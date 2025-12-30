전례 없는 승마 쇼: 글로벌 엘리트 선수들, 역대 최대 상금인 324만 디르함 걸린 UAE 대통령컵 장애물 승마 대회서 격돌

아부다비 승마 클럽, UAE 최고 규모 CSI5 장애물 승마 대회 개최, 국내외 최정상급 기수 및 후원자 한자리에

아부다비, UAE, 2025년 12월 30일 /PRNewswire/ -- 오는 1월, 아부다비 승마 클럽(Abu Dhabi Equestrian Club, ADEC)이 2026년 1월 7일부터 11일까지 5일간, UAE 대통령컵 국제 장애물 승마 대회(UAE President's Cup International Showjumping)를 개최하면서 전 세계 스포츠계의 관심이 아부다비에 집중되고 있다. 이번 대회는 5일 동안 수준 높은 경기와 엄선된 엔터테인먼트, 품격 있는 라이프스타일 경험을 선사할 예정이다.

UAE 장애물 승마 역사상 최대 규모인 총상금 324만 디르함(AED)이 걸린 이번 챔피언십에는 세계 랭킹 상위권 기수와 세계적 수준의 말, 주요 스포츠 후원자들이 참가해 5일간, 가장 권위 있는 5성급(CSI5*) 경기를 펼친다. 대회는 국제승마연맹(Fédération Équestre Internationale, FEI)과 UAE 승마경주협회(UAE Equestrian and Racing Federation)의 감독하에 진행된다.

1976년 설립되어 오랫동안 UAE 승마 스포츠의 산실로 인정받아 온 아부다비 승마 클럽에서 열리는 UAE 대통령컵은 지역 승마의 미래를 이끌어가는 ADEC의 역할을 보여주는 동시에, 엘리트 장애물 승마의 글로벌 허브로서 아부다비의 위상을 굳건히 할 전망이다.

챔피언십 기간에는 세 가지 국제 대회가 동시에 진행된다.

총상금 71만 8000유로(약 285만 디르함) 규모의 CSI5*

상금 7만 4000유로(약 29만 5000디르함)가 걸린 CSI2*

어린 말들이 출전하는 상금 2만 유로(약 8만 디르함) 규모의 CSIYH1*

ADEC는 이처럼 여러 급으로 구분된 대회를 개최함으로써 모든 수준의 승마 스포츠를 발전시키고 저변을 넓히는 동시에 아부다비를 국제적인 승마 중심지로 만들겠다는 의지를 다시 한번 보여줄 계획이다.

국제 엘리트 라인업

이번 대회에는 FEI 랭킹에 이름을 올린 세계적 기수들이 대거 출전한다.

다니엘 도이서(Daniel Deusser) 에마누엘레 가우디아노(Emanuele Gaudiano) 헨릭 폰 에커만(Henrik Von Eckermann) 야니카 스프룽거(Janika Sprunger) 조 스톡데일(Joe Stockdale) 압델 카데르 사이드(Abdel-Qader Saïd)

세계적 수준의 경기장과 관람 경험

이 5성급 대회는 54에이커 규모를 자랑하는 ADEC의 최첨단 승마 및 라이프스타일 복합 공간에서 열린다. 선수와 관중 모두에게 최고의 경험을 제공하기 위해 설계된 이곳은 FEI 표준 실내외 경기장과 냉방 시설을 갖춘 마구간, 말의 복지를 최우선으로 한 푸른 잔디 패독, 현장 수의학 클리닉, 광범위한 훈련 및 승마 산책 트랙을 갖추고 있다.

경기 외에도 관중들은 호스피탈리티, 엔터테인먼트, 라이프스타일이 결합된 다채로운 프로그램을 즐길 수 있다.

프리미엄 호스피탈리티 경험

홈베이커리(Homebakery), BKRY, 에스프레소 랩(Espresso Lab) 등 프리미엄 레스토랑과 함께 아케이드 코트야드(The Arcades Courtyard)에 마련된 엄선된 식음료 팝업 스토어

가족 친화적인 어린이 활동 및 승마 체험

라이브 공연 및 폐막식

경기장 밖에서 펼쳐지는 UAE 대통령컵 장애물 승마 대회는 대규모 엔터테인먼트 축제로 기획됐다. 5일 동안 이어지는 이 특별 기간 방문객들은 엄선된 호스피탈리티와 라이브 공연, 가족 체험 프로그램, 독점 굿즈 등 모든 연령대가 즐길 수 있는 몰입형 콘텐츠를 만날 수 있다. 엘리트 스포츠와 품격 있는 라이프스타일이 어우러진 이번 행사는 경쟁 그 이상의 가치인 탁월함과 우아함, 잊지 못할 추억을 선사할 것이다.

티켓 및 입장

일반 입장은 무료다. 더 특별한 경험을 원한다면 플래티넘리스트(Platinumlist)에서 기수 라운지 일일 패스(Horsemen's Lounge Day Passes)와 테이블 패키지(Table Packages)를 구매할 수 있다: https://adec.platinumlist.net/?utm_source=prmedia&utm_medium=PRL&utm_campaign=PrMedia

