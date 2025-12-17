Huawei Digital PowerのC&I向けGFM ESSが過酷な着火試験に合格

深圳（中国）、2025年12月17日 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Powerの商業・産業向けハイブリッド冷却グリッドフォーミングエネルギー貯蔵システム（C&I GFM ESS）は、TÜVラインランドの立ち会いのもと、厳格な極限着火試験に見事合格しました。国家重点消防安全研究所で実施された本試験は、最新のUL 9540A:2025規格に準拠したESSに対する、業界初の火災評価試験です。

極限チャレンジ：厳格な試験環境

本試験は、極限的な着火シナリオ下におけるESSの安全性能を評価するため、業界で最も厳しい検証環境を構築することを目的として設計されました。60個のバッテリーセルで同時に熱暴走を引き起こすため、パックレベルの過充電方式が用いられました。単一セルまたは少数セルのみを対象とした試験と比べ、この評価の厳しさは指数関数的に増大します。

さらに、以下の条件により試験の厳格性が確保されました:

UL 9540A:2025で規定されている開放扉着火試験方法が採用され、酸素供給量を最大化しました。 すべてのパックはSOC100％まで完全に充電されました。 試験中は、すべての能動的および受動的な消火システムが無効化され、ESSは満充電状態での燃焼に耐えるため、自身の内在的な設計のみに依存することが求められました。

実証された強度：5段階保護システム

これらの極限条件下において、HuaweiのC&I GFM ESSは、革新的な5段階保護設計に支えられ、卓越した安全性能を実証しました。

セル間熱遮断: セル間の熱暴走の伝播を効果的に抑制し、システム安全性の第一の防御となります。 全金属製パック筐体: この筐体は1500℃を超える高温にも耐え、激しい火災下でも構造的完全性を維持し、被害を最小限に抑えます。 正圧による酸素遮断および指向性排煙: この革新的な設計により可燃物の流れを制御・転換し、火災の影響を大幅に低減します。 耐火ラビリンス設計: すべてのESSのシール部にはラビリンス構造が採用されており、火炎の拡大を効果的に防止します。 コンテナの耐火性能強化: コンテナは装甲化されており、包括的な防火保護を提供します。

データによる裏付け：優れた性能を示す主要指標

試験データは、HuaweiのC&I GFM ESSの安全性と信頼性を強力に裏付けています。火災温度が961℃に達した際でも、隣接するESSにおけるセルの最高温度はわずか45.3℃にとどまり、セルの防爆バルブが作動する閾値を大きく下回っていました。本システムはUL 9540A:2025の要件を完全に満たし、ユニット間での火災伝播は一切発生しませんでした。

記録された最大熱放出率（HRR）は3MWでした。総燃焼時間は自己消火に至るまで3時間未満でした。開放扉燃焼条件下において、本システムは熱放出を迅速に制御し、優れた熱マネジメント性能を実証しました。

