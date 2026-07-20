Jazz Hipster เปิดตัวลำโพงวางหิ้ง 3 ทาง พร้อมเบสตู้ปิด พลิกโฉมระบบเสียงสำหรับเดสก์ท็อป
News provided byJazz Hipster
20 Jul, 2026, 23:45 CST
ไทเป, 20 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Jazz Hipster เปิดตัวแพลตฟอร์มระบบเสียงแบบวางหิ้ง (bookshelf) รุ่นใหม่ที่ใช้โครงสร้างลำโพงแบบ 3 ทาง ซึ่งถูกวางตำแหน่งให้อยู่ระหว่างลำโพงมอนิเตอร์สตูดิโอขนาดกะทัดรัด ระบบเสียง Hi-Fi สำหรับเดสก์ท็อป และเครื่องเสียงไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม
Ben Hsu ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Jazz Hipster กล่าวว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นโดยยึดแนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ ขนาดกะทัดรัด การตอบสนองเสียงเบส (bass extension) ที่ลงได้ลึก และการเชื่อมต่อแบบดิจิทัล แทนที่จะเลือกใช้แนวทางการออกแบบแบบเดิมที่พบในลำโพงแอ็กทีฟขนาดกะทัดรัดจำนวนมาก ซึ่งเป็นระบบลำโพง 2 ทางร่วมกับตู้ลำโพงแบบ bass-reflex แพลตฟอร์มใหม่นี้กลับใช้โครงสร้างลำโพง 3 ทางพร้อมตู้ลำโพงแบบปิด (sealed-box) เพื่อให้สามารถตอบสนองเสียงเบสได้ลึกถึง 30Hz ภายในตัวตู้ที่มีขนาดเพียง 275 × 150 × 170 มิลลิเมตร
กำหนดจุดยืนที่แตกต่างจากลำโพงมอนิเตอร์ขนาดกะทัดรัดทั่วไป
Hsu กล่าวว่า แพลตฟอร์มนี้ได้รับการพัฒนาโดยมีระบบลำโพงมอนิเตอร์ระดับมืออาชีพจากผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่นและยุโรป ตลอดจนผลิตภัณฑ์ Hi-Fi สำหรับเดสก์ท็อประดับพรีเมียม เป็นมาตรฐานอ้างอิงโดยตรง
จากการวิเคราะห์ตลาดภายในของ Jazz Hipster นั้น Hsu ระบุว่า ลำโพงมอนิเตอร์ขนาดกะทัดรัดจำนวนมากในช่วงราคาตั้งแต่ 1,000 ถึง 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ยังคงพึ่งพาตู้ลำโพงที่มีขนาดใหญ่กว่า การปรับจูนแบบ bass-reflex และอินพุตสัญญาณแอนะล็อกที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในสตูดิโอแบบดั้งเดิม แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะยังคงเป็นมาตรฐานด้านความแม่นยำของเสียงและความน่าเชื่อถือในการใช้งาน แต่ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการลำโพงขนาดกะทัดรัดซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมคอนโซล และอุปกรณ์สตรีมมิงได้อย่างครบถ้วน
Hsu กล่าวว่า แพลตฟอร์มใหม่ของ Jazz Hipster เลือกวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในทิศทางที่แตกต่างออกไป ด้วยตัวตู้ที่มีขนาดเล็กกว่า การตอบสนองเสียงเบสที่ลึกกว่า ระบบประมวลผลแบบแอ็กทีฟ 3 ทาง การควบคุมครอสโอเวอร์ด้วย DSP และอินเทอร์เฟซดิจิทัล อย่างเช่น USB-C และ HDMI ARC
การออกแบบตู้ปิดขนาดกะทัดรัด พร้อมการตอบสนองเสียงเบสที่ลึกถึง 30Hz สถาปัตยกรรมลำโพงแอ็กทีฟแบบ 3 ทาง และการเชื่อมต่อดิจิทัลสมัยใหม่
Hsu อธิบายว่า ลำโพงแอ็กทีฟขนาดกะทัดรัดส่วนใหญ่มักใช้โครงสร้าง 2 ทาง เนื่องจากออกแบบได้ง่ายกว่า มีขนาดเล็กกว่า และผลิตได้ง่ายกว่า แต่แพลตฟอร์มของ Jazz Hipster เลือกใช้โครงสร้าง 3 ทาง เพื่อแยกการทำงานของย่านความถี่สูง ย่านความถี่กลาง และย่านความถี่ต่ำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
