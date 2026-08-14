Portfolio Awal, Tawaran Runcit dan Tempoh Akses Modal

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Shaires Holdings Ltd

("Shaires Holdings" atau "Syarikat")

LONDON, 14 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Shaires Holdings Ltd (AIM: SHR), syarikat pelaburan London yang tersenarai awam dan memberikan pelabur pendedahan kepada syarikat teknologi dan AI global swasta terkemuka pada peringkat pertengahan dan akhir, dengan sukacitanya mengumumkan beberapa inisiatif baharu hari ini. Sorotan termasuk:

Portfolio awal diwujudkan: Perjanjian mengikat telah dimeterai, tertakluk pada syarat penutupan lazim, yang memberikan pendedahan kepada Anthropic, Stripe, ByteDance, Moonshot AI, Figure AI, SandboxAQ dan Colossal Biosciences, dengan nilai agregat sehingga USD86.7 juta.

Tawaran runcit khusus untuk pelabur UK, yang diuruskan oleh Marex Financial ("Marex"), dilancarkan hari ini pada harga USD20.00 sesaham, seiring penempatan institusi bernilai USD28.5 juta yang diumumkan baru-baru ini, yang turut ditetapkan pada harga USD20.00 sesaham. Butiran lanjut dinyatakan dalam siaran akhbar berasingan.

Tempoh Akses Modal akan dimulakan. Ini merupakan penggantungan sementara secara sukarela terhadap perdagangan saham Syarikat bagi memudahkan syarikat menjangkau kumpulan pelabur yang lebih luas, termasuk pelabur runcit, semasa proses pengumpulan dana. Tempoh ini akan kekal berkuat kuasa sehingga Tawaran Runcit selesai.

Peluang pelaburan dan sumbangan tambahan sehingga USD500 juta kini berada pada peringkat rundingan lanjut, termasuk pelaburan tambahan dalam syarikat teknologi dan AI swasta terkemuka, dan akan diumumkan setelah perjanjian muktamad dicapai.

Syarikat menyasarkan jumlah kutipan dana sebanyak USD100 juta merentasi tranche institusi pertama dan kedua, Tawaran Runcit serta sumbangan bukan tunai awal.

Video gambaran keseluruhan Syarikat oleh Ketua Pegawai Eksekutif Vivek Seth boleh ditonton atas permintaan di: https://shaires-holdings.com/?preview=cav81dllxremeq.

Portfolio Awal

Bagi mewujudkan portfolio pelaburan awalnya, Syarikat telah memeterai perjanjian opsyen mengikat untuk membeli kepentingan sehingga USD40 juta dalam syarikat tujuan khas ("SPV") yang diuruskan oleh Rizvi Traverse (sebuah syarikat yang mempunyai hubungan dengan Suhail Rizvi, Pengerusi Eksekutif Shaires dan pihak berkaitan kepada Syarikat), yang memberikan pendedahan kepada beberapa syarikat teknologi swasta paling penting di dunia:

Anthropic, syarikat AI termaju di sebalik keluarga model Claude

Stripe, syarikat infrastruktur kewangan terkemuka untuk perniagaan

Figure AI, syarikat robotik AI perintis yang membangunkan robot humanoid kegunaan umum

Selain itu, Syarikat telah memeterai perjanjian langganan dengan SPV pihak ketiga yang memberikan pendedahan kepada ByteDance (USD15.0 juta), kumpulan teknologi global terkemuka di sebalik TikTok, Douyin dan Doubao. Syarikat turut memeterai perjanjian langganan untuk memperoleh kepentingan dalam Moonshot AI (USD5.0 juta), makmal AI terkemuka China di sebalik siri model sumber terbuka Kimi. Selanjutnya, sebagai sebahagian daripada program sumbangan bukan tunai melalui pertukaran saham dengan saham, Syarikat telah memeterai perjanjian sumbangan dengan pihak tertentu yang menyumbangkan kepentingan bernilai USD14.8 juta dalam SPV yang memberikan pendedahan kepada SandboxAQ, syarikat terkemuka dalam AI dan pengkomputeran kuantum, serta saham bernilai USD12.0 juta dalam Colossal Biosciences, syarikat genetik dan biosains termaju yang menjalankan usaha "menghidupkan semula spesies pupus (de-extinction)". Jumlah nilai maksimum agregat bagi semua komitmen awal ialah USD86.7 juta.

