재즈 힙스터, 밀폐형 베이스를 탑재한 3웨이 북셀프 스피커 도입으로 데스크톱 오디오 재정의

타이베이, 2026년 7월 21일 /PRNewswire/ -- 재즈 힙스터(Jazz Hipster)가 컴팩트 스튜디오 모니터, 데스크톱 하이파이 시스템, 프리미엄 라이프스타일 오디오 사이에 위치한 새로운 3웨이 북셀프 오디오 플랫폼을 도입했다.

재즈 힙스터의 벤 슈(Ben Hsu) 제품 매니저는 이 플랫폼이 컴팩트한 크기, 깊은 저음 확장, 디지털 연결성이라는 세 가지 핵심 아이디어를 중심으로 개발되었다고 밝혔다. 많은 컴팩트 액티브 스피커에서 사용되는 기존의 2웨이 베이스 리플렉스 방식을 따르는 대신, 새로운 디자인은 275×150×170mm 인클로저에서 30Hz 저음 확장을 달성하기 위해 3웨이 밀폐형 박스 아키텍처를 사용한다.

기존 컴팩트 모니터에 대한 명확한 포지셔닝

슈 매니저는 이 플랫폼이 확립된 일본 및 유럽 전문 모니터 시스템은 물론 프리미엄 데스크톱 하이파이 제품들에 대한 직접적인 벤치마크로 개발되었다고 말했다.

재즈 힙스터의 내부 시장 분석에 따르면, 슈 매니저는 미화 1000달러에서 4000달러 범위의 많은 컴팩트 모니터들이 여전히 더 큰 캐비닛 부피, 베이스 리플렉스 튜닝, 기존 스튜디오 지향 아날로그 입력에 의존하고 있다고 언급했다. 이러한 제품들이 정확성과 신뢰성 면에서 여전히 강력한 기준점이지만, PC, TV, 게임 콘솔, 스트리밍 기기와도 작동할 수 있는 컴팩트한 스피커를 원하는 사용자들의 요구를 완전히 충족시키지는 못한다.

슈는 재즈 힙스터의 새로운 플랫폼이 다른 입장을 취한다고 말했다: 더 작은 인클로저, 더 깊은 저음 확장, 액티브 3웨이 프로세싱, DSP 크로스오버 제어, USB-C와 HDMI ARC 같은 디지털 인터페이스다.

30Hz 저음 확장, 액티브 3웨이 아키텍처, 현대적 디지털 연결성을 갖춘 컴팩트 밀폐형 박스 디자인

슈는 대부분의 컴팩트 액티브 스피커가 더 간단하고, 더 작으며, 제조하기 더 쉽다는 이유로 2웨이 구조를 사용한다고 설명했다. 재즈 힙스터의 플랫폼은 대신 고음, 중음, 저음을 더 정밀하게 분리하기 위해 3웨이 아키텍처를 사용한다.

그는 이 디자인이 중음역대 명료도, 보컬 선명도, 사운드스테이지 제어를 개선한다고 말했으며, 이는 근거리 데스크톱 청취에 특히 중요한 영역들이다. DSP 액티브 크로스오버 제어와 클래스-D 앰프를 결합함으로써 이 플랫폼은 이 제품 카테고리에서 거의 볼 수 없는 3웨이 구조를 컴팩트한 폼팩터에 담아낸다.

서브우퍼 없는 30Hz 밀폐형 베이스 확장

슈는 다음과 같이 말했다.

"이 플랫폼의 포지셔닝은 저가형 제품이 아니다. 컴팩트한 데스크톱 형식에서 더 높은 수준의 시스템 통합과 음향 성능을 제공하는 것에 관한 것이다."

그에 따르면 많은 컴팩트 모니터들은 더 깊은 저음 성능에 도달하기 위해 더 큰 캐비닛이나 별도의 서브우퍼가 필요하다. 재즈 힙스터의 밀폐형 박스 디자인, 롱스로우 우퍼 개발, DSP 튜닝은 베이스 리플렉스 포트에 의존하지 않고도 이 플랫폼이 30Hz 저음 확장에 도달할 수 있게 한다.

이는 별도의 서브우퍼 시스템을 추가하지 않고도 컴팩트한 데스크톱 스피커에서 더 풍부한 저주파 성능을 원하는 사용자들에게 이 플랫폼을 적합하게 만든다.

현대적 데스크톱 오디오 사용을 위해 설계됨

이 플랫폼은 USB-C 오디오 2.0, HDMI ARC, SPDIF IN/OUT, XLR 입력, AUX 입력, DAC 서브아웃을 지원한다.

슈는 이것이 데스크톱 하이파이, 크리에이터 셋업, 게이밍 오디오, 컴팩트 홈 엔터테인먼트, 프리미엄 라이프스타일 오디오를 위한 제품을 구축하는 브랜드 고객들에게 더 큰 유연성을 제공한다고 말했다. 이 스피커는 전통적인 오디오 장비뿐만 아니라 컴퓨터, TV, 게임 콘솔, 스트리밍 기기에도 연결할 수 있다.

단순한 스피커가 아닌 플랫폼

슈는 이 3웨이 북셀프 시스템을 단순히 스피커로서뿐만 아니라 무선 북셀프 스피커, 스트리밍 액티브 스피커, 컴팩트 홈시어터 시스템, 크리에이터 중심 오디오 제품을 포함한 여러 제품 방향으로 확장될 수 있는 플랫폼으로 설명했다.

그는 핵심 가치가 스피커 자체뿐만 아니라 음향 설계, DSP 튜닝, 디지털 연결성, 미래의 무선 또는 스트리밍 통합의 결합이라고 덧붙였다. 이는 브랜드 파트너들에게 스트리밍 시대에 차별화된 데스크톱 오디오 제품을 구축하기 위한 더 명확한 출발점을 제공한다.

원문 기사: https://jazzhipster.com/next-gen-3-way-bookshelf-audio-platform/

SOURCE Jazz Hipster