초기 포트폴리오, 개인투자자 공모 및 자본 접근 기간

본 공시는 개정된 2018년 유럽연합(탈퇴)법(European Union (Withdrawal) Act 2018)에 따라 영국 법률의 일부를 구성하는 Regulation (EU) No 596/2014 영국판 제7조의 목적상 내부정보를 포함하고 있다. 본 공시가 규제 정보 서비스(Regulatory Information Service)를 통해 발표됨에 따라 해당 내부정보는 이제 공개된 것으로 간주된다.

셰어스 홀딩스(Shaires Holdings Ltd)

('셰어스 홀딩스' 또는 '당사')

런던, 2026년 8월 14일 /PRNewswire/ -- 세계 유수의 비상장 중기 및 후기 글로벌 기술 및 AI 기업에 대한 투자 기회를 제공하는 런던 상장 투자회사인 셰어스 홀딩스(AIM: SHR)가 오늘 여러 신규 이니셔티브를 발표했다. 주요 내용은 다음과 같다.

초기 포트폴리오 구축: 통상적인 종결 조건을 전제로 앤트로픽(Anthropic), 스트라이프(Stripe), 바이트댄스(ByteDance), 문샷 AI(Moonshot AI), 피규어 AI(Figure AI), 샌드박스AQ(SandboxAQ), 콜로설 바이오사이언스(Colossal Biosciences)에 대해 투자 기회를 제공하는 구속력 있는 계약을 체결했으며, 총 가치는 최대 미화 8670만 달러에 달한다.

영국 투자자만을 대상으로 마렉스 파이낸셜(Marex Financial, '마렉스')이 주관하는 개인투자자 공모가 오늘 주당 미화 20달러에 시작하며, 최근 발표한 미화 2850만 달러 규모의 기관투자자 대상 사모 발행도 주당 미화 20달러로 가격이 책정됐다. 자세한 내용은 별도 보도자료에 설명된다.

자본 접근 기간(Capital Access Window)를 시행한다. 이는 자금조달 기간에 기업이 개인투자자를 포함해 보다 폭넓은 투자자층에 접근하기 쉽도록 회사 주식 거래를 자발적으로 일시 중단하는 제도다. 개인투자자 공모가 완료될 때까지 유지된다.

주요 민간 기술 및 AI 기업에 대한 추가 투자를 포함하여 최대 미화 5억 달러 규모의 추가 투자 및 기여 기회를 두고 심도 있는 협상을 진행 중이며 최종 계약이 체결되는 대로 발표할 예정이다.

1차 및 2차 기관투자자 모집, 개인투자자 공모, 초기 현물 출자를 합쳐 총 미화 1억 달러의 조달을 목표로 한다.

비벡 세스(Vivek Seth) 최고경영자(CEO)가 회사를 소개하는 영상은 다음에서 주문형으로 시청할 수 있다: https://shaires-holdings.com/?preview=cav81dllxremeq.

초기 포트폴리오

당사는 초기 투자 포트폴리오를 구축하기 위해 세계에서 가장 중요한 민간 기술 기업에 대한 투자 기회를 제공하는 리즈비 트래버스(Rizvi Traverse)(셰어스의 수하일 리즈비(Suhail Rizvi) 회장과 관계가 있는 회사로, 회사의 특수관계자)가 운용하는 특수목적법인(SPV)의 지분을 최대 미화 4000만 달러까지 매입할 수 있는 구속력 있는 옵션 계약을 체결했다.