Syarikat Portfolio Jenis Pelaburan Jumlah Pelaburan ¹ Anthropic Perjanjian opsyen mengikat Sehingga USD16.2 juta Bytedance Pelaburan tunai USD15.0 juta SandboxAQ Sumbangan bukan tunai USD14.8 juta Figure AI Perjanjian opsyen mengikat Sehingga USD14.5 juta Colossal Biosciences Sumbangan bukan tunai USD12.0 juta Stripe Perjanjian opsyen mengikat Sehingga USD9.2 juta Moonshot AI Pelaburan tunai USD5.0 juta Jumlah

Sehingga USD86.7 juta 1 Untuk butiran lanjut, sila rujuk pengumuman urus niaga berasingan Syarikat; tertakluk pada penyempurnaan.

Syarikat kini berada dalam perbincangan lanjut mengenai pelaburan tambahan dalam syarikat teknologi dan AI swasta terkemuka serta akan memberikan kemas kini berkala apabila perjanjian muktamad ditandatangani, selaras dengan hasrat Syarikat untuk membina portfolio bernilai lebih USD500 juta dalam tempoh terdekat. Peluang ini berada pada pelbagai peringkat rundingan dan dokumentasi, dan tiada kepastian bahawa mana-mana daripadanya akan disempurnakan.

mana daripadanya akan disempurnakan. Portfolio awal akan dibiayai sebahagiannya melalui pengumpulan dana institusi Syarikat, yang dilaksanakan melalui langganan langsung saham biasa baharu pada harga USD20.00 sesaham. Di bawah pengumpulan dana ini, tranche pertama bernilai USD28.5 juta telah diselesaikan melalui langganan 1,424,000 saham biasa baharu, seperti yang diumumkan pada 30 Julai 2026. Pelaburan dalam SandboxAQ dan Colossal Biosciences sebagai sebahagian daripada program sumbangan bukan tunai dibiayai melalui penerbitan 1,341,821 saham biasa baharu ("Saham Sumbangan"). Di bawah program sumbangan bukan tunai tersebut, Syarikat akan menerbitkan saham biasa baharu pada harga USD20.00 sesaham.

Tawaran Runcit

Seperti yang diumumkan dalam siaran berasingan, tawaran runcit ("Tawaran Runcit WRAP") yang diuruskan oleh Marex dilancarkan hari ini pada harga USD20.00 sesaham, iaitu harga yang sama dengan pengumpulan dana institusi awal.

Program pengumpulan modal Syarikat masih berlangsung: tranche institusi kedua sedang dilaksanakan serentak dengan tawaran runcit. Merentasi kedua-dua tranche institusi, program sumbangan bukan tunai dan tawaran runcit, Syarikat menyasarkan jumlah pengumpulan dana sebanyak USD100 juta. Kemas kini lanjut mengenai pengumpulan dana akan diberikan dari semasa ke semasa.

Tempoh Akses Modal

Susulan kemas kini kepada AIM Rules for Companies yang diumumkan pada awal bulan ini, Syarikat telah memutuskan untuk menggunakan Tempoh Akses Modal. Ini merupakan penggantungan sementara secara sukarela terhadap perdagangan saham Syarikat bagi memudahkan syarikat menjangkau kumpulan pelabur yang lebih luas, termasuk pelabur runcit, semasa proses pengumpulan dana. Mulai 7:30 pagi hari ini, saham Syarikat akan memasuki Tempoh Akses Modal sehingga pengumuman lanjut dibuat mengenai penutupan Tawaran Runcit WRAP.

