前所未見的馬術盛會：全球跳躍賽精英齊聚阿聯酋總統盃跳躍賽，破紀錄獎金高達 324 萬迪拉姆

30 12月, 2025

阿布札比馬術俱樂部 (ADEC) 將主辦阿聯酋最高獎金的 CSI5 級別障礙賽賽事，匯聚全國頂級贊助商與國際頂尖騎手。

阿聯酋阿布扎比2025年12月30日 /美通社/ -- 今年一月，阿布札比將成為全球體育日曆的焦點，阿布扎比馬術俱樂部 (Abu Dhabi Equestrian Club; ADEC) 將於 2026 年 1 月 7 日至 11 日主辦阿聯酋總統盃國際馬術障礙賽 (UAE President's Cup International Showjumping)，為期五天的賽事將呈現頂尖競技、精心策劃的娛樂活動及升級版生活體驗。 

本次錦標賽將迎來全球頂尖騎手、世界級賽馬及馬術運動重要贊助者齊聚一堂，在為期五天的頂級賽事中角逐最負盛名的五星級賽事（CSI5*）桂冠。賽事總獎金高達 324 萬迪拉姆，創下阿聯酋跳欄賽獎金紀錄之最。賽事在國際馬術聯合會 (Fédération Équestre Internationale; FEI) 與阿聯酋馬術及賽馬聯合會 (UAE Equestrian and Racing Federation) 的監督下舉行。

活動於阿布札比馬術俱樂部 (ADEC) 舉行，該俱樂部創立於 1976 年，是歷史悠久的機構，長期以來獲公認為阿聯酋馬術運動的支柱，阿聯酋總統盃彰顯出阿布札比馬術俱樂部 (ADEC) 持續塑造當地馬術未來的領導地位，同時鞏固了阿布札比作為全球頂級障礙賽馬術中心的核心地位

本次錦標賽將設有三項同步進行的國際賽事：

  • CSI5* 級別賽事，總獎金達 71.8 萬歐羅（約合 285 萬迪拉姆）
  • CSI2* 級賽事，提供 74,000 歐羅獎金（約合 295,000 迪拉姆）
  • CSIYH1* 幼駒組賽事，提供 €20,000 歐羅獎金（約合 80,000 迪拉姆）

此多層級賽制彰顯出阿布札比馬術俱樂部 (ADEC) 致力於推動各級別馬術運動發展的承諾，在拓展此運動全球影響力的同時，更將阿布札比定位為國際馬術卓越中心的樞紐。

國際精英陣容

本屆錦標賽將迎來眾多國際馬術聯合會 (FEI) 排名的頂尖騎手，包括：

  1. Daniel Deusser
  2. Emanuele Gaudiano
  3. Henrik Von Heckerman
  4. Janika Sprunger
  5. Joe Stockdale
  6. Abdel-Qader Saïd

世界一流的場地和觀眾體驗

這場五星級盛事將於 ADEC 佔地 54 英畝的頂級馬術與生活方式目的地舉行，此場地專為運動員與觀眾打造非凡體驗而設計。場地配備國際馬術聯合會標準的室內外競技場、空調馬廄、以馬匹福祉為優先的綠茵放牧場、現場獸醫診所，以及完善的訓練與騎乘路線。

除了賽事本身，觀眾還能享受一系列完整的款待、娛樂與生活風格體驗活動，包括：

  • 優質酒店體驗
  • 在 The Arcades Courtyard 的餐飲快閃店，與 Homebakery、BKRY、Espresso Lab 等頂級餐廳並列。
  • 家庭友好的兒童活動和馬術體驗
  • 現場娛樂及閉幕典禮

場館之外，阿聯酋總統盃障礙賽更是一場精心打造的全方位娛樂盛宴。為期五天的非凡旅程中，客人將體驗精心策劃的款待服務、現場娛樂表演、適合全家參與的互動活動、獨家商品，以及為各年齡層打造的沉浸式體驗時刻。從頂尖運動競技到高雅生活藝術，這不僅是一場競技賽事，更是對卓越成就、優雅風範與難忘體驗的禮讚。

門票與入場資訊

一般入場費用全免。欲享受更尊貴的體驗，可透過 Platinumlist 預訂「騎士休息室」日票 (Horsemen's Lounge Day Passes) 及桌位套餐 (Table Packages)：https://adec.platinumlist.net/?utm_source=prmedia&utm_medium=PRL&utm_campaign=PrMedia

