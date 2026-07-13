新華絲路：第二十四屆哈爾濱國際啤酒節盛大開幕

北京2026年7月13日 /美通社/ -- 第二十四屆哈爾濱國際啤酒節7月3日在哈爾濱冰雪大世界園區啟幕，被音樂浸潤、被歡樂環繞的冰城夏都以熱情開放的胸懷，向世界發出誠摯邀請。

舉杯邀世界，醉美哈爾濱。作為「迷人的哈爾濱之夏」系列文旅活動的核心品牌，哈爾濱國際啤酒節歷經二十四載深耕，已成為展示冰城城市風貌、激活夏日消費動能、深化中外文化交流的重要平台。本屆啤酒節新增西區野趣公園區域，規劃八大功能區，整合美酒美食、演藝互動、文創市集、中式夜遊、四季冰雪、休閒露營、賽事活動、遊樂體驗等業態，打造覆蓋全年齡段、全天候開放的夏季文旅嘉年華，是歷屆啤酒節中場地更開闊、國際化程度更高、業態更豐富的一屆啤酒節。