앤트로픽, Claude 모델 제품군을 개발한 프런티어 AI 기업

스트라이프, 기업용 금융 인프라 분야의 선도 기업

피규어 AI, 범용 휴머노이드 개발에 주력하는 최초의 AI 로보틱스 기업 중 하나

이와 함께 회사는 틱톡(TikTok), 더우인(Douyin), 더우바오(Doubao)를 보유한 세계적인 선도 기술 그룹 바이트댄스(미화 1500만 달러)의 지분을 제공하는 제3자 SPV와 인수 계약(subscription agreement)을 체결했다. 또한 오픈소스 모델 Kimi 시리즈를 개발한 중국의 선도 AI 연구소 문샷 AI(미화 500만 달러)의 지분을 취득하기 위한 인수 계약도 체결했다. 아울러 현물 주식 교환 방식의 출자 프로그램의 일환으로, 선도적인 AI 및 양자컴퓨팅 기업 샌드박스AQ에 대한 투자 기회를 제공하는 SPV 지분 미화 1480만 달러 및 '멸종 복원'을 연구하는 첨단 유전학 및 생물과학 기업 콜로설 바이오사이언스 주식 미화 1200만 달러를 기여하는 일부 거래 상대방과 출자 계약을 체결했다. 초기 투자 약정의 총 최대 가치는 미화 8670만 달러다.

포트폴리오 기업 투자 유형 투자 금액¹ 앤트로픽 구속력 있는 옵션 계약 최대 미화 1620만 달러 바이트댄스 현금 투자 미화 1500만 달러 샌드박스AQ 현물 기여 미화 1480만 달러 피규어 AI 구속력 있는 옵션 계약 최대 미화 1450만 달러 콜로설 바이오사이언스 현물 기여 미화 1200만 달러 스트라이프 구속력 있는 옵션 계약 최대 미화 920만 달러 문샷 AI 현금 투자 미화 500만 달러 합계

최대 미화 8670만 달러 ¹ 자세한 내용은 회사가 별도로 발표한 거래 공시를 참조한다. 거래 완료를 전제로 한다.

당사는 선도적인 비상장 기술 및 AI 기업에 대한 추가 투자를 놓고 심도 있는 협의를 진행 중이며, 단기간 내 미화 5억 달러를 초과하는 포트폴리오를 구축한다는 회사의 방침에 따라 최종 계약이 체결되면 정기적으로 관련 소식을 제공할 예정이다. 이러한 투자 기회는 협상 및 문서화 단계가 각각 다르며, 실제 거래가 완료된다는 보장은 없다.

초기 포트폴리오의 자금 일부는 회사의 기관 자금을 통해 자금이 조달될 예정이며, 이는 주당 미화 20달러에 신주 보통주를 직접 인수하는 방식으로 진행된다. 2026년 7월 30일 발표한 바와 같이 신주 보통주 142만 4000주를 인수해 미화 2850만 달러 규모의 1차 조달을 완료했다. 현물 기여 프로그램에 따른 샌드박스AQ와 콜로설 바이오사이언스 투자는 신주 보통주 134만 1821주('기여 주식') 발행으로 조달한다. 현물 기여 프로그램에서 회사는 주당 미화 20달러에 신주 보통주를 발행한다.

개인투자자 공모

별도 보도자료에서 발표한 바와 같이 오늘 마렉스가 주관하는 WRAP 개인투자자 공모('WRAP Retail Offer')가 초기 기관 조달 가격과 동일한 주당 미화 20달러에 시작한다.

당사의 자본 조달 프로그램은 계속 진행 중이다. 개인투자자 공모와 함께 2차 기관투자자 대상 자금 조달도 진행하고 있다. 두 차례의 기관투자자 모집과 현물 기여 프로그램, 개인투자자 공모를 모두 합쳐 회사는 총 미화 1억 달러를 조달하는 것을 목표로 한다. 자금조달에 관한 추가 소식은 추후 제공할 예정이다.

자본 접근 기간

이달 초 발표된 AIM 기업 규정(AIM Rules for Companies) 개정에 따라 당사는 자본 접근 기간을 활용하기로 결정했다. 이는 자금 조달 과정에서 기업이 개인투자자를 포함해 보다 폭넓은 투자자층에 쉽게 접근할 수 있도록 회사 주식 거래를 자발적으로 일시 중단하는 제도다. 이날 오전 7시 30분부터 회사 주식은 자본 접근 기간에 들어가며, WRAP 개인투자자 공모 종료와 관련한 추가 공시가 나올 때까지 유지된다.

