Jazz Hipster giới thiệu loa bookshelf 3 đường tiếng với âm trầm từ thiết kế thùng kín, tái định nghĩa âm thanh để bàn.

ĐÀI BẮC, ngày 21 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Jazz Hipster đã giới thiệu nền tảng âm thanh bookshelf 3 đường tiếng mới, được định vị nằm giữa loa kiểm âm phòng thu cỡ nhỏ, hệ thống Hi-Fi để bàn và các thiết bị âm thanh phong cách sống cao cấp.

Ben Hsu, Giám đốc Sản phẩm của Jazz Hipster cho biết nền tảng này được phát triển dựa trên ba ý tưởng cốt lõi: kích thước nhỏ gọn, mở rộng âm trầm sâu và kết nối kỹ thuật số. Thay vì đi theo thiết kế phản xạ âm trầm 2 đường tiếng truyền thống vốn được sử dụng trên nhiều mẫu loa chủ động cỡ nhỏ, thiết kế mới sử dụng cấu trúc thùng loa kín 3 đường tiếng để đạt khả năng mở rộng âm trầm xuống tới 30Hz trong thùng loa kích thước 275 × 150 × 170 mm.

Thế đối trọng rõ ràng với các dòng loa kiểm âm cỡ nhỏ truyền thống

Ông Hsu cho biết nền tảng này được phát triển làm chuẩn đối chiếu trực tiếp với các hệ thống loa kiểm âm chuyên nghiệp đã có danh tiếng của Nhật Bản và Châu Âu, cũng như các sản phẩm Hi-Fi để bàn cao cấp.

Theo phân tích thị trường nội bộ của Jazz Hipster, ông Hsu nhận định rằng nhiều mẫu loa kiểm âm cỡ nhỏ có giá từ 1.000 đến 4.000 USD vẫn phụ thuộc vào thùng loa có dung tích lớn hơn, tinh chỉnh phản xạ âm trầm và các đầu vào analog truyền thống dành cho phòng thu. Mặc dù các sản phẩm này vẫn là những chuẩn mực tham chiếu mạnh mẽ về độ chính xác và độ tin cậy, chúng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của những người dùng muốn sở hữu một mẫu loa nhỏ gọn có thể hoạt động cùng máy tính, TV, máy chơi game và các thiết bị phát trực tuyến.

Ông Hsu cho biết nền tảng mới của Jazz Hipster lựa chọn một hướng tiếp cận khác biệt: thùng loa nhỏ gọn hơn, mở rộng âm trầm sâu hơn, xử lý chủ động 3 đường tiếng, điều khiển phân tần bằng DSP cùng các chuẩn kết nối kỹ thuật số như USB-C và HDMI ARC.

Thiết kế thùng kín nhỏ gọn với mở rộng âm trầm xuống tới 30Hz, cấu trúc chủ động 3 đường tiếng và kết nối kỹ thuật số hiện đại

Ông Hsu giải thích rằng hầu hết các mẫu loa chủ động cỡ nhỏ đều sử dụng cấu trúc 2 đường tiếng vì nó đơn giản hơn, nhỏ gọn hơn và dễ sản xuất hơn. Trong khi đó, nền tảng của Jazz Hipster sử dụng cấu trúc 3 đường tiếng nhằm tách biệt dải tần cao, trung và thấp một cách chính xác hơn.

Ông cho biết thiết kế này cải thiện độ rõ của dải trung, sự rõ ràng của giọng hát và kiểm soát không gian âm thanh — những yếu tố đặc biệt quan trọng đối với trải nghiệm nghe ở khoảng cách gần trên bàn. Bằng cách kết hợp điều khiển phân tần chủ động bằng DSP với bộ khuếch đại Class-D, nền tảng này đưa cấu trúc 3 đường tiếng vào một thiết kế nhỏ gọn, điều hiếm thấy trong danh mục sản phẩm này.

Mở rộng âm trầm xuống tới 30Hz với thiết kế thùng kín mà không cần loa siêu trầm

Ông Hsu cho biết:

"Định vị của nền tảng này không nằm ở yếu tố giá thành thấp. Mà ở việc mang đến mức độ tích hợp hệ thống và hiệu năng âm học cao hơn trong một kiểu dáng để bàn nhỏ gọn".

Theo ông Hsu, nhiều mẫu loa kiểm âm cỡ nhỏ cần thùng loa lớn hơn hoặc bổ sung loa siêu trầm để đạt được hiệu suất âm trầm sâu hơn. Thiết kế thùng loa kín, phát triển loa woofer hành trình dài cùng tinh chỉnh DSP của Jazz Hipster cho phép nền tảng này đạt được mở rộng âm trầm xuống tới 30Hz mà không cần dựa vào cổng phản xạ âm trầm.

Điều này làm cho nền tảng phù hợp với những người dùng mong muốn hiệu suất tần số thấp đầy đặn hơn từ một loa để bàn nhỏ gọn, mà không cần bổ sung hệ thống loa siêu trầm riêng.

Được thiết kế cho nhu cầu âm thanh để bàn hiện đại

Nền tảng hỗ trợ USB-C Audio 2.0, HDMI ARC, SPDIF IN/OUT, đầu vào XLR, đầu vào AUX và DAC Sub-Out.

Ông Hsu cho biết điều này mang đến cho các khách hàng thương hiệu sự linh hoạt cao hơn trong quá trình phát triển các sản phẩm dành cho Hi-Fi để bàn, không gian làm việc của nhà sáng tạo nội dung, âm thanh chơi game, giải trí tại gia nhỏ gọn và các thiết bị âm thanh phong cách sống cao cấp. Loa có thể kết nối không chỉ với các thiết bị âm thanh truyền thống mà còn với máy tính, TV, máy chơi game và các thiết bị phát trực tuyến.

Một nền tảng, không chỉ là một mẫu loa

Ông Hsu mô tả hệ thống loa bookshelf 3 đường tiếng này không chỉ đơn thuần là một mẫu loa mà còn là một nền tảng có thể được mở rộng theo nhiều hướng sản phẩm, bao gồm loa bookshelf không dây, loa chủ động hỗ trợ phát trực tuyến, hệ thống rạp hát tại gia cỡ nhỏ và các sản phẩm âm thanh dành riêng cho nhà sáng tạo nội dung.

Ông nói thêm rằng giá trị cốt lõi không chỉ nằm ở bản thân loa, mà còn ở sự kết hợp giữa thiết kế âm học, tinh chỉnh DSP, kết nối kỹ thuật số cùng khả năng tích hợp công nghệ không dây hoặc phát trực tuyến trong tương lai. Điều này mang đến cho các đối tác thương hiệu một điểm khởi đầu rõ ràng hơn để phát triển các dòng sản phẩm âm thanh để bàn khác biệt trong kỷ nguyên phát trực tuyến.

Bài viết gốc: https://jazzhipster.com/next-gen-3-way-bookshelf-audio-platform/

SOURCE Jazz Hipster