Portefeuille initial, offre aux particuliers et période d'accès au capital

Le présent communiqué contient des informations privilégiées au fins de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014, qui fait partie intégrante du droit national britannique conformément à la loi de 2018 sur l'Union européenne (Retrait), telle que modifiée. À la suite de la publication du présent communiqué via un service d'information réglementaire, ces informations privilégiées sont désormais considérées comme faisant partie du domaine public.

Shaires Holdings Ltd

(« Shaires Holdings » ou la « Société »)

LONDRES, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- Shaires Holdings Ltd (AIM : SHR), la société d'investissement londonienne cotée en bourse qui offre aux investisseurs une exposition aux principales entreprises mondiales privées du secteur des technologies et de l'IA, en phase de développement intermédiaire ou avancée, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui plusieurs nouvelles initiatives. Moments forts :

Constitution du portefeuille initial : des accords contraignants en vigueur, sous réserve des conditions de clôture habituelles, offrant une exposition à Anthropic, Stripe, ByteDance, Moonshot AI, Figure AI, SandboxAQ et Colossal Biosciences, pour une valeur totale pouvant atteindre 86,7 millions de dollars américains.

Offre aux particuliers destinée exclusivement aux investisseurs britanniques, gérée par Marex Financial (« Marex »), lancée aujourd'hui au prix de 20 dollars américains par action, parallèlement au placement institutionnel de 28,5 millions de dollars américains annoncé récemment, dont le prix a également été fixé à 20 dollars américains par action dont les détails seront présentés dans un communiqué de presse qui sera publié séparément.

Une période d'accès au capital sera mise en place. Il s'agit d'une suspension volontaire de la cotation des actions d'une société, afin de faciliter l'accès à un plus grand nombre d'investisseurs, y compris les investisseurs particuliers, lors d'une levée de fonds. Cette période restera en vigueur jusqu'à la clôture de l'offre aux particuliers.

Des opportunités supplémentaires d'investissement et d'apport, pouvant atteindre 500 millions de dollars américains, sont en cours de négociation, notamment de nouveaux investissements dans des entreprises de pointe du secteur des technologies privées et de l'intelligence artificielle, qui seront annoncés dès que les accords définitifs auront été conclus.

L'objectif est de lever un total de 100 millions de dollars américains grâce aux premier et deuxième tours de financement institutionnel, à l'offre destinée au grand public et aux apports initiaux en nature.

Une vidéo de présentation de la Société par son PDG, Vivek Seth, est disponible à la demande à l'adresse suivante : https://shaires-holdings.com/?preview=cav81dllxremeq.

Portefeuille initial

Afin de constituer son portefeuille d'investissement initial, la société a conclu des accords d'option contraignants en vue d'acquérir des participations d'une valeur maximale de 40 millions de dollars américains dans des entités ad hoc (« SPV ») gérées par Rizvi Traverse (une société liée à Suhail Rizvi, président-directeur général de Shaires et partie liée à la Société), qui offrent une exposition à certaines des plus grandes entreprises technologiques privées au monde :

Anthropic, l'entreprise pionnière dans le domaine de l'IA à l'origine de la famille de modèles Claude

Stripe, l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures financières pour les entreprises

Figure AI, la première entreprise de robotique basée sur l'IA de ce type à se consacrer au développement d'humanoïdes polyvalents

Par ailleurs, la Société a conclu un accord de souscription avec une entité ad hoc tierce offrant une exposition à ByteDance (15 millions de dollars américains), le premier groupe technologique mondial à l'origine de TikTok, Douyin et Doubao. La Société a également conclu un accord de souscription en vue d'acquérir une participation dans Moonshot AI (5 millions de dollars américains), le principal laboratoire chinois d'IA à l'origine de la série de modèles open source « Kimi ». De même, dans le cadre de son programme d'apport d'actions contre actions, la Société a conclu des accords d'apport avec certaines contreparties qui apportent 14,8 millions de dollars américains sous forme de participations dans des entités ad hoc (SPV) offrant une exposition à SandboxAQ, une société de premier plan dans les domaines de l'IA et de l'informatique quantique, ainsi que 12 millions de dollars US d'actions de Colossal Biosciences, une société spécialisée dans la génétique de pointe et les biosciences qui travaille sur la « dé-extinction ». La valeur maximale totale cumulée de l'ensemble des engagements initiaux s'élève à 86,7 millions de dollars américains.

Société du portefeuille Type d'investissement Montant de l'investissement¹ Anthropique Accord d'option contraignant Jusqu'à 16,2 millions de dollars ByteDance Investissement en espèces 15 millions de dollars SandboxAQ Apport en nature 14,8 millions de dollars Figure AI Accord d'option contraignant Jusqu'à 14,5 millions de dollars Colossal Biosciences Apport en nature 12 millions de dollars Stripe Accord d'option contraignant Jusqu'à 9,2 millions de dollars Moonshot AI Investissement en espèces 5 millions de dollars Total

Jusqu'à 86,7 millions de dollars 1 Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux communiqués distincts de la Société relatifs à ces opérations ; sous réserve de leur finalisation.

