Xinhua Silk Road: 셴양 복차 대표단, 베이징 주재 5개국 대사관 방문해 중국 차 문화 홍보

베이징, 2026년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 중국 서북부 산시성 셴양시 대표단이 3월 16일부터 19일까지 베이징 주재 파키스탄, 페루, 모로코, 튀르키예, 피지 대사관을 방문해 600년 이상의 역사를 가진 중국 흑차의 일종인 셴양 복차(Xianyang Fu Tea)를 홍보하며 국제적 입지 확대에 나섰다.

대표단은 셴양시 중국인민정치협상회(Municipal Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference)의 스야오둥(Shi Yaodong) 부주석이 이끌었다. 스야오둥 부주석은 4일간 5개국 고위 외교 대표들과 회담을 가졌다.

복차는 셴양 징양현에서 생산되며, '금화(Jin Hua, Eurotium cristatum)'라고 불리는 자연 발생 황금 균류로 구별된다. 아미노산, 비타민, 미량 원소가 풍부한 이 균류는 특정 조건에서 압축 차 벽돌 내부에서 발생한다.

복차의 제조 기술은 2021년 중국 국가 무형 문화유산 목록에, 2022년에는 유네스코 인류무형문화유산 대표 목록에 등재됐다.

셴양 복차는 현재 5개 카테고리에 걸쳐 65개 제품을 구성하고 있으며, 연간 생산 능력은 3만 톤 이상, 총생산액은 30억 위안 이상이다. 이 차는 40개국 이상에 수출됐으며 브랜드 가치는 66억 6200만 위안으로 평가됐다.

방문 기간 동안 각국 대표들은 중국 차 문화와의 기존 연결을 강조했다.

모로코의 압델카데르 엘 안사리(Abdelkader El Ansari) 대사는 모로코가 세계 최대 중국 녹차 수입국 중 하나라고 언급했다. 튀르키예의 셀추크 우날(Selçuk Ünal) 대사는 차를 고대 실크로드의 핵심 연결 고리로 지목했다. 파키스탄의 아슬람 차우다리(Aslam Chaudhary) 경제 장관은 복차와 파키스탄 북부 지역의 전통 차 간의 유사점을 언급했다. 페루의 조르헤 가르시아(Jorge García) 참사관은 문화 및 무역 연결의 기반으로 페루 화교 사회를 부각했다. 피지의 로버트 리(Robert Lee) 대사는 자국의 기후와 토양이 중국 차 재배에 적합할 수 있다고 말했다.

스야오둥 부주석은 "차는 평화, 우정, 개방성의 상징"이라고 말했다. 이어 "복차가 셴양과 전 세계 사람들을 잇는 가교 역할을 하기를 바란다"고 덧붙였다.

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SOURCE Xinhua Silk Road