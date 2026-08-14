Anfangsportfolio, Privatanlageangebot und Kapitalbeschaffungsfenster

Diese Bekanntmachung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der britischen Fassung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, die durch das Gesetz über den Austritt aus der Europäischen Union von 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018) in seiner geänderten Fassung Bestandteil des britischen Rechts ist. Mit der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung über einen Informationsdienst für regulatorische Angaben gelten diese Insiderinformationen nun als öffentlich bekannt.

Shaires Holdings Ltd

(„Shaires Holdings" oder das „Unternehmen")

LONDON, 14. August 2026 /PRNewswire/ -- Shaires Holdings Ltd (AIM: SHR), die börsennotierte Londoner Investmentgesellschaft, die Anlegern ein Engagement in führenden privaten globalen Technologie- und KI-Unternehmen in der mittleren und späten Entwicklungsphase ermöglicht, freut sich, heute mehrere neue Initiativen bekannt zu geben. Zu den Highlights gehören:

Aufbau des Anfangsportfolios: Es bestehen verbindliche Vereinbarungen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, die ein Engagement in Anthropic, Stripe, ByteDance, Moonshot AI, Figure AI, SandboxAQ und Colossal Biosciences mit einem Gesamtwert von bis zu 86,7 Millionen US-Dollar ermöglichen.

Das Privatanlegerangebot richtet sich ausschließlich an britische Anleger, wird von Marex Financial („Marex") verwaltet und startet heute bei 20,00 US-Dollar pro Aktie, parallel zu der kürzlich angekündigten institutionellen Platzierung im Wert von 28,5 Millionen US-Dollar, deren Preis ebenfalls bei 20,00 US-Dollar pro Aktie festgesetzt wurde; Einzelheiten hierzu sind in einer separat veröffentlichten Pressemitteilung dargelegt.

Es wird ein Kapitalbeschaffungsfenster eingerichtet. Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Aussetzung des Handels mit den Aktien des Unternehmens, um es Unternehmen zu erleichtern, während einer Kapitalbeschaffung ein breiteres Spektrum an Anlegern, einschließlich Privatanlegern, zu erreichen. Diese Aussetzung bleibt bis zum Abschluss des Privatanlegerangebots bestehen.

Weitere Investitions- und Beteiligungsmöglichkeiten in Höhe von bis zu 500 Millionen US-Dollar befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen, darunter weitere Investitionen in führende private Technologie- und KI-Unternehmen, und werden bekannt gegeben, sobald endgültige Vereinbarungen getroffen wurden.

Angestrebt wird eine Gesamtkapitalbeschaffung von 100 Millionen US-Dollar aus der ersten und zweiten institutionellen Tranche sowie dem Privatanlegerangebot und anfänglichen Sacheinlagen.

Ein Übersichtsvideo des Unternehmens von CEO Vivek Seth ist auf Abruf verfügbar unter: https://shaires-holdings.com/?preview=cav81dllxremeq.

Anfangsportfolio

Um sein erstes Anlageportfolio aufzubauen, hat das Unternehmen verbindliche Optionsvereinbarungen zum Erwerb von Anteilen im Wert von bis zu 40 Millionen US-Dollar an Zweckgesellschaften („SPVs") geschlossen, die von Rizvi Traverse (einem mit Suhail Rizvi, dem Executive Chairman von Shaires, verbundenen Unternehmen und einer nahestehenden Person des Unternehmens) verwaltet werden und ein Engagement in einigen der weltweit bedeutendsten privaten Technologieunternehmen ermöglichen:

Anthropic, das wegweisende KI-Unternehmen hinter der Claude-Modellfamilie

Stripe, ein führendes Finanzinfrastrukturunternehmen für Unternehmen

Figure AI, das erste KI-Robotikunternehmen seiner Art, das an universell einsetzbaren Humanoiden arbeitet

