandbekämpfungssysteme sind während der Tests deaktiviert, sodass sich die ESS ausschließlich auf ihre eigentliche Konstruktion verlassen müssen, um der Verbrennung bei voller Energiekapazität standzuhalten.

Bewährte Stärke: Fünfstufiges Schutzsystem

Unter diesen Extrembedingungen zeigte das C&I-GFM-Energiespeichersystem von Huawei eine herausragende Sicherheitsleistung, gestützt durch sein innovatives fünftstufiges Schutzdesign.

Thermische Isolation zwischen Zellen: Sie verlangsamt die Ausbreitung des thermischen Durchgehens zwischen den Zellen wirksam und bildet die erste Verteidigungslinie für die Systemsicherheit. Vollmetall-Gehäuse des Batteriepacks: Das Gehäuse hält Temperaturen von über 1500 °C stand und bewahrt selbst bei starker Brandeinwirkung seine strukturelle Integrität, um Schäden zu minimieren. Überdruckgestützte Sauerstoffblockade sowie gerichtete Rauchabführung: Dieses innovative Design leitet brennbare Stoffe um und reduziert so die Brandlast erheblich. Feuerbeständige Labyrinthkonstruktion: Alle ESS-Dichtflächen sind mit einer Labyrinthstruktur versehen, die eine Flammenausbreitung wirksam verhindert. Verbesserter Container-Brandschutz: Der Container ist gepanzert, um einen umfassenden Brandschutz zu gewährleisten.

Datenbelege: Wichtige Kennzahlen, die ausgezeichnete Leistung belegen

Die Testdaten bestätigen eindeutig die Sicherheit und Zuverlässigkeit des C&I GFM ESS von Huawei. Als die Brandtemperatur 961 °C erreichte, lag die höchste Zellentemperatur eines benachbarten ESS bei nur 45,3 °C und damit weit unter dem Schwellenwert für das Öffnen des explosionssicheren Zellenventils. Das System erfüllte die Anforderungen der UL 9540A:2025 vollständig, ohne dass es zu einer Brandausbreitung zwischen den Einheiten kam.

Die gemessene maximale Wärmefreisetzungsrate (HRR) lag bei 3 MW. Die vollständige Verbrennung dauerte weniger als drei Stunden, bevor das Feuer von selbst erlosch. Unter Verbrennungsbedingungen bei offener Tür beherrschte das System die Wärmefreisetzung rasch und zeigte eine überlegene Wärmemanagementfähigkeit.

