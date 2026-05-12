新華絲路: 世遺泉州 時尚之都

在這座世界遺產城市中，開元寺、洛陽橋等22處世界遺產點串聯起宋元「東方第一大港」的繁華記憶，讓泉州成為文旅發展高地，2025年全年接待遊客達1.12億人次。

泉州立足自身優勢，成立「世遺泉州 時尚之都」工作專班，推進「世遺+時尚」產業融合，推動「製造強市」向「時尚之都」轉型。

泉州擁有1.3萬家紡織鞋服企業，湧現出安踏、特步、七匹狼、361度和匹克等眾多知名品牌，2025年紡織鞋服產值突破7000億元，讓泉州成為中國時尚製造版圖上的重要坐標。

從宋元「東方第一大港」的千帆競渡，到今日千億產業集群的潮湧不息，泉州以產業自信織就時尚風骨，讓世遺文脈與現代風尚相映生輝，走出一條以時尚賦能產業、以貿易聯通世界的高質量發展之路。

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SOURCE 新華絲路