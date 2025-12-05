卡達選中建築師 Frida Escobedo 設計外交部新總部建築群

卡達多哈2025年12月5日 /美通社/ -- 卡達國今日宣佈，將多哈濱水區一處重要地段劃撥予外交部作為新總部；此總部以全球調解角色聞名於世。此項目旨在為國家外交體系建立更顯著的公民形象，並讓公眾前所未有地進入外交部建築群，此舉將改造這座城市地標性濱海大道 (Corniche) 上的一處重要區域。透過邀請制國際競賽，總部設計委託案最終由建築師 Frida Escobedo 獲得。身為墨西哥城與紐約雙據點的 Frida Escobedo Studio 創辦人兼負責人，她將主導此項設計任務。這座佔地 70,000 平方公尺（750,000 平方英尺）的建築群將矗立於多哈灣水畔，將新落成建築與附近備受喜愛的歷史建築相結合，置身於綠意盎然的景觀環境之中。

啟動新建綜合體的計劃，旨在使這棟建築成為數十年來首座落於卡達政府所在地阿米里迪萬 (Amiri Diwan) 向北延伸的沿海區域的主要建築。為提升外交部在調解、衝突解決及文化外交使命的能見度，於 1985 年落成的總郵局以其獨特的現代主義「鴿子窩式」設計聞名——將被納入這建築群。這座重要公共建築將予以保留並局部改造，成為用於展開與文化外交部職能相關之公共活動的空間。

首相兼外交大臣 Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani 先生閣下表示：「我衷心感謝 Amir 殿下為國家描繪的宏偉藍圖。部門將建立的新總部，將代表國家外交的象徵，並通過反映卡達在外交談中的全球領導角色，並促進有效的國際對話和合作，為我們的人民引以為自豪的來源。非常感謝Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani 女士閣下，她確保這座為部委打造的新家園，不僅能滿足我們所有需求，更成為一座非凡的建築地標。」

卡達博物館 (Qatar Museums) 主席 Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani 女士閣下，以「卡達藍圖」(Qatar Blueprint) 主席身份領導此次競賽；此藍圖是一項全面倡議，旨在與公共機構及私營部門合作，引導全國發展。新建的部級總部將包含一項公共文化設施，此設施將設於改建後的郵政總局大樓內。此項目推進了「卡達藍圖」在城市與建築規劃、文化遺產保護、適應性再利用計劃以及卓越建築設計等領域的目標。

Sheikha Al Mayassa 女士閣下表示：「我衷心感謝 Amir 殿下提升卡達的全球地位和角色。我同時感謝總理兼外交大臣先生閣下致力提升卡達在國際外交中，扮演顯著且積極角色的地位。衷心感謝卡達公共工程局 Ashghal 在整個競賽過程中給予的合作。我衷心祝賀國際級重要人才 Frida Escobedo 獲選設計新部會總部。她的設計，不只深化了我們透過可持續發展與適應性再利用來守護文化遺產的承諾，更為卡達打造了下一座建築傑作。」

Frida Escobedo 以人性尺度與中庭為核心的設計，將多哈新外交部建築群構想為層疊交錯的體量韻律組合，在卡達傳統遺產與全球化未來之間構築起過渡空間。這座新建築向北方緩慢，將保留著標誌性的郵政總局的視野，作為重要活化再利用計劃的一環，將元素融入建築外牆，同時視覺化地將外交部與其地址歷史相連結。建築外觀將形成由垂直立柱構成的包覆結構，巧妙平衡遮蔭、私隱與通透性；而引人入勝的內部空間則規劃一系列綠意庭院，專為沉思、聚會與藝術活動而設。這場建築與景觀的對話將延伸至郵政總局，其底層將轉型為展覽空間，並逐步過渡為有遮蓋花園。此計劃植根於國家持續投入外交、藝術與建築領域的深厚基礎，既鞏固卡達作為多哈文化核心的地位，更彰顯其作為通往世界的象徵性門戶之角色。

Frida Escobedo Studio 聯手 Buro Happold 工程師與 Studio Zewde 景觀設計師，從最初 40 組受邀建築團隊中脫穎而出，最終從七組入圍名單中獲選。為貫徹部委的使命，本次遴選過程完全國際化，邀請來自各大洲的建築師參與競逐。本次競賽由 Malcolm Reading Consultants 代表外交部及卡達博物館籌辦並管理。

