阿布扎比 Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）公佈首批參賽 Phygital 巨星
新聞提供者Phygital International
14 12月, 2025, 21:59 CST
來自世界各地的精英俱樂部和 phygital 運動員確認將在這項頂級 phygital 賽事中角逐，爭奪數百萬美元的巨額獎金
阿聯酋杜拜2025年12月14日 /美通社/ -- Phygital International 今日宣佈了將於下月在阿布扎比舉行的 Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）的首批參賽俱樂部。這項全球旗艦 phygital 體育賽事將匯聚來自世界各地的精英俱樂部，在 11 個下一代混合項目中展開角逐，這些項目結合了體能競技與高性能數碼遊戲玩法。
賽事將於 12 月 18 日至 23 日在 Abu Dhabi National Exhibition Centre（阿布扎比國家展覽中心，ADNEC）舉行，每個項目都將匯聚來自世界各地的頂尖 phygital 運動員，他們展現了卓越的表現、強大的社群影響力和公認的競爭力，這使他們在 Games of the Future（未來運動會）的參與成為不可或缺且必看的盛事。
對於 Battle of Robots（機械人大戰）的粉絲，已確認全球知名的機械人 Zadkiel 背後的團隊 Team Saint 將參加今年的賽事。加入他們的還有曾贏得 12 項國內和國際錦標賽的父子檔團隊 Team Eruption，以及贏得 2025 年英國 Extreme Robots Championships（極限機械人錦標賽）的 Team Monsoon，還有帶著機械人 TR4 的 Toon。
在備受期待的 MOBA Mobile.MLBB 賽事中，由印尼成員組成的職業電子競技隊伍 RRQ Hoshi 已確認參賽，他們將與曾參加過 Games of the Future（未來運動會）的 Aurora Gaming 一同競技。
同時，VR Game.HADO Global Invitation 將見證 MISTA、Team Rock 和 ATROTOS 在這項最新熱潮中一決高下，匯聚了來自日本、韓國和希臘的運動員。
MMA 格鬥團隊 GOR MMA 將參加 Phygital Fighting.FATAL FURY: City of Wolves 比賽。
Phygital Drone Racing 賽事將有 2023 年 FAI World Drone Racing Championship（FAI 世界無人機競速錦標賽）冠軍 Minchan Kim 和年僅 18 歲、在中國 World Games（世界運動會）上奪得金牌的 Yuki Hashimoto 參賽——兩人均將代表 Team BDS 出戰。他們將與 Tech Drone League 對決，該隊擁有在 2024 年 FAI Drone Racing World Cup Turkey Drone Race（FAI 無人機競速世界盃土耳其無人機賽）中獲得第三名的 Atakan Mercimek。
憑藉數百萬美元的獎金池，Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）將匯聚在體育競技與數碼創新交匯處運作的頂級運動員和創作者。
Phygital International 行政總裁 Nis Hatt 表示：「加入我們阿布扎比賽事的俱樂部水準，突顯了 phygital 運動擴展的速度有多快。這些俱樂部不僅僅是來參賽。他們正在塑造一種全新的競爭文化，讓體能表現、策略和數碼技能並駕齊驅。Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）將展示這場運動已經走得有多遠，以及它將如何進一步發展。」
全球粉絲可透過大型全球廣播推廣，實時收看 GOTF 2025 的每一刻。Sportworld 將在 200 多個國家以及 Samsung 和 LG 智能電視上免費串流播放錦標賽，而 Huya 和 SOOP 則將覆蓋中國、韓國和東南亞地區。在非洲，StarTimes 和 TV BRICS AFRICA 將為數百萬觀眾帶來現場實況、精華片段和辯論導向的節目。隨著 BIGG TV 和 Ei Nerd 也在歐洲、中東及非洲地區（EMEA）和美洲地區擴大賽事影響力，各地的粉絲都可以收看他們喜愛的俱樂部比賽，體驗前所未有的 phygital 運動。
Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）將由 Local Organizing Committee 負責交付，該委員會由 ASPIRE 領導，ASPIRE 是阿聯酋許多地標性全球活動背後的官方交付機構。ASPIRE 將監督賽事的全面規劃和執行，確保從頭到尾提供創新、無縫且難忘的體驗。加入他們行列的還有 Ethara，它是該市一些最具標誌性活動背後的營運主力，將帶來世界級的專業知識，保證賽事各個層面的完美交付。
有關 Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）的更多資訊，包括時間表、門票銷售和活動更新，請瀏覽：官方網站。
關於 Phygital International (PI)：
Phygital International 是全球 phygital 運動推動者，專注創新和重新定義體育運動。它是 Games of the Future（未來運動會）的管理兼版權擁有者，並負責監督每個主辦城市的申辦過程。
如欲查看更多資料，請瀏覽：https://Phygitalinternational.com
傳媒聯絡：[email protected]
Games of the Future（未來運動會）(GOTF) 簡介：
Games of the Future（未來運動會）是國際年度盛事，融合實體世界與數碼世界，而成為 phygital 運動的巔峰。本錦標賽匯聚來自世界各地的新一代 phygital 運動英雄，在各種 phygital 項目和挑戰中競技。Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）將於阿聯酋阿布扎比舉行，而 Games of the Future 2026（2026 年未來運動會）將於哈薩克阿斯塔納舉行。
如欲查看更多資料，請瀏覽：https://gofuture.games/
SOURCE Phygital International
分享這篇文章