Xinhua Silk Road: Phái đoàn Trà Phục Hàm Dương thăm đại sứ quán 5 nước tại Bắc Kinh nhằm quảng bá văn hóa trà Trung Quốc

BẮC KINH, ngày 2 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Một đoàn đại biểu từ thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc, đã thăm đại sứ quán của Pakistan, Peru, Morocco, Thổ Nhĩ Kỳ và Fiji tại Bắc Kinh từ ngày 16 đến 19 tháng 3, nhằm quảng bá Trà Phục Hàm Dương (Xianyang Fu Tea), một loại hắc trà của Trung Quốc có lịch sử hơn 600 năm, như một phần trong nỗ lực mở rộng sự hiện diện của sản phẩm này trên thị trường quốc tế.

Đoàn do Shi Yaodong, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc thành phố Hàm Dương dẫn đầu. Trong bốn ngày, ông đã tiến hành hội đàm với các đại diện ngoại giao cấp cao của năm quốc gia.

Trà Phục được sản xuất tại huyện Kính Dương, thuộc thành phố Hàm Dương, nổi bật với sự hình thành tự nhiên của nấm vàng gọi là "Kim Hoa" (Eurotium cristatum). Loại nấm này giàu axit amin, vitamin và các nguyên tố vi lượng, phát triển bên trong các bánh trà dưới những điều kiện đặc thù.

Kỹ thuật sản xuất trà này đã được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc năm 2021, và tiếp tục được đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại của UNESCO năm 2022.

Hiện nay, Trà Phục Hàm Dương có 65 sản phẩm thuộc 5 nhóm, với công suất sản xuất hàng năm vượt 30.000 tấn và tổng giá trị sản lượng hơn 3 tỷ nhân dân tệ. Trà được xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia, với giá trị thương hiệu được định giá đạt 6,662 tỷ nhân dân tệ.

Trong khuôn khổ các chuyến thăm, đại diện các quốc gia đã nhấn mạnh các mối liên kết sẵn có với văn hóa trà Trung Quốc.

Đại sứ Morocco Abdelkader El Ansari cho biết Morocco là một trong những quốc gia nhập khẩu trà xanh Trung Quốc lớn nhất thế giới. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Selçuk Ünal nhận định trà là một mắt xích quan trọng dọc theo Con đường Tơ lụa cổ đại. Bộ trưởng Kinh tế Pakistan Aslam Chaudhary chỉ ra những điểm tương đồng giữa Trà Phục và các loại trà truyền thống tại khu vực phía Bắc Pakistan. Tham tán Peru Jorge García nhấn mạnh rằng cộng đồng người Peru gốc Hoa đông đảo tại nước này là nền tảng cho các kết nối văn hóa và thương mại. Đại sứ Fiji Robert Lee cho rằng điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của quốc gia này có thể phù hợp để trồng trà Trung Quốc.

"Trà là biểu tượng của hòa bình, hữu nghị và sự cởi mở", ông Shi chia sẻ. "Chúng tôi hy vọng Trà Phục có thể đóng vai trò là cầu nối giữa Hàm Dương và người dân trên toàn thế giới".

SOURCE Xinhua Silk Road