신주 거래 승인 및 총 의결권

2026년 6월 9일 실시된 주식 병합 과정에서 발생한 단주 처리 오류로 인해 당사의 발행주식 수에 15주가 잘못 포함됐다. 이에 따라 이날 현재 실제 발행 주식 수는 기존에 발표한 250만 4주가 아니라 249만 9989주다.

또한 샌드박스AQ 투자와 관련한 대가주식 74만 1821주와 콜로설 바이오사이언스 투자와 관련한 대가주식 60만주, 총 134만 1821주의 대가주식에 대해 AIM 거래 승인을 신청할 예정이다. 거래 승인('상장')은 2026년 8월 21일경 이뤄질 것으로 예상된다.

영국 금융감독청(Financial Conduct Authority)의 공시 지침 및 투명성 규정(Disclosure Guidance and Transparency Rules)에 따라 회사는 거래 승인 이후 발행 보통주가 384만 1810주가 되며, 자기주식으로 보유하는 보통주는 없다고 확인했다. 주주는 위 수치를 자신이 회사에 보유한 지분 또는 지분 변동을 신고해야 하는지 판단하기 위한 계산의 분모로 사용할 수 있다. 모든 보통주는 동등한 의결권을 갖는다.

이사회 및 경영진 소감

셰어스의 수하일 리즈비 회장은 다음과 같이 말했다.

"지금이 바로 우리가 기다려온 AI 사이클의 전환점이다. 투자자들이 하나의 아이디어와 팀에 자금을 대던 AI 개척 단계는 대부분 지나갔다. 이제 우리 앞에는 가능성의 단계를 넘어 실제 성과를 내는 기업들이 있다. 이러한 기업에는 제품과 고객, 매출이 있으며, 당사의 판단에 따르면 도입 및 성장 가능성은 아직 대부분 시작도 하지 않은 상태다.

현 단계에서 부족한 것은 이러한 기업을 일군 사람들이 체계적으로 유동성을 확보할 수 있는 경로다. 직원과 초기 주주들은 쉽게 매도할 수 없는 주식을 보유하고 있다. 이들이 선택할 수 있는 대안은 파편화된 세컨더리 시장이거나, 어쩌면 끝내 오지 않을 이벤트를 기다리며 수년을 더 보내는 것이다.

셰어스는 그 반대편에서 일정에 맞춰 매도해야 할 의무가 없는 단일 장기 보유자가 될 수 있다. 바로 이러한 점이 우리에게 투자 기회를 제공하며, 우리는 이를 지속해서 확대해 나갈 계획이다."

셰어스의 비벡 세스 CEO는 다음과 같이 말했다.

"이 팀은 거의 30년 동안 함께 비상장 기술 기업에 투자해 왔으며, 우리는 계속해서 같은 논의로 돌아오곤 했다. 이번 사이클을 대표하는 기업들은 완전히 비상장 시장에서 성장하고 재평가되고 있으며, 이들이 공개시장에 진입할 즈음에는 가치 창출의 상당 부분이 이미 이뤄져 있을 것이다.

셰어스는 이에 대한 우리의 해답이다. 런던에 상장된 상설 투자기구를 통해 기관투자자와 플랫폼을 통해 주식을 매수하는 개인투자자, 그리고 자신이 보유한 주식을 출자하는 창업자 모두가 같은 시점에 같은 가격으로 정확히 동일한 자산을 보유하게 된다.

이 포트폴리오에는 앤트로픽, 스트라이프, 바이트댄스, 피규어 AI, 샌드박스AQ, 문샷 AI, 콜로설 바이오사이언스가 담겨있다. 다른 공개시장에서는 이런 기업들이 어떤 펀드의 일부나 다른 누군가의 포트폴리오 내 한 줄짜리 항목에 불과할 수 있다. 하지만 여기에서는 이러한 기업 자체가 회사의 핵심이다.

