Jazz Hipster Perkenal Pembesar Suara Rak Buku 3-Hala dengan Bes Terkedap, Takrif Semula Audio Atas Meja

TAIPEI, 21 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Jazz Hipster memperkenalkan platform audio rak buku 3-hala baharu yang membawa pendekatan antara monitor studio kompak, sistem Hi-Fi atas meja dan audio gaya hidup premium.

Pengurus Produk Jazz Hipster, Ben Hsu berkata platform ini dibangunkan berasaskan tiga idea utama: saiz kompak, sambungan bes mendalam dan ketersambungan digital. Tidak lagi mengikuti pendekatan refleks-bes 2-hala konvensional yang digunakan oleh kebanyakan pembesar suara aktif kompak, reka bentuk baharu ini menggunakan seni bina kotak terkedap 3-hala bagi mencapai sambungan bes 30Hz dalam ruang tertutup bersaiz 275 × 150 × 170 mm.

Kedudukan Jelas Berbanding Monitor Kompak Konvensional

Hsu berkata platform ini dibangunkan sebagai penanda aras secara langsung terhadap sistem monitor profesional Jepun dan Eropah yang telahpun mantap, selain produk Hi-Fi atas meja premium.

Menurut analisis pasaran dalaman Jazz Hipster, Hsu berkata banyak monitor kompak dalam julat harga USD $1,000 hingga $4,000 masih bergantung kepada ruang kabinet yang lebih besar, penalaan refleks-bes dan input analog berorientasikan studio tradisional. Walaupun produk-produk ini kekal menjadi rujukan padu bagi aspek ketepatan dan kebolehpercayaan, ia tidak memenuhi sepenuhnya keperluan pengguna yang mahukan pembesar suara kompak yang juga boleh digunakan bersama komputer peribadi (PC), televisyen, konsol permainan dan peranti penstriman.

Hsu berkata platform baharu Jazz Hipster mengambil pendekatan yang berbeza: ruang tertutup lebih kecil, sambungan bes lebih mendalam, pemprosesan 3-hala aktif, kawalan silang DSP serta antara muka digital seperti USB-C dan HDMI ARC.

Reka Bentuk Kotak Terkedap Kompak dengan Sambungan Bes 30Hz, Seni Bina 3-Hala Aktif dan Ketersambungan Digital Moden

Hsu menjelaskan bahawa kebanyakan pembesar suara aktif kompak menggunakan struktur 2-hala kerana ia lebih ringkas, lebih kecil dan lebih mudah dihasilkan. Sebaliknya, platform Jazz Hipster menggunakan seni bina 3-hala untuk mengasingkan frekuensi tinggi, pertengahan dan rendah dengan lebih tepat.

Beliau berkata reka bentuk ini meningkatkan kejelasan julat pertengahan, definisi vokal dan kawalan tahap bunyi—aspek-aspek yang amat penting untuk pengalaman mendengar jarak dekat atas meja. Dengan menggabungkan kawalan silang aktif DSP dengan penguatan Kelas-D, platform ini memberikan struktur 3-hala ke dalam faktor bentuk kompak, sesuatu yang jarang ditemui dalam kategori produk ini.

Sambungan Bes Terkedap 30Hz Tanpa Subwufer

Hsu berkata:

"Pendekatan platform ini bukanlah untuk menjadi produk berkos rendah. Sebaliknya, ia bermatlamat untuk menawarkan tahap integrasi sistem dan prestasi akustik yang lebih tinggi dalam format atas meja kompak."

Menurut Hsu, banyak monitor kompak memerlukan kabinet lebih besar atau subwufer tambahan untuk mencapai prestasi bes yang lebih mendalam. Reka bentuk kotak terkedap Jazz Hipster, pembangunan wufer lontaran jauh serta penalaan DSP membolehkan platform ini mencapai sambungan bes 30Hz tanpa bergantung kepada port refleks-bes.

Ini menjadikan platform ini sesuai untuk pengguna yang mahukan prestasi frekuensi rendah yang lebih penuh daripada pembesar suara atas meja kompak tanpa perlu menambah sistem subwufer berasingan.

Direka untuk Penggunaan Audio Atas Meja Moden

Platform ini menyokong USB-C Audio 2.0, HDMI ARC, SPDIF IN / OUT, input XLR, input AUX dan DAC Sub-Out.

Hsu berkata ciri-ciri ini memberikan lebih fleksibiliti kepada pelanggan jenama ketika membangunkan produk untuk Hi-Fi atas meja, persediaan pencipta kandungan, audio permainan, hiburan rumah kompak dan audio gaya hidup premium. Pembesar suara ini boleh disambungkan bukan sahaja kepada peralatan audio tradisional, malah kepada komputer, televisyen, konsol permainan dan peranti penstriman.

Sebuah Platform, Bukan Sekadar Pembesar Suara

Hsu menyifatkan sistem rak buku 3-hala ini bukan sekadar sebagai sebuah pembesar suara, tetapi platform yang boleh diperluas kepada pelbagai arah tuju produk, termasuk pembesar suara rak buku tanpa wayar, pembesar suara aktif penstriman, sistem teater rumah kompak dan produk audio berfokus pencipta kandungan.

Beliau menambah bahawa nilai utamanya terletak bukan hanya kepada pembesar suara itu sendiri, tetapi gabungan antara reka bentuk akustik, penalaan DSP, ketersambungan digital serta integrasi tanpa wayar atau penstriman pada masa akan datang. Ini memberikan titik permulaan yang lebih jelas kepada rakan kongsi jenama untuk membangunkan produk audio atas meja berlainan dalam era penstriman.

Artikel asal: https://jazzhipster.com/next-gen-3-way-bookshelf-audio-platform/

SOURCE Jazz Hipster