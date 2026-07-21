淇譽電子推出搭載密閉式低音設計的三分頻書架音箱，重新定義桌面音訊

明確對標傳統緊湊型監聽音箱的差異化定位‌

許家豪表示，該音頻平台在研發階段就直接將日本和歐洲的成熟專業監聽系統，以及高端桌面Hi-Fi產品作為對標基準。

許家豪指出，根據淇譽電子的內部市場分析，不少售價在1000至4000美元區間的緊湊型監聽音箱，仍依賴更大的箱體容積、倒相式調音以及傳統上面向專業工作室的模擬輸入。儘管此類產品在音質準確度和可靠性方面依舊表現出色，但並未充分滿足用戶的需求——他們想要一款能夠同時適配個人電腦（PC）、電視、遊戲機和流媒體設備的緊湊型音箱。

許家豪表示，淇譽電子的新平台採用截然不同的產品定位——採用更小的箱體、更深的低頻下潛、有源三分頻處理、DSP（數字信號處理器）分頻控制，以及USB-C和HDMI ARC此類數字接口。

具備30赫茲低頻下潛、有源三分頻架構與現代數字連接能力的緊湊型密閉箱體設計

許家豪解釋說，絕大多數緊湊型有源音箱採用二分頻結構，原因是其設計更簡單、體積更小、更易於製造。淇譽電子的這款平台則採用三分頻架構，能夠更精準地分離高頻、中頻與低頻信號。

他表示，該設計提升了中頻解析力、人聲層次與聲場控制力——這些特性對於近場桌面聆聽場景而言尤為關鍵。通過將DSP主動分頻控制與D類放大技術相結合，該平台在此類產品中實現了極為少見的小體積三分頻結構。

無需低音炮即可實現30赫茲密閉式低頻下潛

許家豪說：

「該音頻平台的定位並非走低成本路線，而是要在緊湊型桌面形態下，提供更高水準的系統集成度與聲學性能。」

許家豪表示，很多緊湊型監聽音箱需要更大的箱體或者額外搭配低音炮，才能實現更出色的低頻性能。而淇譽電子的密閉箱體設計、長沖程低音單元研發以及DSP調音，讓該平台無需依賴倒相孔就能實現30赫茲的低頻下潛。

這使得該音頻平台非常適配此類用戶：他們希望從緊湊型桌面音箱上獲得更飽滿的低頻性能，同時又不想額外添置獨立的低音炮系統。

專為現代桌面音頻使用場景設計

該音頻平台支持USB-C音頻2.0、HDMI ARC、SPDIF（索尼/飛利浦數字接口）輸入/輸出、XLR輸入、AUX輸入以及DAC（數模轉換器）超重低音輸出接口。

許家豪表示，這讓品牌客戶在面向桌面Hi-Fi、創作者工作場景、遊戲音頻、緊湊型家庭娛樂以及高端生活方式音頻打造產品時，擁有更高的靈活性。這款音箱不僅可以連接傳統音頻設備，還能適配電腦、電視、遊戲機以及流媒體設備。

一個音頻平台，而非僅僅是一款音箱‌

許家豪將這套三分頻書架系統描述為超越單純的音箱，是一個可以衍生出多個產品方向的平台，包括無線書架音箱、流媒體有源音箱、緊湊型家庭影院系統以及面向創作者的專業音頻產品。

他補充說，該平台的核心價值不止於音箱本身，更在於聲學設計、DSP調音、數字連接能力，以及未來無線或流媒體功能集成的深度融合。這為品牌合作夥伴在流媒體時代打造差異化桌面音頻產品，提供了一個更加明確的研發起點。

原文：https://jazzhipster.com/next-gen-3-way-bookshelf-audio-platform/

SOURCE Jazz Hipster