新華絲路：中國東北「冰城」冰雪大世界周三開園迎客

哈爾濱冰雪大世界佔地面積達120萬平方米，以鼓樂表演、迎賓舞蹈以及「首日冰罐」禮物迎接遊客，現場氣氛熱烈非凡。

哈爾濱冰雪大世界股份有限公司董事長郭宏偉表示，這一屆冰雪大世界不僅規模創下紀錄，更彰顯了「國際範」與「文化韻」的交融。

其中，以武漢歷史悠久的地標建築黃鶴樓為原型的冰建，盡顯東方意境。

此外，比利時布魯塞爾市標「小於廉」冰雕，見證中比兩國友好交流，而一處中國巴洛克風格的冰雪景觀群同樣引人注目。

冰雪愛好者還可在此體驗升級後的娛樂項目，包括由24條滑道組成的超級冰滑梯、120米高的「雪花摩天輪」、AI互動設備以及「冰凍花卉」景觀。

在「夢想大舞台」，主持人「左右哥」開啟冬日室外舞池互動，還將加入全民唱歌、比舞等環節。冰雪秀場內，大型奇幻秀《王的戰車》為觀眾呈現一場視聽盛宴。

新建5000平方米氣膜館「冰雪暖堡」，提供餐飲與休憩空間。為便利國際遊客，園區推行購票流程國際化，支持護照及海外支付，並配備多語種導覽服務。

郭宏偉說，作為中國冰雪經濟蓬勃發展的縮影，第二十七屆哈爾濱冰雪大世界邀約全球遊客共赴冰雪狂歡。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348833.html

SOURCE 新華絲路