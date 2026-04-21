新華絲路：中國白酒製造商汾酒將繼續擔當全球南方溝通與合作的橋樑

武躍飛在介紹汾酒復興實踐時指出，從綠色農業到數字化轉型，從渠道觸達到場景共創，白酒產業發展離不開金融工具的創新應用。

他補充說，汾酒將繼續與各方夥伴一道，探索綠色金融創新實踐，共同書寫「點綠成金」的全球南方故事。

武躍飛表示，汾酒1500年的歷史賦予了其穿越經濟週期的信心。汾酒倡導「耐心資本」，以更長遠的眼光支持產業基礎能力建設、品牌培育和科技創新，在週期波動中站穩腳跟、行穩致遠。

此外，他還表示，汾酒深入推進「與消費者共創未來」的經營戰略，通過數智化轉型和文化創新，打造與消費者實現互利共贏、共同繁榮的新場景。

武躍飛稱，未來汾酒將與全球夥伴攜手，共商共建、共享共贏。汾酒將深耕綠色金融、產業協同和價值共創等領域，將綠色發展的共識轉化為合作成果，將產業協同的願景轉化為務實行動。

2026全球南方金融家論壇於3月25日至26日在北京舉行，主題為「融金聚智，點亮南方」，匯聚了國內外金融機構負責人、專家和行業領袖，與會嘉賓就綠色金融合作的成果與未來前景進行了交流探討。

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SOURCE 新華絲路