Penerimaan Saham Baharu dan Jumlah Hak Mengundi

Disebabkan pelarasan bagi pecahan saham dalam penyatuan saham yang dilaksanakan pada 9 Jun 2026 telah diambil kira secara tersilap, jumlah saham Syarikat yang beredar sebelum ini telah terlebih dinyatakan sebanyak 15 saham. Jumlah sebenar saham yang beredar setakat hari ini ialah 2,499,989 dan bukannya 2,500,004 seperti yang dinyatakan sebelum ini.

Selain itu, permohonan akan dibuat agar 741,821 Saham Pertimbangan berkaitan pelaburan dalam SandboxAQ dan 600,000 Saham Pertimbangan berkaitan pelaburan dalam Colossal Biosciences (secara keseluruhan 1,341,821 Saham Pertimbangan) diterima masuk untuk didagangkan di AIM ("Penerimaan"), dengan penerimaan dijangka berlaku pada atau sekitar 21 Ogos 2026.

Selaras dengan peruntukan Disclosure Guidance and Transparency Rules oleh Financial Conduct Authority, Syarikat mengesahkan bahawa selepas Penerimaan, Syarikat akan mempunyai 3,841,810 saham biasa yang diterbitkan dan tiada saham biasa yang dipegang sebagai saham perbendaharaan. Angka di atas boleh digunakan oleh pemegang saham sebagai penyebut dalam pengiraan untuk menentukan sama ada mereka dikehendaki memaklumkan kepentingan mereka dalam Syarikat atau sebarang perubahan terhadap kepentingan tersebut. Semua saham biasa mempunyai hak mengundi yang sama.

Ulasan Lembaga Pengarah dan Pengurusan

Suhail Rizvi, Pengerusi Eksekutif Shaires, berkata:

"Inilah titik dalam kitaran AI yang telah kami nantikan. Fasa perintis AI, ketika pelabur membiayai sesuatu idea dan pasukan, sebahagian besarnya telah berlalu. Kini, di hadapan kita terdapat sekumpulan syarikat yang telah beralih daripada sekadar potensi kepada prestasi sebenar. Perniagaan ini mempunyai produk, pelanggan dan hasil, dan pada penilaian kami, sebahagian besar penerimaan pakainya masih belum berlaku.

Perkara yang semakin sukar diperoleh pada peringkat ini ialah laluan kecairan yang teratur bagi individu yang membina syarikat-syarikat ini. Kakitangan dan pemegang saham awal memiliki saham yang tidak dapat mereka jual dengan mudah. Pilihan mereka ialah pasaran sekunder yang berpecah-pecah atau menunggu beberapa tahun lagi bagi sesuatu peristiwa yang mungkin tidak pernah berlaku.

Shaires boleh menjadi pemegang jangka panjang tunggal di pihak yang satu lagi, tanpa kewajipan untuk menjual mengikut jadual tertentu. Itulah yang memberikan kami akses dan perkara yang kami mahu terus bangunkan."

Vivek Seth, Ketua Pegawai Eksekutif Shaires, berkata:

"Pasukan ini telah melabur bersama-sama dalam syarikat teknologi swasta selama hampir 30 tahun, dan kami berulang kali kembali kepada perbincangan yang sama. Syarikat yang akan menentukan kitaran ini sedang dibangunkan dan dinilai semula sepenuhnya dalam pasaran swasta, dan apabila mereka akhirnya memasuki pasaran awam, sebahagian besar penciptaan nilai telah pun berlaku.

Shaires ialah jawapan kami terhadap perkara tersebut: sebuah wadah kekal yang disenaraikan di London, yang membolehkan institusi, pelabur runcit yang membeli melalui platform serta pengasas yang menyumbangkan saham mereka sendiri semuanya akhirnya memiliki aset yang sama, pada harga yang sama dan pada masa yang sama.

Lihat sahaja kandungannya: Anthropic, Stripe, ByteDance, Figure AI, SandboxAQ, Moonshot AI, Colossal Biosciences. Di pasaran awam lain, nama-nama ini mungkin hanya muncul sebagai sebahagian kecil daripada sesuatu dana atau satu item dalam portfolio pihak lain. Di sini, syarikat-syarikat inilah yang menjadi fokus utama Syarikat.

