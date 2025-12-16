System magazynowania energii C&I GFM ESS Huawei Digital Power pomyślnie przechodzi ekstremalny test zapłonu

SHENZHEN, Chiny, 16 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Komercyjno-przemysłowy system magazynowania energii z hybrydowym chłodzeniem i funkcją formowania sieci (Commercial and Industrial Hybrid Cooling Grid Forming Energy Storage System, C&I GFM ESS) Huawei Digital Power pomyślnie przeszedł rygorystyczny ekstremalny test zapłonu przeprowadzony w obecności przedstawicieli TÜV Rheinland. Test został wykonany w krajowym kluczowym laboratorium bezpieczeństwa pożarowego i stanowi pierwszą w branży ocenę pożarową systemu ESS zgodną z najnowszą normą UL 9540A:2025.

Ekstremalne wyzwanie: środowisko testowe spełniające rygorystyczne wymogi

Test został zaprojektowany w celu stworzenia środowiska weryfikacyjnego spełniającego najściślejsze wymogi w branży, oceniającego bezpieczeństwo systemów ESS w warunkach ekstremalnego zapłonu. Zastosowano metodę przeładowania na poziomie pakietu, aby wywołać jednoczesną ucieczkę termiczną w 60 ogniwach akumulatorowych. W porównaniu z testami obejmującymi tylko jedno lub kilka ogniw znaczenie tej oceny wzrasta wykładniczo.

Dodatkowo rygorystyczność testu zapewniono, spełniając następujące warunki:

Zastosowano metodę testu zapłonu przy otwartych drzwiach, określoną w normie UL 9540A:2025, w celu maksymalnego dopływu tlenu. Wszystkie pakiety zostały w pełni naładowane do 100% stanu naładowania. Podczas testów wyłączono wszystkie aktywne i pasywne systemy gaszenia pożaru, w wyniku czego systemy ESS polegały wyłącznie na wewnętrznej konstrukcji w teście odporności na spalanie przy pełnej pojemności energetycznej.

Potwierdzona wytrzymałość: pięciopoziomowy system ochrony

W tych ekstremalnych warunkach system C&I GFM ESS firmy Huawei wykazał się znakomitymi parametrami bezpieczeństwa wspieranymi innowacyjną, pięciopoziomową konstrukcją ochronną.

Izolacja termiczna między ogniwami: skutecznie spowalnia rozprzestrzenianie się ucieczki termicznej pomiędzy ogniwami, stanowiąc pierwszą linię obrony bezpieczeństwa systemu. Całkowicie metalowa obudowa pakietu: obudowa wytrzymuje temperatury przekraczające 1500°C, zachowując integralność strukturalną nawet w warunkach intensywnego pożaru i minimalizując uszkodzenia. Blokowanie tlenu za pomocą dodatniego ciśnienia oraz kierunkowe odprowadzanie dymu: innowacyjna konstrukcja kontroluje przepływ materiałów palnych, znacząco ograniczając skutki pożaru. Ognioodporna konstrukcja labiryntowa: wszystkie powierzchnie uszczelniające systemu ESS posiadają strukturę labiryntową, skutecznie zapobiegającą rozprzestrzenianiu się płomieni. Wzmocniona odporność pożarowa kontenera: kontener został wzmocniony w celu zapewnienia kompleksowej ochrony przeciwpożarowej.

Dowody w postaci danych: kluczowe wskaźniki potwierdzające doskonałe parametry

Dane testowe jednoznacznie potwierdzają bezpieczeństwo i niezawodność systemu C&I GFM ESS firmy Huawei. Gdy temperatura pożaru osiągnęła 961°C, najwyższa temperatura ogniwa w sąsiednim systemie ESS wyniosła zaledwie 45,3°C, co było wartością znacznie poniżej progu otwarcia zaworu przeciwwybuchowego ogniwa. System w pełni spełnił wymagania normy UL 9540A:2025, bez rozprzestrzeniania się pożaru pomiędzy jednostkami.

Zarejestrowana maksymalna szybkość wydzielania ciepła (HRR) wyniosła 3 MW. Całkowity proces spalania trwał krócej niż trzy godziny, po czym nastąpiło samoistne wygaszenie. W warunkach spalania przy otwartych drzwiach system szybko opanował wydzielanie ciepła, demonstrując doskonałe zdolności zarządzania termicznego.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2846494/Huawei_Digital_Power_s_C_I_GFM_ESS_Passes_Extreme_Ignition_Test.jpg