La Société mène actuellement des négociations avancées en vue de nouveaux investissements dans des entreprises privées de premier plan spécialisées dans les technologies et l'intelligence artificielle (IA), et communiquera régulièrement des informations à ce sujet dès la signature des accords définitifs, conformément à son intention de constituer, à court terme, un portefeuille d'une valeur supérieure à 500 millions de dollars américains. Ces opportunités en sont à différents stades de négociation et de finalisation des documents, et rien ne garantit qu'aucune d'entre elles ne sera menée à bien.

Le portefeuille initial sera financé, en partie, par la levée de capitaux institutionnels auprès d'investisseurs menée par la Société, par le biais de souscriptions directes d'actions ordinaires nouvelles au prix de 20 dollars américains par action, dans le cadre de laquelle une première tranche de 28,5 millions de dollars américains a été clôturée grâce à la souscription de 1 424 000 actions ordinaires nouvelles, comme annoncé le 30 juillet 2026. Les investissements dans SandboxAQ et Colossal Biosciences, réalisés dans le cadre du programme d'apports en nature, sont financés par l'émission de 1 341 821 actions ordinaires nouvelles (« actions d'apport »). Dans le cadre du programme d'apport en nature, la Société émettra des actions ordinaires nouvelles au prix de 20 dollars par action.

Offre aux particuliers

Comme annoncé dans un communiqué distinct, une offre destinée aux particuliers (« Offre aux particuliers WRAP »), gérée par Marex, est lancée aujourd'hui au prix de 20 dollars par action, soit le même prix que celui de la levée de fonds initiale auprès des investisseurs institutionnels.

Le programme de levée de fonds de la Société se poursuit : une seconde tranche institutionnelle réservée aux investisseurs est en cours, parallèlement à l'offre destinée au grand public. Au titre des deux tranches institutionnelles, du programme d'apport en nature et de l'offre grand public, la Société vise une levée de fonds totale de 100 millions de dollars américains. D'autres informations concernant cette levée de fonds seront communiquées ultérieurement.

Période d'accès au capital

À la suite des modifications apportées aux règles de l'AIM applicables aux sociétés, annoncées au début du mois, la Société a décidé de recourir à une période d'accès au capital. Il s'agit d'une suspension volontaire de la cotation des actions d'une société, afin de faciliter l'accès à un plus grand nombre d'investisseurs, y compris les investisseurs particuliers, lors d'une levée de fonds. À partir de 7h30 ce matin, les actions de la Société feront l'objet d'une période d'accès au capital jusqu'à ce qu'une nouvelle annonce soit publiée précisant la date de clôture de l'offre aux particuliers WRAP.

Admission des actions nouvelles et droits de vote totaux

En raison d'une erreur dans la prise en compte des ajustements liés aux fractions résultant du regroupement d'actions intervenu le 9 juin 2026, le nombre d'actions en circulation de la Société comprenait à tort 15 actions. Le nombre réel d'actions en circulation à ce jour s'élève à 2 499 989, et non à 2 500 004 comme indiqué précédemment.

Par ailleurs, une demande sera déposée afin que les 741 821 actions de contrepartie liées à l'investissement dans SandboxAQ et les 600 000 actions de contrepartie liées à l'investissement dans Colossal Biosciences (soit, au total, 1 341 821 actions de contrepartie) soient admises à la cotation sur l'AIM (« Admission »), et cette admission est prévue pour le 21 août 2026 ou aux alentours de cette date.

Conformément aux dispositions des directives en matière de divulgation et des règles de transparence de la Financial Conduct Authority, la Société confirme qu'à la suite de l'admission à la cotation, elle comptera 3 841 810 actions ordinaires en circulation et ne détiendra aucune action ordinaire en autocontrôle. Le chiffre ci-dessus peut être utilisé par les actionnaires comme dénominateur dans les calculs visant à déterminer s'ils sont tenus de déclarer leur participation dans la Société ou toute modification de celle-ci. Toutes les actions ordinaires confèrent les mêmes droits de vote.

Commentaires du conseil d'administration et de la direction

Suhail Rizvi, président exécutif de Shaires, a déclaré :

« C'est le moment du cycle de l'IA que nous attendions. La phase pionnière de l'IA, durant laquelle les investisseurs finançaient une idée et une équipe, est en grande partie derrière nous. Nous avons devant nous un ensemble d'entreprises qui sont passées du stade des promesses à celui des résultats concrets. Ces entreprises disposent de produits, d'une clientèle et d'un chiffre d'affaires, et selon nous, elles n'ont encore que très peu exploité leur potentiel. »

« Ce qui fait défaut à ce stade, c'est un moyen ordonné permettant aux personnes qui ont bâti ces entreprises d'accéder à des liquidités. Les salariés et les premiers actionnaires détiennent des actions qu'ils ne peuvent pas vendre facilement. Leurs alternatives sont soit un marché secondaire fragmenté, soit plusieurs années supplémentaires d'attente d'un événement qui pourrait ne jamais se produire. »

