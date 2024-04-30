足球巨星 Erling Haaland 成為 Clash of Clans 中的可玩視頻遊戲角色

新聞提供者

Supercell

30 4月, 2024, 16:00 CST

  • Haaland 成為全球下載量最高的手機遊戲之一中的野蠻人之王角色
  • 這位挪威前鋒透露自己長期以來都是該遊戲的粉絲，他將在 Clash of Clans 中獲得不朽的地位
  • 若要體驗 Clash of Clans 中以 Haaland 為主線的內容及了解更多資訊，請瀏覽此處的 App Store

赫爾辛基2024年4月30日 /美通社/ -- 足球巨星Erling Haaland 將與手游* Clash of Clans 攜手合作，其個人形象將被製成該游戲中的一個人物角色。

在本次合作中，這位挪威前鋒在史詩般足球主題季節性游戲活動中扮演著名的「野蠻人之王」。這是首次在熱門游戲中加入以真人為基礎的角色，遊戲下載量超過了 20 億次。

Haaland for the Win! Clash of Clans x Haaland Official Movie
Haaland for the Win! Clash of Clans x Haaland Official Movie
Football superstar Erling Haaland becomes playable video game character in Clash of Clans
Football superstar Erling Haaland becomes playable video game character in Clash of Clans
Football superstar Erling Haaland becomes playable video game character in Clash of Clans
Football superstar Erling Haaland becomes playable video game character in Clash of Clans
Haaland for the Win! Clash of Clans x Haaland Official Movie
Football superstar Erling Haaland becomes playable video game character in Clash of Clans Football superstar Erling Haaland becomes playable video game character in Clash of Clans

從 5 月 1 日星期三開始，球迷將能夠在 Clash of Clans 中扮演 Haaland，並享受整個月內在遊戲中出現的一系列足球主題功能，包括特殊部隊角色和獎牌賽事。球迷還有機會擊敗 Haaland 在遊戲中的村莊，進一步增加挑戰樂趣。

Haaland 以他的足球技巧而聞名，他對電子遊戲也略知一二。

Haaland 很久以前就很喜歡 Clash of Clans 這款手游， 在游戲里他建立了一座令人印象深刻的村莊，用來抵禦外族入侵。基于他對 Clash of Clans 的熱愛，他愿意與這款遊戲合作。

Clash of Clans 和 Haaland 建立新的合作夥伴關係后，發佈了一款史詩般的、由 Haaland 自己配音的電影風格預告片。在預告片中，現實生活中的 Haaland 邂逅了遊戲中的角色，然後畫面切換至 Clash of Clans 的動畫世界（請觀看此處的預告片）。App Store 的訪客將能看到 Haaland 在遊戲中所扮演角色的獨家揭密以及更多獎勵和活動細節。

Erling Haaland 表示：「就這件事而言要保持低調很難，但我很高興終於能夠談談與 Clash of Clans 史詩般的合作關係了。很久以來我一直是這款遊戲的粉絲，也很了解這款游戲，因此能成為其遊戲角色真的很酷。」

Clash of Clans 的總經理 Stuart McGaw 表示：「當我們聽說 Erling Haaland 是我們的遊戲粉絲且他想與我們合作時，我們感覺就像在做夢一樣。他是世界上最好的運動員之一，我們的團隊竭盡所能将他的形象融入我们的遊戲中，讓遊戲玩家享受真正的美妙時刻。」

Erling Haaland 合作後，Clash of Clans 将宣佈更多激動人心的足球新聞，因此請務必在社交媒體 (YouTube /Instagram /X/TikTok) 上關注此遊戲，以及时了解所有更新的資訊。

欲了解更多資訊，請聯絡 [email protected]

關於 Supercell
Supercell 是一家總部位於芬蘭赫爾辛基的遊戲公司，在舊金山、首爾和上海設有辦事處。2010 年該公司推出首款遊戲，後來公司陸續向全球市場推出了五款遊戲：Hay Day、Clash of Clans、Boom Beach、Clash Royale 和 Brawl Stars。Supercell 的夢想是創造出尽可能让更多人能玩上數年且被永远銘記的遊戲。

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