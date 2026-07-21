Jazz Hipster、密閉型エンクロージャーを採用した3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカーを発表、デスクトップオーディオの概念を一新

台北、2026年7月21日 /PRNewswire/ -- Jazz Hipsterは、コンパクトなスタジオモニター、デスクトップHi-Fiシステム、そしてプレミアムなライフスタイルオーディオの中間に位置づけられる、新しい3ウェイ・ブックシェルフ型オーディオプラットフォームを発表しました。

Jazz HipsterのプロダクトマネージャーであるBen Hsu氏は、このプラットフォームは、コンパクトなサイズ、深い低域までの再生、デジタル接続性という3つの基本的な考え方に基づいて開発されたと述べました。多くのコンパクトなアクティブスピーカーで採用されている従来の2ウェイ・バスレフ方式ではなく、この新しい設計では3ウェイの密閉型エンクロージャーを採用し、275 × 150 × 170 mmの筐体で30Hzまでの低音再生を実現しています。

従来型コンパクトモニターとの差別化を明確に

Hsu氏は、このプラットフォームが、定評のある日本および欧州のプロ用モニターシステムや、プレミアムなデスクトップHi-Fi製品を直接のベンチマークとして開発されたと述べました。

Jazz Hipsterの社内市場分析によると、Hsu氏は、1,000～4,000米ドルの価格帯にある多くのコンパクトモニターが、依然としてより大きなエンクロージャー容積、バスレフ方式のチューニング、従来のスタジオ向けアナログ入力に依存していると指摘しました。これらの製品は、精度と信頼性の面で依然として有力なベンチマークとなっていますが、PC、テレビ、ゲーム機、ストリーミングデバイスなどとも連携できるコンパクトなスピーカーを求めるユーザーのニーズを完全に満たしているわけではありません。

Hsu氏は、Jazz Hipsterの新しいプラットフォームが、よりコンパクトな筐体、より深い低域までの再生、アクティブ3ウェイ処理、DSPによるクロスオーバー制御、USB-CやHDMI ARCなどのデジタルインターフェースを特徴とし、異なる位置づけにあると述べました。

30Hzまでの低音再生、アクティブ3ウェイ構成、そして最新のデジタル接続機能を備えたコンパクトな密閉型ボックス設計

Hsu氏は、コンパクトなアクティブスピーカーのほとんどが2ウェイ構造を採用しているのは、2ウェイ構造の方がよりシンプルかつ小型で、製造も容易だからだと説明しました。一方、Jazz Hipsterのプラットフォームでは、3ウェイ構造を採用し、高音域、中音域、低音域をより正確に分離しています。

同氏は、この設計により、ミッドレンジの明瞭さ、ボーカルの解像度、サウンドステージの制御性が向上すると述べました。これらは、ニアフィールドでのデスクトップリスニングにおいて特に重要な要素です。DSPによるアクティブ・クロスオーバー制御とクラスDアンプを組み合わせることで、このプラットフォームは、3ウェイ構造をコンパクトな筐体に組み込み、この製品カテゴリーではほとんど見られない構成を実現しています。

密閉型設計により、サブウーファーなしで30Hzまでの低域再生を実現

Hsu氏は次のように述べました。

「このプラットフォームのポジショニングは、低コストであることを目指したものではありません。コンパクトなデスクトップ型でありながら、より高いレベルのシステム統合性と音響性能を提供することを目指しています。」

Hsu氏によると、多くのコンパクトモニターは、より深い低域までの再生性能を実現するために、より大きなキャビネットや追加のサブウーファーが必要になります。Jazz Hipsterの密閉型エンクロージャー設計、ロングスロー・ウーファーの開発、およびDSPによるチューニングにより、このプラットフォームはバスレフポートに頼ることなく、30Hzまでの低音再生を実現しています。

そのため、このプラットフォームは、別途サブウーファーシステムを追加することなく、コンパクトなデスクトップスピーカーからより豊かな低音性能を求めるユーザーに適しています。

現代のデスクトップオーディオ用途向けに設計

本プラットフォームは、USB-C Audio 2.0、HDMI ARC、SPDIF IN/OUT、XLR入力、AUX入力、およびDACサブ出力をサポートしています。

Hsu氏は、これにより、顧客であるブランド企業が、デスクトップHi-Fi、クリエイター向けセットアップ、ゲーミングオーディオ、コンパクトなホームエンターテインメント、そしてプレミアムなライフスタイルオーディオ向けの製品を開発する際に、より高い柔軟性を得られると述べました。このスピーカーは、従来のオーディオ機器だけでなく、パソコン、テレビ、ゲーム機、ストリーミング端末にも接続できます。

単なるスピーカーではなく、プラットフォーム

Hsu氏は、この3ウェイ・ブックシェルフ・システムを単なるスピーカーとしてだけでなく、ワイヤレス・ブックシェルフ・スピーカー、ストリーミング対応アクティブスピーカー、コンパクトホームシアターシステム、クリエイター向けオーディオ製品など、さまざまな製品分野へと展開可能なプラットフォームであると説明しました。

さらに同氏は、その重要な価値はスピーカー本体だけでなく、音響設計、DSPチューニング、デジタル接続性、そして将来的なワイヤレスやストリーミング機能との統合の組み合わせにあると付け加えました。これにより、ブランドパートナーは、ストリーミング時代において差別化されたデスクトップオーディオ製品を開発するための、より明確な出発点を得ることができます。

元の記事：https://jazzhipster.com/next-gen-3-way-bookshelf-audio-platform/

SOURCE Jazz Hipster