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Zeichnungsvereinbarung mit einer SPV eines Drittanbieters geschlossen, die ein Engagement bei ByteDance (15,0 Mio. US-Dollar) ermöglicht, dem weltweit führenden Technologiekonzern hinter TikTok, Douyin und Doubao. Das Unternehmen hat zudem eine Zeichnungsvereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung an Moonshot AI (5,0 Mio. US-Dollar) geschlossen, dem führenden chinesischen KI-Labor hinter der Kimi-Reihe von Open-Source-Modellen. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen seines Sach- und Aktientauschprogramms Einbringungsverträge mit bestimmten Vertragspartnern abgeschlossen, die Anteile an Zweckgesellschaften im Wert von 14,8 Mio. US-Dollar einbringen, die ein Engagement bei SandboxAQ, einem führenden Unternehmen im Bereich KI und Quantencomputing, ermöglichen, sowie Aktien im Wert von 12,0 Mio. US-Dollar an Colossal Biosciences, einem fortschrittlichen Unternehmen im Bereich Genetik und Biowissenschaften, das sich mit der „Wiederbelebung ausgestorbener Arten" befasst. Der maximale Gesamtwert aller anfänglichen Zusagen beläuft sich auf 86,7 Millionen US-Dollar.

Portfoliounternehmen Anlageart Investitionssumme¹ Anthropic Vereinbarung über eine Optionsbindung Bis zu 16,2 Mio. US-Dollar Bytedance Barkapitalanlage 15,0 Mio. US-Dollar SandboxAQ Sachleistung 14,8 Mio. US-Dollar Figure AI Vereinbarung über eine Optionsbindung Bis zu 14,5 Mio. US-Dollar Colossal Biosciences Sachleistung 12,0 Mio. US-Dollar Stripe Vereinbarung über eine Optionsbindung Bis zu 9,2 Mio. US-Dollar Moonshot AI Barkapitalanlage 5,0 Mio. US-Dollar Insgesamt

Bis zu 86,7 Mio. US-Dollar 1 Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den separaten Transaktionsmitteilungen des Unternehmens; vorbehaltlich des Abschlusses.

Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über weitere Investitionen in führende private Technologie- und KI-Unternehmen und wird regelmäßig über den aktuellen Stand berichten, sobald endgültige Vereinbarungen unterzeichnet sind, im Einklang mit der Absicht des Unternehmens, kurzfristig ein Portfolio im Wert von über 500 Millionen US-Dollar aufzubauen. Diese Vorhaben befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Verhandlung und Dokumentation, und es besteht keine Gewissheit, dass sie tatsächlich abgeschlossen werden.

Das anfängliche Portfolio wird zum Teil durch die institutionelle Kapitalerhöhung des Unternehmens finanziert, die über Direktzeichnungen neuer Stammaktien zu einem Preis von 20,00 US-Dollar pro Aktie durchgeführt wird. Im Rahmen dieser Kapitalerhöhung wurde, wie am 30. Juli 2026 bekannt gegeben, eine erste Tranche in Höhe von 28,5 Millionen US-Dollar durch die Zeichnung von 1.424.000 neuen Stammaktien abgeschlossen. Die Investitionen in SandboxAQ und Colossal Biosciences im Rahmen des Sacheinlageprogramms werden durch die Ausgabe von 1.341.821 neuen Stammaktien („Einlageaktien") finanziert. Im Rahmen des Sacheinlageprogramms wird das Unternehmen neue Stammaktien zu einem Preis von 20,00 US-Dollar pro Aktie ausgeben.

Privatanlegerangebot

Wie in einer separaten Pressemitteilung angekündigt, wird heute ein von Marex verwaltetes Privatanlegerangebot („WRAP-Privatanlegerangebot") zu einem Preis von 20,00 US-DOllar pro Aktie gestartet, der dem Preis der ersten institutionellen Kapitalerhöhung entspricht.

Das Kapitalbeschaffungsprogramm des Unternehmens läuft weiter: Parallel zum Privatanlegerangebot findet derzeit eine zweite institutionelle Tranche statt. Über die beiden institutionellen Tranchen, das Sachkapitalprogramm und das Privatanlegerangebot hinweg strebt das Unternehmen eine Kapitalbeschaffung von insgesamt 100 Millionen US-Dollar an. Weitere Informationen zur Kapitalbeschaffung werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Kapitalbeschaffungsfenster

Nach den Anfang dieses Monats angekündigten Änderungen der AIM-Regeln für Unternehmen hat das Unternehmen beschlossen, ein Kapitalbeschaffungsfenster in Anspruch zu nehmen. Dabei handelt es sich um eine freiwillige Aussetzung des Handels mit den Aktien eines Unternehmens, um es Unternehmen zu erleichtern, während einer Kapitalbeschaffung ein breiteres Spektrum an Anlegern, einschließlich Privatanlegern, zu erreichen. Ab heute 07:30 Uhr treten die Aktien des Unternehmens in ein Kapitalbeschaffungsfenster ein, bis eine weitere Bekanntmachung erfolgt, in der der Abschluss des WRAP-Privatanlegerangebots detailliert beschrieben wird.

