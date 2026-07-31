杜拜如何成功將暑假轉化為預防工作及青少年正向發展的平台

此計劃是杜拜宏遠願景的一環，期望透過預防教育、實用技能和社區協作，投資培育年輕一代，建構安全穩健的社會，以便迎接未來。

願景付諸實踐

杜拜警察總部總司令 Abdulla Khalifa Al Marri 中將表示，該計劃彰顯杜拜矢志維持社會安穩，透過向青少年賦予知識、品德及生活技能，使其成為盡責的社區成員。 他提到，在酋長國領導層的指引下，杜拜警察總部透過 Hemaya International Centre 不斷推展可持續的計劃，以提升社區意識、鞏固國家價值觀，並鼓勵年青人善用暑假時光，同時讓其準備好應對日後的挑戰。

九年耕耘，影響漸增

影響所及，遠不止於暑期計劃。 2018 年至 2026 年期間，Hemaya International Centre 已涵蓋 271 間公營及私營學校，接觸到 905,976 名學生、629,396 名家長和 8,650 名教師。 數碼意識推廣活動亦惠及逾 1.0216 億人。

同期，該中心舉辦了 1,981 場意識講座，組織了 788 項學生活動、103 場意識展覽、76 場互動比賽，以及 135 項宣傳活動、教育參觀和培訓計劃。

中心的預防策略已見具體成效。 據家長反映，調查結果顯示學生行為有 96.9% 的改善，而參加者對暑期學生計劃的滿意度亦高達 95.3%。

沉浸式學習體驗

此計劃為期 29 天，培訓時數共 174 小時，內容結合軍事及體育訓練，並涵蓋急救、交通安全、校園保安、領導才能活動、教育工作坊及實地考察，讓學生掌握實用技能，從而建立自信及責任心，加強投入社區。

同心協力

計劃得以圓滿成功，有賴廣泛的策略夥伴網絡鼎力支持，匯聚阿聯酋教育部 (MoE)、知識及人力發展部 (KHDA)、IACAD（伊斯蘭事務及慈善活動部）、道路及運輸局 (RTA)、Dubai Corporation for Ambulance Services（杜拜救護車服務機構）、Erada Centre（Erada 治療及康復中心）、Al Ameen Service（Al Ameen 民眾安全反饋渠道）、Ferjan Dubai（Ferjan Dubai 社區倡議組織），以及杜拜警方多個總局與警署攜手合作。

SOURCE Dubai Police Security Media