Xinhua Silk Road：Xianyang Fu Tea代表団が北京の5カ国大使館を訪問、中国茶文化をPR

北京、2026年4月2日 /PRNewswire/ -- 中国北西部陝西省咸陽市の代表団は、3月16日から19日まで北京にあるパキスタン、ペルー、モロッコ、トルコ、フィジーの大使館を訪問し、600年以上の歴史を持つ中国黒茶の一種であるXianyang Fu Teaの国際的な存在感を拡大する取り組みの一環として、同茶の宣伝を行いました。

代表団は、中国人民政治協商会議咸陽市委員会のShi Yaodong副主席が率いました。同氏は4日間で5カ国の上級外交代表と会談しました。

Fu Teaは咸陽の涇陽県で生産され、「金花」（学名：Eurotium cristatum）と呼ばれる自然に発生する黄金色の菌によって特徴づけられます。アミノ酸、ビタミン、微量元素を豊富に含むこの菌は、特定の条件下で圧縮された茶葉の内部で発育します。

このお茶の製造技術は、2021年に中国の国家無形文化遺産に、2022年にはユネスコ無形文化遺産の代表一覧表に登録されました。

Xianyang Fu Teaは現在、5つのカテゴリーにわたる65の製品で構成されており、年間生産能力は3万トンを超え、総生産額は30億元を上回っています。このお茶は40カ国以上に輸出されており、ブランド評価額は66億6200万元に達しています。

訪問中、各国の代表は中国茶文化との深いつながりについて強調しました。

モロッコのAbdelkader El Ansari大使は、モロッコが世界最大の中国緑茶輸入国の一つであることを指摘しました。トルコのSelçuk Ünal大使は、お茶が古代シルクロードにおける重要な結びつきであったことを指摘しました。パキスタンのAslam Chaudhary経済公使は、Fu Teaとパキスタン北部の伝統的なお茶との類似性に言及しました。ペルーのJorge García参事官は、同国に多数の中国系ペルー人がいることが、文化面および貿易面でのつながりの基盤となっていると強調しました。フィジーのRobert Lee大使は、同国の気候と土壌が中国茶の栽培に適している可能性があると述べました。

Shi氏は次のように述べています。「お茶は平和、友情、そして開放性の象徴です。Fu Teaが咸陽と世界中の人々との架け橋になることを願っています。」

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SOURCE Xinhua Silk Road