Zulassung neuer Aktien und Gesamtstimmrecht

Da die Anpassungen für Bruchteile im Rahmen der am 9. Juni 2026 erfolgten Aktienzusammenlegung fehlerhaft verbucht wurden, enthielt die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens fälschlicherweise 15 Aktien. Die tatsächliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien beträgt zum heutigen Tag 2.499.989 und nicht 2.500.004, wie zuvor angegeben.

Darüber hinaus wird beantragt, die 741.821 Gegenleistungsaktien im Zusammenhang mit der Beteiligung an SandboxAQ und die 600.000 Gegenleistungsaktien im Zusammenhang mit der Beteiligung an Colossal Biosciences (insgesamt 1.341.821 Gegenleistungsaktien) zum Handel am AIM zuzulassen („Zulassung"), wobei die Zulassung voraussichtlich am oder um den 21. August 2026 erfolgen wird.

Gemäß den Bestimmungen der Offenlegungsrichtlinien und Transparenzvorschriften der Financial Conduct Authority bestätigt das Unternehmen, dass nach der Zulassung 3.841.810 Stammaktien im Umlauf sein werden und keine Stammaktien im Eigenbestand gehalten werden. Die oben genannte Zahl kann von Aktionären als Nenner für die Berechnungen herangezogen werden, um festzustellen, ob sie verpflichtet sind, ihre Beteiligungen an der Gesellschaft oder Änderungen ihrer Beteiligungen an der Gesellschaft zu melden. Alle Stammaktien sind gleich stimmberechtigt.

Stellungnahmen des Vorstands und der Geschäftsführung

Suhail Rizvi, Vorstandsvorsitzender von Shaires, sagte:

„Dies ist der Punkt im KI-Zyklus, auf den wir gewartet haben. Die Pionierphase der KI, in der Investoren eine Idee und ein Team finanzierten, ist weitgehend vorbei. Vor uns liegt nun eine Reihe von Unternehmen, die den Sprung vom Versprechen zur Leistung geschafft haben. Diese Unternehmen verfügen über Produkte, Kunden und Umsätze, und unserer Einschätzung nach liegt der größte Teil ihrer Marktdurchdringung noch vor ihnen.

Was in dieser Phase fehlt, ist ein geordneter Weg zur Liquidität für die Menschen, die diese Unternehmen aufgebaut haben. Mitarbeiter und frühe Aktionäre halten Aktien, die sie nicht ohne Weiteres verkaufen können. Ihre Alternativen sind ein fragmentierter Sekundärmarkt oder mehrere weitere Jahre des Wartens auf ein Ereignis, das vielleicht nie eintreten wird.

Shaires kann der einzige langfristige Anteilseigner auf der anderen Seite sein, ohne Verpflichtung, nach einem festen Zeitplan zu verkaufen. Das verschafft uns Zugang, und darauf wollen wir weiter aufbauen."

Vivek Seth, CEO von Shaires, sagte:

„Dieses Team investiert seit fast dreißig Jahren gemeinsam in private Technologieunternehmen, und wir kommen immer wieder auf dasselbe Thema zurück. Die prägenden Unternehmen dieses Zyklus werden vollständig im privaten Bereich aufgebaut und neu bewertet, und bis sie die öffentlichen Märkte erreichen, hat ein Großteil der Wertschöpfung bereits stattgefunden.

Shaires ist unsere Antwort darauf: ein dauerhaftes, in London notiertes Vehikel, bei dem eine Institution, ein Privatanleger, der über eine Plattform kauft, und ein Gründer, der seine eigenen Aktien einbringt, am Ende alle genau dasselbe besitzen – zum gleichen Preis und zur gleichen Zeit.