« Shaires peut être le seul détenteur à long terme de l'autre côté de cette opération, sans aucune obligation de vendre selon un calendrier précis. C'est ce qui nous ouvre des portes, et c'est sur cette base que nous comptons continuer à progresser. »

Vivek Seth, PDG de Shaires, a déclaré :

« Cette équipe investit ensemble dans des entreprises technologiques privées depuis près de trente ans, et nous en revenons sans cesse au même sujet. Les entreprises phares de ce cycle se développent et voient leur valorisation redéfinie entièrement dans le secteur privé ; ainsi, lorsqu'elles font leur entrée sur les marchés boursiers, une grande partie de la création de valeur a déjà eu lieu. »

« Shaires est notre réponse à ceci : un instrument financier coté à Londres, dans le cadre duquel une institution, un investisseur particulier achetant via une plateforme et un fondateur apportant ses propres actions finissent tous par détenir exactement la même chose, au même prix et au même moment. »

« Il convient de s'intéresser aux entreprises qui font partie : Anthropic, Stripe, ByteDance, Figure AI, SandboxAQ, Moonshot AI, Colossal Biosciences. Sur les autres marchés publics, ces titres peuvent apparaître comme une partie d'un fonds ou comme un élément du portefeuille d'un tiers. Ici, ils constituent l'essence même de l'entreprise. »

« Nous avons délibérément choisi Londres. Notre cotation sur l'AIM nous a permis de développer Shaires en tant que société gérée en interne plutôt qu'en tant que fonds géré par un tiers. Cette structure place la direction, les actionnaires publics et les apporteurs en nature sur un pied d'égalité. Nous préférons être invités à nous joindre à vous plutôt que d'être un nom de plus sur un marché déjà saturé. Londres se trouve elle-même à un tournant, et nous sommes ravis d'arriver au moment où ce renouveau commence. »

D'autres communiqués concernant le portefeuille d'investissements de la Société, les opérations supplémentaires de levée de fonds et les développements stratégiques seront publiés selon les besoins.

Webinaire « Les investisseurs rencontrent la Société »

Le PDG Vivek Seth tiendra une présentation de l'entreprise via la plateforme « Investor Meet Company » (Les investisseurs rencontrent la Société) le vendredi 14 août 2026 à 14h00 BST.

La présentation est ouverte à tous les actionnaires actuels et potentiels. Les questions peuvent être envoyées avant l'événement via votre espace de gestion « Investor Meet Company » jusqu'au vendredi 14 août 2026 à 9h00 BST, ou à tout moment lors de la présentation.

Les investisseurs peuvent s'inscrire gratuitement à « Investor Meet Company » et ajouter SHAIRES HOLDINGS LTD via : https://www.investormeetcompany.com/shaires-holdings-ltd-1/register-investor.

Les investisseurs qui suivent déjà SHAIRES HOLDINGS LTD sur la plateforme Investor Meet Company seront automatiquement invités.

Renseignements

Shaires Holdings Ltd Via Tavistock

Zeus - Conseiller désigné & Courtier James Joyce, Andrew de Andrade +44 (0) 20 3829 5000 Tavistock – Relations publiques financières Jos Simson, Kuba Stawiski, Henry Kirby [email protected] +44 (0) 20 7920 3150

À propos de Shaires Holdings Ltd

Shaires Holdings Limited (AIM : SHR) est une société d'investissement cotée à Londres qui offre aux investisseurs sur les marchés publics une exposition concentrée à des entreprises technologiques privées de premier plan, en phase intermédiaire ou avancée, en mettant particulièrement l'accent sur l'intelligence artificielle. La Société est gérée en interne et ne prélève ni frais de gestion ni commissions de performance.

Outre les investissements en numéraire, la Société peut acquérir des participations par le biais d'apports en nature, dans le cadre desquels les salariés et les premiers actionnaires d'entreprises technologiques privées peuvent échanger leurs participations éligibles contre de nouvelles actions ordinaires de la Société, ce qui leur permet de bénéficier de liquidité et de diversification. Grâce à ce mécanisme, les investisseurs des marchés publics ont désormais accès à une classe d'actifs qui leur était historiquement inaccessible.

Face à une mégatendance émergente qui voit les grandes entreprises pionnières de l'IA intégrer verticalement leurs activités tout au long de la chaîne de valeur, de la modélisation aux puces électroniques en passant par les services, le conseil d'administration et la direction de Shaires estiment disposer de la méthodologie et de la stratégie adéquates pour apporter des capitaux aux meilleures entreprises de nouvelle génération.

Pour plus d'informations, consultez le site www.shaires-holdings.com.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement. Les chiffres concernant Anthropic, Stripe, ByteDance, Moonshot AI, Figure AI, SandboxAQ et Colossal Biosciences sont des estimations non auditées ou des données communiquées par la direction. Aucune information contenue dans le présent communiqué ne constitue un conseil en investissement ni une recommandation. La valeur des placements peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse.