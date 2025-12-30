これまでにない馬術ショー: 世界のジャンピングエリートたちがUAE大統領杯ジャンピング競技に出場、史上最高額の324万AED賞金プール

30 12月, 2025

アブダビ馬術クラブがUAEで最も高額なCSI5ジャンピング競技を開催、国内トップのパトロンと国際的なエリートライダーが集結。

アブダビ（UAE）, 2025年12月30日 /PRNewswire/ --今年1月、アブダビは世界のスポーツカレンダーの中心舞台となります。アブダビ馬術クラブ（ADEC）が2026年1月7日から11日まで「UAE大統領杯国際ジャンピング競技」を開催し、5日間にわたるエリート競技、厳選されたエンターテインメント、そして上質なライフスタイル体験を提供します。 

UAEでこれまでにない最高額の賞金総額3.24百万AEDを誇る本チャンピオンシップでは、世界ランキング上位のライダー、世界クラスの馬、そして競技の主要パトロンたちが集結。5日間にわたる最高峰の競技で、最も権威ある五つ星（CSI5*）タイトルのひとつを目指して競います。本イベントは、国際馬術連盟（FEI）およびUAE馬術・競馬連盟の監督のもとで開催されます。

1976 年に設立され、長年にわたりUAEの馬術スポーツの基盤として認識されてきた歴史ある施設、アブダビ馬術クラブで開催されるUAE大統領杯は、地域の馬術の未来を形作るADECの継続的な役割を示すとともに、アブダビを世界的なエリートジャンピングのハブとしての地位をさらに強化します

本チャンピオンシップでは、同時に3つの国際競技が行われます：

  • 総賞金718,000ユーロ（約2.85百万AED）のCSI5*競技
  • 総賞金74,000ユーロ（約295,000 AED）のCSI2*競技
  • 若馬向けCSIYH1*競技、総賞金20,000ユーロ（約80,000 AED）

この多層的なフォーマットは、あらゆるレベルで馬術スポーツを発展させるというADECの取り組みを強化するとともに、スポーツの国際的な普及を拡大し、アブダビを馬術の卓越性を誇る国際的ハブとして位置づけます。

国際エリート陣容

本チャンピオンシップでは、FEIランキング上位の国際ライダーたちが参加予定で、以下の顔ぶれが含まれます：

  1. Daniel Deusser
  2. Emanuele Gaudiano
  3. Henrik Von Heckerman
  4. Janika Sprunger
  5. Joe Stockdale
  6. Abdel-Qader Saïd

世界クラスの会場と観客体験

この五つ星イベントは、ADECが誇る最先端の54エーカーの馬術・ライフスタイル施設で開催され、アスリートと観客の双方に卓越した体験を提供するよう設計されています。会場には、FEI規格の屋内・屋外アリーナ、空調完備の厩舎、馬の福祉を最優先にした豊かな芝のパドック、敷地内の獣医クリニック、広範なトレーニングおよび乗馬用トラックが整備されています。

競技だけでなく、観客はホスピタリティ、エンターテインメント、ライフスタイル体験を網羅した充実のプログラムも楽しむことができます。内容には以下が含まれます：

  • プレミアムホスピタリティ体験
  • The Arcades Courtyard では、Homebakery、BKRY、Espresso Lab などの高級レストランと並んで、厳選された食品と飲料のポップアップ ストアも開催されます。
  • 家族向けの子ども向けアクティビティや馬術体験
  • ライブエンターテインメントと閉会式

アリーナを越えて、UAE大統領杯ジャンピング競技は本格的なエンターテインメント・スペクタクルとして企画されています。5日間にわたり、来場者は厳選されたホスピタリティ体験、ライブエンターテインメント、家族向けアクティビティ、限定グッズ、あらゆる年齢層向けに設計された没入型体験を楽しむことができます。エリートスポーツから上質なライフスタイルまで――これは単なる競技ではなく、卓越性と優雅さ、そして忘れられない体験を祝う祭典です。

チケットとアクセス 

入場は無料です。より上質な体験を希望する方には、Horsemen's LoungeのデイパスやテーブルパッケージがPlatinumlistで購入可能です： https://adec.platinumlist.net/?utm_source=prmedia&utm_medium=PRL&utm_campaign=PrMedia