Schauen Sie sich an, was darin enthalten ist: Anthropic, Stripe, ByteDance, Figure AI, SandboxAQ, Moonshot AI, Colossal Biosciences. An anderen öffentlichen Märkten würden diese Titel vielleicht nur als Teil eines Fonds oder als Einzelposten im Portfolio eines anderen erscheinen. Hier sind sie der Kern des Unternehmens.

Wir haben uns bewusst für London entschieden. Die Notierung am AIM ermöglichte es uns, Shaires als intern verwaltetes Unternehmen statt als extern verwalteten Fonds aufzubauen. Diese Struktur stellt das Management, die öffentlichen Aktionäre und die Sacheinleger auf die gleiche Stufe. Wir möchten lieber eingeladen werden, als nur ein weiterer Name in einem überfüllten Markt zu sein. London befindet sich selbst an einem Wendepunkt, und wir freuen uns, gerade zu Beginn dieser Erneuerung hier anzukommen."

Weitere Ankündigungen zum Anlageportfolio des Unternehmens, zu zusätzlichen Kapitalbeschaffungsmaßnahmen sowie zu strategischen Entwicklungen werden zu gegebener Zeit erfolgen.

Webinar auf Investor Meet Company

CEO Vivek Seth wird am Freitag, dem 14. August 2026, um 14:00 Uhr BST auf Investor Meet Company eine Unternehmenspräsentation halten.

Die Präsentation steht allen bestehenden und potenziellen Aktionären offen.Fragen können vor der Veranstaltung über Ihr Investor-Meet-Company-Dashboard bis Freitag, den 14. August 2026, um 09:00 Uhr BST oder jederzeit während der Präsentation eingereicht werden.

Anleger können sich kostenlos bei Investor Meet Company registrieren und SHAIRES HOLDINGS LTD über folgende Links hinzufügen: https://www.investormeetcompany.com/shaires-holdings-ltd-1/register-investor.

Anleger, die SHAIRES HOLDINGS LTD bereits auf der Plattform Investor Meet Company folgen, werden automatisch eingeladen.

Anfragen

Shaires Holdings Ltd Über Tavistock

Zeus – Nominierter Berater und Makler James Joyce, Andrew de Andrade +44 (0) 20 3829 5000 Tavistock – Finanz-PR Jos Simson, Kuba Stawiski, Henry Kirby [email protected] +44 (0) 20 7920 3150

Informationen zu Shaires Holdings Ltd

Shaires Holdings Limited (AIM: SHR) ist eine börsennotierte Londoner Investmentgesellschaft, die Anlegern am öffentlichen Markt ein konzentriertes Engagement in führenden privaten Technologieunternehmen in der mittleren und späten Entwicklungsphase bietet, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf künstlicher Intelligenz liegt. Die Gesellschaft wird intern verwaltet und erhebt keine Verwaltungs- oder Performancegebühren.

Zusätzlich zu Barinvestitionen kann die Gesellschaft Positionen durch Sacheinlagen erwerben, wobei Mitarbeitende und frühe Anteilseigner privater Technologieunternehmen ihre berechtigten Beteiligungen gegen neue Stammaktien des Unternehmens eintauschen können, was ihnen Liquidität und Diversifizierung verschafft. Durch diesen Mechanismus erhalten Anleger am öffentlichen Markt Zugang zu einer Anlageklasse, die ihnen bisher verschlossen war.

Angesichts des sich abzeichnenden Megatrends, dass große aufstrebende KI-Unternehmen ihr Geschäft entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Modellierung bis hin zu Chips und Dienstleistungen – vertikal integrieren, sind der Vorstand und die Geschäftsführung von Shaires davon überzeugt, über die richtige Methodik und Strategie zu verfügen, um den besten Unternehmen der nächsten Generation Kapital zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.shaires-holdings.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Die Zahlen zu Anthropic, Stripe, ByteDance, Moonshot AI, Figure AI, SandboxAQ und Colossal Biosciences sind ungeprüfte Schätzungen oder vom Management gemeldete Werte. Nichts in dieser Mitteilung stellt eine Anlageberatung oder eine Empfehlung dar. Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen.