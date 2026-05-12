中東局勢變幻衝擊全球風險版圖，投資者即時回應

美國與以色列對伊朗開戰，觸發地緣政治及能源市場的動盪。國際貨幣基金組織 (IMF) 警告，衝突升級可能令全球經濟陷入衰退，即使在最樂觀的情況下，也會帶來長遠損害。各界正重新評估各國風險，投資者已開始跨司法管轄區調整資本配置及個人風險承擔。

倫敦2026年5月12日 /美通社/ -- Henley & Partners–AlphaGeo 最新發布的全球投資風險與韌性指數 (Global Investment Risk and Resilience Index) 顯示，全球風險排名正經歷大幅洗牌。該指數結合了結構韌性、即時市場訊號及投資者行為，以數據為本，清晰呈現各國及投資者如何應對急速轉變的地緣政治狀況。

針對此特別版本，指數以 2026 年 4 月 1 日的國家風險溢價 (Country Risk Premium, CRP) 數據為基礎，再配合 Henley & Partners 當下的客戶需求趨勢，進行了嚴格的壓力測試。

重組之勢急速推進

AlphaGeo 創辦人兼行政總裁 Parag Khanna 博士表示：「韌性屬於長期特質，無法一瞬間逆轉。 但風險，卻能瞬息萬變。 市場每小時都在為風險重新定價。」

傳統避風港依然位居排名前列，領先國家包括瑞士（第 1 位）、丹麥（第 2 位）、瑞典（第 3 位）、新加坡（第 4 位）及挪威（第 5 位），這突顯北歐國家的整體實力及穩定制度。

多個新興經濟體的排名顯著攀升，當中以印度（上升 40 位至第 64 位）及菲律賓（上升 40 位至第 74 位）最為突出，此外土耳其（上升 32 位至第 88 位）、墨西哥（上升 30 位至第 66 位）及摩洛哥（上升 28 位至第 70 位）也有明顯升幅。

Henley & Partners 主席 Christian H. Kaelin 博士 說：「我們目前看到的，不單是重新定價，更是分道揚鑣。 世上並無任何國家能獨力賦予恒久安全，亦無法囊括投資者渴求的所有元素——穩定、准入、機遇及保障。 當各種元素結合起來，便能締造出更強大的優勢：選擇空間。」

排名起落反映信心的重新佈局：投資者正依照政策的可信性、策略位置及面對地緣政治衝擊的韌性，區分各國。

Grant Thornton China 合夥人 Tim Klatte 博士 指出：「過去那種『發達即安全，新興即風險』的傳統論述，正蕩然無存。 投資者已不再按地區板塊來思考，而是逐個國家評估韌性，然後相應調整資本配置及個人定位策略。」

在主要經濟體之中，中國（上升 6 位至第 31 位）的排名變動最為矚目，而加拿大（下跌 4 位至第 15 位）則是七國集團 (G7) 內跌幅最大的成員。 美國（第 24 位）及英國（第 19 位）的排名保持不變。

那些深陷衝突、制裁或結構脆弱的國家，排名急挫，當中包括白俄羅斯（急挫 57 位至第 117 位）、波黑（下跌 32 位至第 89 位）及烏克蘭（下滑 28 位至第 131 位）。

投資者反應加劇

種種變化，已反映在投資者行為之中。

Henley & Partners 的內部數據顯示，自 2026 年 1 月至今，已收到來自逾 70 個國籍、橫跨 40 多個居留及公民身份計劃的申請。

對主權多元化的需求正顯著上升，希臘 (+61%)、意大利 (+43%)、馬爾他 (+38%) 及 瑙魯 (+200%) 的申請數量均有增加；至於投資移民選項的查詢數量，紐西蘭 上升 165%、哥斯達黎加增加 44%、土耳其則上升 35%。

中東衝突正在推動這種重新定位。

中東政治經濟學家 Robert Mogielnicki 博士 透露：「目前的衝突，大大增加了投資者、政府及全球流動人士所面對的風險。 霍爾木茲海峽仍將是一條爭議不休的咽喉要道；而地緣政治風險溢價恐怕難以消散，縱使最終能透過談判取得成果亦然。」

在海灣地區，來自阿聯酋 (UAE) 客戶的查詢量增加了 41%，申請數量亦上升了 26%，當中主要動力來自正在尋求更多選擇的外籍人士。

儘管歐洲核心經濟體在相對比較下仍展現出韌性，但整體前景卻越來越脆弱。

獲獎記者兼地緣政治評論員 Misha Glenny 表示：「在短期之內，歐洲經濟難免舉步維艱，然而其開始凝聚成一個政治體系的種種跡象，預示仍有望繼續在指數中佔據前列位置。」 但他警告，這種韌性背後暗藏更深層的結構壓力，包括增長疲乏、能源系統脆弱，以至整個歐洲大陸日趨嚴重的政治分裂。

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SOURCE Henley & Partners