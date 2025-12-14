阿布扎比 Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）公佈首批參賽 Phygital 巨星

對於 Battle of Robots（機械人大戰）的粉絲，已確認全球知名的機械人 Zadkiel 背後的團隊 Team Saint 將參加今年的賽事。加入他們的還有曾贏得 12 項國內和國際錦標賽的父子檔團隊 Team Eruption，以及贏得 2025 年英國 Extreme Robots Championships（極限機械人錦標賽）的 Team Monsoon，還有帶著機械人 TR4 的 Toon。

在備受期待的 MOBA Mobile.MLBB 賽事中，由印尼成員組成的職業電子競技隊伍 RRQ Hoshi 已確認參賽，他們將與曾參加過 Games of the Future（未來運動會）的 Aurora Gaming 一同競技。

同時，VR Game.HADO Global Invitation 將見證 MISTA、Team Rock 和 ATROTOS 在這項最新熱潮中一決高下，匯聚了來自日本、韓國和希臘的運動員。

MMA 格鬥團隊 GOR MMA 將參加 Phygital Fighting.FATAL FURY: City of Wolves 比賽。

Phygital Drone Racing 賽事將有 2023 年 FAI World Drone Racing Championship（FAI 世界無人機競速錦標賽）冠軍 Minchan Kim 和年僅 18 歲、在中國 World Games（世界運動會）上奪得金牌的 Yuki Hashimoto 參賽——兩人均將代表 Team BDS 出戰。他們將與 Tech Drone League 對決，該隊擁有在 2024 年 FAI Drone Racing World Cup Turkey Drone Race（FAI 無人機競速世界盃土耳其無人機賽）中獲得第三名的 Atakan Mercimek。

憑藉數百萬美元的獎金池，Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）將匯聚在體育競技與數碼創新交匯處運作的頂級運動員和創作者。

Phygital International 行政總裁 Nis Hatt 表示：「加入我們阿布扎比賽事的俱樂部水準，突顯了 phygital 運動擴展的速度有多快。這些俱樂部不僅僅是來參賽。他們正在塑造一種全新的競爭文化，讓體能表現、策略和數碼技能並駕齊驅。Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）將展示這場運動已經走得有多遠，以及它將如何進一步發展。」

全球粉絲可透過大型全球廣播推廣，實時收看 GOTF 2025 的每一刻。Sportworld 將在 200 多個國家以及 Samsung 和 LG 智能電視上免費串流播放錦標賽，而 Huya 和 SOOP 則將覆蓋中國、韓國和東南亞地區。在非洲，StarTimes 和 TV BRICS AFRICA 將為數百萬觀眾帶來現場實況、精華片段和辯論導向的節目。隨著 BIGG TV 和 Ei Nerd 也在歐洲、中東及非洲地區（EMEA）和美洲地區擴大賽事影響力，各地的粉絲都可以收看他們喜愛的俱樂部比賽，體驗前所未有的 phygital 運動。

Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）將由 Local Organizing Committee 負責交付，該委員會由 ASPIRE 領導，ASPIRE 是阿聯酋許多地標性全球活動背後的官方交付機構。ASPIRE 將監督賽事的全面規劃和執行，確保從頭到尾提供創新、無縫且難忘的體驗。加入他們行列的還有 Ethara，它是該市一些最具標誌性活動背後的營運主力，將帶來世界級的專業知識，保證賽事各個層面的完美交付。

有關 Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）的更多資訊，包括時間表、門票銷售和活動更新，請瀏覽：官方網站。

關於 Phygital International (PI)：

Phygital International 是全球 phygital 運動推動者，專注創新和重新定義體育運動。它是 Games of the Future（未來運動會）的管理兼版權擁有者，並負責監督每個主辦城市的申辦過程。

如欲查看更多資料，請瀏覽：https://Phygitalinternational.com

傳媒聯絡：[email protected]

Games of the Future（未來運動會）(GOTF) 簡介：

Games of the Future（未來運動會）是國際年度盛事，融合實體世界與數碼世界，而成為 phygital 運動的巔峰。本錦標賽匯聚來自世界各地的新一代 phygital 運動英雄，在各種 phygital 項目和挑戰中競技。Games of the Future 2025（2025 年未來運動會）將於阿聯酋阿布扎比舉行，而 Games of the Future 2026（2026 年未來運動會）將於哈薩克阿斯塔納舉行。

如欲查看更多資料，請瀏覽： https://gofuture.games/

SOURCE Phygital International