初始投資組合、零售發售及融資窗口

本公告載有英國版《市場濫用規例》（歐盟第 596/2014 號規例）第 7 條所界定的內幕消息。該規例根據經修訂的《2018 年歐洲聯盟（退出）法》構成英國法律的一部分。本公告透過監管資訊服務發佈後，有關內幕消息現已視為公開資料。

Shaires Holdings Ltd

（「Shaires Holdings」或「本公司」）

倫敦2026年8月14日 /美通社/ -- Shaires Holdings Ltd（倫敦證券交易所另類投資市場代碼：SHR）是一家在倫敦掛牌的投資公司，讓投資者有機會投資於全球領先的中後期非上市科技及 AI 公司。本公司欣然宣佈推出多項新措施。重點包括：

初始投資組合已落實：本公司已簽訂具約束力的協議，惟須待慣常成交條件達成，將可投資於 Anthropic、Stripe、ByteDance、Moonshot AI、Figure AI、SandboxAQ 及 Colossal Biosciences，總值最高達 8,670 萬美元。

由 Marex Financial（「Marex」）管理、僅供英國投資者參與的零售發售今日正式推出，發售價為每股 20.00 美元。是次零售發售與最近公佈、同樣定價為每股 20.00 美元的 2,850 萬美元機構配售同步進行，詳情載於另行刊發的新聞稿。

本公司將啟動融資窗口。公司可在集資期間自願暫停股份買賣，以便接觸更廣泛的投資者，包括零售投資者。融資窗口將維持至零售發售完成為止。

本公司正就總值最高達 5 億美元的額外投資及出資機會進行深入磋商，包括進一步投資於領先的非上市科技及 AI 公司，並將於簽訂最終協議後作出公佈。

本公司計劃透過首兩批機構集資、零售發售及初步非現金出資，合共籌集 1 億美元。

行政總裁 Vivek Seth 介紹本公司的概覽影片可於以下網址觀看：https://shaires-holdings.com/?preview=cav81dllxremeq。

初始投資組合

為建立初始投資組合，本公司已簽訂具約束力的期權協議，擬購入總值最高達 4,000 萬美元、由 Rizvi Traverse 管理的特殊目的實體（「SPV」）權益，從而投資於多家全球最具影響力的非上市科技公司。Rizvi Traverse 是與 Shaires 執行主席 Suhail Rizvi 有關連的公司，亦為本公司的關聯方。相關投資包括：

Anthropic：開發 Claude 系列模型的前沿 AI 公司

Stripe：為企業提供金融基礎設施的領先公司

Figure AI：具開創性的 AI 機械人公司，致力開發通用人形機械人

此外，本公司已與第三方 SPV 簽訂認購協議，投資 1,500 萬美元於 ByteDance。ByteDance 是旗下擁有 TikTok、Douyin 及 Doubao 的全球領先科技集團。本公司亦已簽訂認購協議，以 500 萬美元購入 Moonshot AI 權益。Moonshot AI 是開發 Kimi 系列開源模型的中國領先 AI 實驗室。作為以股換股非現金出資計劃的一部分，本公司亦已與若干交易對手簽訂出資協議。對方將注入價值 1,480 萬美元的 SPV 權益，讓本公司投資於領先的 AI 及量子運算公司 SandboxAQ，並注入價值 1,200 萬美元的 Colossal Biosciences 股份。Colossal Biosciences 是一家致力研究「復活滅絕物種」的尖端基因科技及生物科學公司。所有初步投資承諾的總值最高達 8,670 萬美元。

投資組合公司 投資方式 投資金額 ¹ Anthropic 具約束力的期權協議 最高 1,620 萬美元 ByteDance 現金投資 1,500 萬美元 SandboxAQ 非現金出資 1,480 萬美元 Figure AI 具約束力的期權協議 最高 1,450 萬美元 Colossal Biosciences 非現金出資 1,200 萬美元 Stripe 具約束力的期權協議 最高 920 萬美元 Moonshot AI 現金投資 500 萬美元 總計

最高 8,670 萬美元 1 詳情請參閱本公司另行刊發的交易公告；相關交易尚待完成。

本公司正就進一步投資於領先的非上市科技及 AI 公司進行深入磋商，並將於簽訂最終協議後定期公佈最新消息，配合公司短期內建立價值超過 5 億美元投資組合的目標。相關投資機會目前處於不同的磋商及文件擬備階段，並不保證最終能夠完成。

初始投資組合的部分資金將由本公司的機構集資所得款項撥付。本公司按每股 20.00 美元的價格，供投資者直接認購新普通股。正如 2026 年 7 月 30 日公佈，首批集資已透過認購 1,424,000 股新普通股完成，集資額為 2,850 萬美元。非現金出資計劃下對 SandboxAQ 及 Colossal Biosciences 的投資，將透過發行 1,341,821 股新普通股（「出資股份」）支付。根據非現金出資計劃，本公司將按每股 20.00 美元發行新普通股。

零售發售

正如另行刊發的公告所述，由 Marex 管理的零售發售（「WRAP 零售發售」）今日正式推出，發售價為每股 20.00 美元，與首批機構集資的價格相同。

本公司的集資計劃仍在進行：第二批機構集資正與零售發售同步推進。本公司計劃透過兩批機構集資、非現金出資計劃及零售發售，合共籌集 1 億美元。本公司將適時公佈集資計劃的進一步消息。

融資窗口

因應本月較早時公佈的《AIM 公司規則》修訂，本公司已決定採用融資窗口。融資窗口容許公司在集資期間自願暫停股份買賣，以便接觸更廣泛的投資者，包括零售投資者。由今日上午 7 時 30 分起，本公司股份將進入融資窗口並暫停買賣，直至本公司另行公佈 WRAP 零售發售結束為止。