Kami memilih London secara sengaja. Penyenaraian di AIM membolehkan kami membangunkan Shaires sebagai syarikat yang diuruskan secara dalaman dan bukannya dana yang diuruskan oleh pihak luar. Struktur tersebut meletakkan pihak pengurusan, pemegang saham awam dan penyumbang bukan tunai pada terma yang sama. Kami lebih memilih untuk dijemput masuk daripada sekadar menjadi satu lagi nama dalam pasaran yang sesak. London kini berada pada titik perubahan tersendiri dan kami berbesar hati dapat hadir ketika pembaharuan tersebut bermula."

Pengumuman lanjut tentang portfolio pelaburan Syarikat, aktiviti pengumpulan modal tambahan dan perkembangan strategik akan dibuat apabila sesuai.

Webinar Investor Meet Company

Ketua Pegawai Eksekutif Vivek Seth akan menyampaikan pembentangan syarikat melalui Investor Meet Company pada Jumaat, 14 Ogos 2026, pukul 14:00 BST.

Pembentangan ini terbuka kepada semua pemegang saham sedia ada dan bakal pemegang saham. Soalan boleh dikemukakan sebelum acara melalui papan pemuka Investor Meet Company anda sehingga 09:00 BST pada Jumaat, 14 Ogos 2026, atau pada bila-bila masa semasa pembentangan.

Pelabur boleh mendaftar secara percuma dengan Investor Meet Company dan menambah SHAIRES HOLDINGS LTD untuk menghadiri sesi melalui: https://www.investormeetcompany.com/shaires-holdings-ltd-1/register-investor.

Pelabur yang sudah mengikuti SHAIRES HOLDINGS LTD di platform Investor Meet Company akan dijemput secara automatik.

Pertanyaan

Shaires Holdings Ltd Melalui Tavistock

Zeus – Penasihat Dilantik & Broker James Joyce, Andrew de Andrade +44 (0) 20 3829 5000 Tavistock – Perhubungan Awam Kewangan Jos Simson, Kuba Stawiski, Henry Kirby [email protected] +44 (0) 20 7920 3150

Maklumat tentang Shaires Holdings Ltd

Shaires Holdings Limited (AIM: SHR) ialah syarikat pelaburan London yang tersenarai awam dan memberikan pelabur pasaran awam pendedahan tertumpu kepada syarikat teknologi swasta terkemuka pada peringkat pertengahan dan akhir, dengan tumpuan khusus pada kecerdasan buatan. Syarikat diuruskan secara dalaman dan tidak mengenakan yuran pengurusan atau yuran prestasi.

Selain pelaburan tunai, Syarikat boleh memperoleh pegangan melalui sumbangan bukan tunai (in specie), yang membolehkan kakitangan dan pemegang saham awal syarikat teknologi swasta menukar pegangan yang layak kepada saham biasa baharu dalam Syarikat, sekali gus memberikan mereka kecairan dan kepelbagaian. Melalui mekanisme ini, pelabur pasaran awam memperoleh akses kepada kelas aset yang sebelum ini secara tradisinya tidak dapat diakses oleh mereka.

Seiring kemunculan megatrend syarikat AI termaju berskala besar yang menyepadukan perniagaan mereka secara menegak merentasi rantaian nilai, daripada pemodelan hingga cip dan perkhidmatan, lembaga pengarah dan pihak pengurusan Shaires percaya bahawa mereka mempunyai kaedah dan strategi yang tepat untuk menyediakan modal kepada perniagaan generasi seterusnya yang terbaik.

Maklumat lanjut boleh didapati di www.shaires-holdings.com.

Kenyataan berpandangan ke hadapan tertakluk pada risiko dan ketidakpastian, dan keputusan sebenar mungkin berbeza dengan ketara. Angka bagi Anthropic, Stripe, ByteDance, Moonshot AI, Figure AI, SandboxAQ dan Colossal Biosciences merupakan anggaran yang tidak diaudit atau angka yang dilaporkan oleh pihak pengurusan. Tiada apa-apa dalam pengumuman ini merupakan nasihat pelaburan atau cadangan. Nilai pelaburan boleh menurun atau meningkat.