เขากล่าวว่า การออกแบบดังกล่าวช่วยเพิ่มความชัดเจนของเสียงย่านกลาง รายละเอียดของเสียงร้อง และการควบคุมเวทีเสียง (soundstage) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการฟังในระยะใกล้ (near-field) บนเดสก์ท็อป ด้วยการผสานระบบควบคุมครอสโอเวอร์แบบแอ็กทีฟด้วย DSP เข้ากับภาคขยายเสียง Class-D แพลตฟอร์มนี้จึงสามารถนำโครงสร้างลำโพงแบบ 3 ทางมาอยู่ในตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด ซึ่งพบเห็นได้ไม่บ่อยนักในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
การตอบสนองเสียงเบสที่ลึกถึง 30Hz จากตู้ปิดโดยไม่ต้องใช้ซับวูฟเฟอร์
Hsu กล่าวว่า:
"การวางตำแหน่งของแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการแข่งขันด้านราคาที่ต่ำ แต่เป็นการนำเสนอการบูรณาการระบบและสมรรถนะด้านอะคูสติกในระดับที่สูงขึ้น ภายในลำโพงเดสก์ท็อปขนาดกะทัดรัด"
Hsu ระบุว่า ลำโพงมอนิเตอร์ขนาดกะทัดรัดจำนวนมากจำเป็นต้องใช้ตู้ลำโพงที่มีขนาดใหญ่กว่า หรือเพิ่มซับวูฟเฟอร์แยกต่างหาก จึงจะสามารถให้เสียงเบสที่ลงได้ลึกยิ่งขึ้น การออกแบบตู้ปิดของ Jazz Hipster การพัฒนาวูฟเฟอร์ที่มีระยะชักยาว (long-throw woofer) และการปรับจูนด้วยระบบ DSP ทำให้สามารถถ่ายทอดเสียงเบสได้ลึกลงถึง 30Hz โดยไม่ต้องพึ่งพาช่องระบายอากาศแบบ bass-reflex
ด้วยเหตุนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวจึงเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการพลังเสียงย่านต่ำอย่างเต็มอิ่มจากลำโพงเดสก์ท็อปขนาดกะทัดรัด โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบซับวูฟเฟอร์แยกเพิ่มเติม
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานระบบเสียงบนเดสก์ท็อปยุคใหม่
แพลตฟอร์มนี้รองรับ USB-C Audio 2.0, HDMI ARC, SPDIF IN / OUT, อินพุต XLR, อินพุต AUX และ DAC Sub-Out
Hsu กล่าวว่าแนวทางนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ลูกค้าของแบรนด์ในการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่ระบบเสียง Hi-Fi สำหรับเดสก์ท็อป อุปกรณ์เสียงสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์ ระบบเสียงสำหรับเกมเมอร์ ความบันเทิงภายในบ้านแบบกะทัดรัด ไปจนถึงระบบเสียงไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม ลำโพงรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อได้ไม่เพียงกับอุปกรณ์เครื่องเสียงแบบเดิมเท่านั้น แต่ยังรองรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมคอนโซล และอุปกรณ์สตรีมมิงอีกด้วย
แพลตฟอร์ม ที่ไม่ใช่เพียงแค่ลำโพง
Hsu อธิบายว่า ระบบลำโพงวางหิ้ง 3 ทางนี้ไม่ได้เป็นเพียงลำโพง แต่เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นลำโพงวางหิ้งแบบไร้สาย ลำโพงแอ็กทีฟสำหรับการสตรีม ระบบโฮมเธียเตอร์ขนาดกะทัดรัด และผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงที่มุ่งออกแบบมาสำหรับครีเอเตอร์
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า คุณค่าที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวลำโพงเพียงอย่างเดียว แต่คือการผสานการออกแบบด้านอะคูสติก การปรับจูนด้วย DSP การเชื่อมต่อแบบดิจิทัล และความสามารถในการรองรับระบบไร้สายหรือการสตรีมในอนาคต ซึ่งช่วยให้พันธมิตรแบรนด์มีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงเดสก์ท็อปที่มีความแตกต่างและโดดเด่นสำหรับยุคแห่งการสตรีม
บทความต้นฉบับ: https://jazzhipster.com/next-gen-3-way-bookshelf-audio-platform/
SOURCE Jazz Hipster
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