新股獲准買賣及總投票權

由於 2026 年 6 月 9 日進行股份合併時，碎股調整被錯誤入賬，本公司先前公佈的已發行股份數目誤多計 15 股。截至今日，本公司的實際已發行股份數目為 2,499,989 股，而非先前所述的 2,500,004 股。

此外，本公司將申請讓與 SandboxAQ 投資相關的 741,821 股代價股份，以及與 Colossal Biosciences 投資相關的 600,000 股代價股份，合共 1,341,821 股代價股份，獲准在 AIM 買賣（「獲准買賣」）。有關股份預計於 2026 年 8 月 21 日或前後獲准買賣。

根據英國金融行為監管局《披露指引及透明度規則》的規定，本公司確認，上述股份獲准買賣後，本公司將有 3,841,810 股已發行普通股，並無任何庫存普通股。股東可使用上述數字作為計算分母，以判斷是否須就其於本公司的權益或權益變動作出申報。所有普通股均享有同等投票權。

董事會及管理層評論

Shaires 執行主席 Suhail Rizvi 表示：

「這正是我們一直等待的 AI 發展階段。在 AI 發展初期，投資者主要押注一個構想和一支團隊，而這個階段現已大致過去。如今展現在我們眼前的，是一批已由潛力轉化為實績的公司。這些公司已擁有產品、客戶及收入，而我們相信，它們的大規模市場應用仍有待展開。

現階段真正缺乏的，是讓這些公司的創建者有序變現的渠道。員工及早期股東持有難以出售的股份。他們只可選擇零散的二級市場，或再等待數年，期望一項可能永遠不會出現的流動性事件。

Shaires 可以成為承接這些股份的單一長期持有人，毋須受限於既定的出售時間表。這正是我們得以取得這些投資機會的原因，亦是我們將繼續鞏固的優勢。」

Shaires 行政總裁 Vivek Seth 表示：

「這支團隊共同投資非上市科技公司已有接近 30 年，而我們一直反覆探討同一個問題。主導這一輪科技週期的公司，往往在私人市場完成成長及估值重估。當它們最終進入公開市場時，大部分價值增長往往已經實現。

Shaires 正是我們針對這個問題提出的答案：一個在倫敦上市的永久資本投資平台。無論是機構投資者、透過平台買入股份的零售投資者，還是以本身持股作出出資的創辦人，最終都會在同一時間、按相同價格持有相同的 Shaires 股份。

看看我們的投資組合：Anthropic、Stripe、ByteDance、Figure AI、SandboxAQ、Moonshot AI 及 Colossal Biosciences。在其他公開市場投資工具中，這些公司可能只佔基金的一小部分，或只是其他投資組合中的一個項目。但對我們而言，它們正是本公司投資定位的核心。

我們經過審慎考慮後選擇倫敦。選擇在 AIM 掛牌，讓我們能夠把 Shaires 建構成一家由內部管理的公司，而非由外部管理的基金。這項架構確保管理層、公開市場股東及非現金出資者均適用相同條款。我們希望憑藉實力獲邀參與優質投資，而非在擁擠的市場中成為另一名競逐者。倫敦資本市場本身亦正處於轉捩點，我們很高興在市場重拾活力之際加入。」

本公司將在適當時候，就投資組合、其他集資活動及策略發展作出進一步公佈。

Investor Meet Company 網上投資者簡報會

行政總裁 Vivek Seth 將於 2026 年 8 月 14 日星期五下午 2 時（英國夏令時間），透過 Investor Meet Company 進行公司簡報。

是次簡報開放予所有現有及潛在股東參與。投資者可於 2026 年 8 月 14 日星期五上午 9 時（英國夏令時間）前，透過 Investor Meet Company 儀表板預先提交問題，亦可在簡報期間隨時提問。

投資者可免費登記 Investor Meet Company，並透過以下網址登記參與 SHAIRES HOLDINGS LTD 簡報：https://www.investormeetcompany.com/shaires-holdings-ltd-1/register-investor.

已在 Investor Meet Company 平台關注 SHAIRES HOLDINGS LTD 的投資者將自動獲邀參與。

查詢

Shaires Holdings Ltd 經 Tavistock 聯絡

Zeus — 指定顧問兼經紀 James Joyce、Andrew de Andrade +44 (0) 20 3829 5000 Tavistock — 財經公關 Jos Simson、Kuba Stawiski、Henry Kirby [email protected] +44 (0) 20 7920 3150

關於 Shaires Holdings Ltd

Shaires Holdings Limited（倫敦證券交易所另類投資市場代碼：SHR）是一家在倫敦掛牌的投資公司，讓公開市場投資者有機會集中投資於領先的中後期非上市科技公司，尤其專注於人工智能領域。本公司採用內部管理模式，不收取管理費或表現費。

除現金投資外，本公司亦可透過非現金（實物）出資方式收購投資權益。非上市科技公司的員工及早期股東可將符合資格的持股交換為本公司的新普通股，從而獲得流動性並分散投資風險。透過這項機制，公開市場投資者亦可參與過往難以涉足的資產類別。

隨著大型前沿 AI 公司逐步從模型、晶片以至服務，沿整條價值鏈垂直整合業務，形成日益明顯的發展大趨勢，Shaires 董事會及管理層相信，公司具備合適的方法及策略，能夠為最優秀的新一代企業提供資本。

詳情請瀏覽 www.shaires-holdings.com。

前瞻性陳述涉及風險及不確定因素，實際結果可能存在重大差異。有關 Anthropic、Stripe、ByteDance、Moonshot AI、Figure AI、SandboxAQ 及 Colossal Biosciences 的數字，均為未經審核的估算或由管理層提供。本公告任何內容均不構成投資意見或建議。投資價值可升亦可跌。

SOURCE Shaires