新華絲路：鹹陽茯茶代表團訪問五國駐華大使館，推廣中國茶文化

茯茶產於鹹陽市涇陽縣，其特色在於一種自然生長的金黃色菌絲，名為「金花」（學名冠突散囊菌）。這種菌株富含氨基酸、維生素和微量元素，在特定條件下於緊壓的茶磚內部生長。

2021年，鹹陽茯茶制作技藝入選國家級非物質文化遺產；次年，躋身聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

如今，鹹陽茯茶擁有5大類65種產品，年產能超過3萬噸，綜合產值逾30億元，遠銷全球40多個國家，品牌評估價值達66.62億元。

在訪問期間，各國代表均提及了與中國茶文化已存在的聯繫。

摩洛哥大使阿卜杜勒卡德爾•安薩裡(Abdelkader El Ansari)指出，摩洛哥是世界上最大的中國綠茶進口國之一。土耳其大使塞爾丘克•於納爾(Selçuk Ünal)稱，茶葉是古絲綢之路上的重要紐帶。巴基斯坦駐華大使館經濟公使阿斯蘭•喬杜裡(Aslam Chaudhary)將茯茶與巴基斯坦北部地區的傳統茶葉進行了一番比較。秘魯參贊豪爾赫•加西亞(Jorge García)強調，該國龐大的秘魯華裔群體是促進兩國文化與貿易聯繫的基石。斐濟大使李振凡(Robert Lee)表示，斐濟的氣候和土壤可能適合種植中國茶葉。

史耀東表示：「茶是和平、友好、包容的文化符號，以茶為橋、以茶傳情、以茶固友。」

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SOURCE 新華絲路