우리는 의도적으로 런던을 선택했다. AIM에 상장함으로써 셰어스를 외부 운용 펀드가 아니라 내부 운용 회사로 구축할 수 있었다. 이러한 구조는 경영진과 공개시장 주주, 현물 기여자를 모두 동일한 조건에 둔다. 우리는 혼잡한 시장에서 또 하나의 이름이 되기보다는 투자 기회에 초대받는 쪽을 택하고 싶다. 런던 역시 자체적인 전환점에 있으며, 우리는 이러한 재도약이 시작되는 시점에 함께하게 되어 기쁘다."

당사의 투자 포트폴리오, 추가 자본조달 활동 및 전략적 진전에 관한 추가 발표는 적절한 시점에 이뤄질 예정이다.

인베스터 밋 컴퍼니 웨비나

비벡 세스 CEO는 2026년 8월 14일 금요일 14:00(영국 서머타임, BST) 인베스터 밋 컴퍼니(Investor Meet Company)를 통해 회사 설명회를 진행할 예정이다.

설명회에는 기존 주주와 잠재적 주주 누구나 참여할 수 있다. 질문은 2026년 8월 14일 금요일 09:00(BST)까지 인베스터 밋 컴퍼니 대시보드를 통해 사전에 제출하거나, 설명회 진행 중 언제든 제출할 수 있다.

투자자는 인베스터 밋 컴퍼니에 무료로 가입한 뒤 다음 링크에서 셰어스 홀딩스(SHAIRES HOLDINGS LTD)를 추가해 설명회에 참여할 수 있다: https://www.investormeetcompany.com/shaires-holdings-ltd-1/register-investor.

인베스터 밋 컴퍼니 플랫폼에서 이미 셰어스 홀딩스를 팔로우하고 있는 투자자에게는 자동으로 초대장이 발송된다.

문의

셰어스 홀딩스

Tavistock을 통해 문의

Zeus - 지명 자문사 및 브로커(Nominated Adviser & Broker)

제임스 조이스(James Joyce), 앤드루 드 안드라데(Andrew de Andrade) +44 (0) 20 3829 5000 Tavistock – 금융 PR(Financial PR)

조스 심슨(Jos Simson), 쿠바 스타비스키(Kuba Stawiski), 헨리 커비(Henry Kirby) [email protected] +44 (0) 20 7920 3150

셰어스 홀딩스 소개

셰어스 홀딩스(AIM: SHR)는 공개 시장 투자자에게 인공지능을 중심으로 선도적인 비상장 중기 및 후기 기술 기업에 집중적으로 투자할 기회를 제공하는 런던 상장 투자회사다. 당사는 내부 운용 방식으로 운영되며 운용보수나 성과보수를 부과하지 않는다.

당사는 현금 투자 외에도 현물(in specie) 기여를 통해 투자 지분을 확보할 수 있다. 이 방식을 통해 비상장 기술 기업의 직원과 초기 주주는 적격 보유주식을 회사의 신주 보통주와 교환할 수 있으며, 이를 통해 유동성과 분산투자 효과를 확보할 수 있다. 이러한 메커니즘을 통해 공개 시장 투자자들은 역사적으로 접근하기 어려웠던 자산군에 투자할 수 있게 된다.

대형 프런티어 AI 기업들이 모델링부터 칩과 서비스에 이르는 밸류 체인 전반에서 사업을 수직계열화하는 메가트렌드가 부상하는 가운데, 셰어스 이사회와 경영진은 최고의 차세대 기업에 자본을 공급할 수 있는 적절한 방법론과 전략을 갖추고 있다고 판단하고 있다.

자세한 정보는 www.shaires-holdings.com 에서 확인할 수 있다.

미래예측진술에는 위험과 불확실성이 수반되며 실제 결과는 크게 달라질 수 있다. 앤트로픽, 스트라이프, 바이트댄스, 문샷 AI, 피규어 AI, 샌드박스AQ 및 콜로설 바이오사이언스 관련 수치는 감사를 받지 않은 추정치이거나 경영진이 보고한 수치다. 본 공시에 포함된 어떠한 내용도 투자 자문 또는 권고에 해당하지 않는다. 투자 가치는 상승할 수도 있고 하락할 수도 있다.

SOURCE Shaires