足球巨星 Erling Haaland 成為 Clash of Clans 中的可玩視頻遊戲角色

從 5 月 1 日星期三開始，球迷將能夠在 Clash of Clans 中扮演 Haaland，並享受整個月內在遊戲中出現的一系列足球主題功能，包括特殊部隊角色和獎牌賽事。球迷還有機會擊敗 Haaland 在遊戲中的村莊，進一步增加挑戰樂趣。

Haaland 以他的足球技巧而聞名，他對電子遊戲也略知一二。

Haaland 很久以前就很喜歡 Clash of Clans 這款手游， 在游戲里他建立了一座令人印象深刻的村莊，用來抵禦外族入侵。基于他對 Clash of Clans 的熱愛，他愿意與這款遊戲合作。

Clash of Clans 和 Haaland 建立新的合作夥伴關係后，發佈了一款史詩般的、由 Haaland 自己配音的電影風格預告片。在預告片中，現實生活中的 Haaland 邂逅了遊戲中的角色，然後畫面切換至 Clash of Clans 的動畫世界（請觀看此處的預告片）。App Store 的訪客將能看到 Haaland 在遊戲中所扮演角色的獨家揭密以及更多獎勵和活動細節。

Erling Haaland 表示：「就這件事而言要保持低調很難，但我很高興終於能夠談談與 Clash of Clans 史詩般的合作關係了。很久以來我一直是這款遊戲的粉絲，也很了解這款游戲，因此能成為其遊戲角色真的很酷。」

Clash of Clans 的總經理 Stuart McGaw 表示：「當我們聽說 Erling Haaland 是我們的遊戲粉絲且他想與我們合作時，我們感覺就像在做夢一樣。他是世界上最好的運動員之一，我們的團隊竭盡所能将他的形象融入我们的遊戲中，讓遊戲玩家享受真正的美妙時刻。」

与 Erling Haaland 合作後，Clash of Clans 将宣佈更多激動人心的足球新聞，因此請務必在社交媒體 (YouTube /Instagram /X/TikTok) 上關注此遊戲，以及时了解所有更新的資訊。

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關於 Supercell

Supercell 是一家總部位於芬蘭赫爾辛基的遊戲公司，在舊金山、首爾和上海設有辦事處。2010 年該公司推出首款遊戲，後來公司陸續向全球市場推出了五款遊戲：Hay Day、Clash of Clans、Boom Beach、Clash Royale 和 Brawl Stars。Supercell 的夢想是創造出尽可能让更多人能玩上數年且被永远銘記的遊戲。

SOURCE Supercell