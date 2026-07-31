두바이, 여름 방학을 예방과 긍정적인 청소년 발전의 장으로 성공적으로 전환

두바이, UAE, 2026년 7월 31일 /PRNewswire/ -- 두바이가 두바이 경찰(Dubai Police)의 헤마야 국제 센터(Hemaya International Centre)를 통해 여름 방학을 배움에서 멀어지는 시간에서 청소년들이 예방, 규율, 안전 의식, 긍정적 가치를 강화하는 기회로 바꿨다.

올해 이 센터의 여름 학생 프로그램(Summer Student Programme)에서는 31개 국적의 학생 1402명이 수료해 2018년 이후 총 수료생 수도 175개국 1만 792명으로 늘어났다.

Dubai Invests in Safer and More Resilient Generations

이 이니셔티브는 예방 교육, 실용적 기술 및 커뮤니티 파트너십을 통해 청소년에 대한 투자를 확대해 안전하고 회복력 있으며 미래에 대비한 사회를 만들려는 두바이의 포괄적 비전의 일환이다.

비전의 실천

두바이 경찰 압둘라 칼리파 알 마리(Abdulla Khalifa Al Marri) 총경은 이 프로그램이 책임감 있는 사회 구성원이 되는 데 필요한 지식과 가치 및 삶의 기술을 청소년에게 고취시켜 사회를 지키려는 두바이의 의지를 반영한 것이라고 말했다. 그러면서 토호국 지도부의 지침에 따라 두바이 경찰이 헤마야 국제 센터를 통해 커뮤니티 의식을 강화하고 국가적 가치를 다지며 청소년들이 미래의 도전에 대비하면서 여름 방학을 생산적으로 활용하도록 장려하는 지속 가능한 이니셔티브를 계속 확장하고 있다고 강조했다.

영향력은 9년간 확대

영향력은 여름 프로그램을 넘어 훨씬 더 멀리 퍼져 나아가고 있다. 2018년과 2026년 사이에 헤마야 국제 센터는 공립 및 사립 학교 271곳에서 학생 90만 5976명, 학부모 62만 9396명, 교사 8650명과 교류했다. 디지털 의식 이니셔티브 또한 1억 216만 명이 넘는 사람들에게 전파되었다.

같은 기간에 센터는 의식 강연 1981회를 진행하고 학생 활동 788건, 의식 전시회 103회, 대화형 경연 대회 76회, 의식 캠페인, 교육 방문, 훈련 프로그램 135개을 조직했다.

센터의 예방적 접근 방식은 측정 가능한 결과로 이어졌다. 설문 조사 결과에 따르면 학부모들에 의해 학생 행동이 96.9% 개선된 것으로 나타났으며, 여름 학생 프로그램에 대한 참가자 만족도는 95.3%에 달했다.

몰입형 학습

이 프로그램은 29일 동안 174시간 동안 진행돼 군사 및 스포츠 훈련을 응급처치, 교통안전, 학교 보안, 리더십 활동, 교육 워크숍 및 현장 방문과 결합해 학생들에게 자신감과 책임감, 공동체 의식을 고취해 주는 실용적 기술을 심어 줬다.

업무 협력

프로그램의 성공은 광범위한 전략적 파트너십 네트워크에 의해 뒷받침되었으며, MoE, (KHDA), (IACAD), (RTA), 두바이 구급차 서비스 공사(Dubai Corporation for Ambulance Services), 에라다 센터(Erada Centre), 알 아민 서비스(Al Ameen Service), 페르잔 두바이(Ferjan Dubai)를 비롯하여 여러 두바이 경찰 총국 및 경찰서가 함께했다.

SOURCE Dubai Police Security Media