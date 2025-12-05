カタール、外務省の新本部複合施設設計に建築家Frida Escobedo氏を選定

ドーハ（カタール）, 2025年12月5日 /PRNewswire/ -- カタール国は本日、国際的に調停役として知られる外務省の新本部複合施設を、ドーハのウォーターフロントに位置する重要拠点に建設することを発表しました。国の外交機関の存在感を一層高めるとともに、外務省複合施設への前例のない公共アクセスを提供することを目的として計画された同プロジェクトは、都市の象徴であるコーニッシュの著名な一画を刷新するものです。招待制の国際設計コンペティションを経て、メキシコシティとニューヨークを拠点とするFrida Escobedo Studioの創設者兼代表であるFrida Escobedo氏が本部施設の設計者として選定されました。ドーハ湾に隣接して建設されるこの複合施設は、延床面積7万平方メートル（75万平方フィート）で、新築部分と、敷地内にある親しまれてきた歴史的建造物のリノベーションを組み合わせ、豊かな緑化環境の中に配置されます。

新複合施設の計画開始は、政府中枢であるアミリ・ディワンから北側へ弧を描く沿岸地域において、数十年ぶりに建設される大規模建築物とすることを目的としています。外務省の仲介、紛争解決、および文化外交という使命の可視性を高めるため、その特徴的なモダニストの「鳩の巣穴（ピジョンホール）」で知られる1985年竣工の中央郵便局（General Post Office）が、複合施設に取り込まれる予定です。公共性の高い同建築物は保存され、その一部は外務省の文化外交に関連する公共プログラムの場として活用される予定です。

外務大臣を兼務するMohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani首相閣下は次のように述べています。「国のビジョンを示してくださる首長殿下に深く感謝申し上げます。建設される外務省（MOFA）新本部は、外交における国家の象徴となり、カタールが国際交渉において主導的な役割を果たし、生産的な国際対話と協力を促進していることを体現することで、国民の誇りの源となるものです。このような卓越した建築上のランドマークの中で、外務省が必要とするすべての機能を備える新たな本拠地となるようご尽力いただいたSheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani閣下に心より感謝申し上げます。」

カタール博物館議長のSheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani閣下は、公共機関および民間セクターとの協働によって国家全体の開発を導く包括的イニシアチブであるカタール・ブループリント（Qatar Blueprint）の議長として、同コンペティションを主導しました。新たな外務省本部の整備にあたっては、再活用される中央郵便局に公共文化機能が組み込まれる予定です。同プロジェクトは、都市および建築計画、文化遺産の保存、既存建築物の適応的再利用の推進、ならびに建築デザインにおける卓越性の実現というカタール・ブループリントの目標を前進させるものです。

Sheikha Al Mayassa閣下は次のように述べています。「首長殿下がカタールの国際的地位と役割を高めてくださっていることに感謝申し上げます。また、国際外交においてカタールが顕著かつ積極的なプレーヤーとしての役割を高めるために尽力されている首相兼外務大臣閣下にも感謝申し上げます。コンペティション全体を通じてご協力いただいた、公共事業庁であるAshghal（カタール公共事業庁）に心より感謝申し上げます。さらに、国際的に高く評価されるFrida Escobedo氏が外務省新本部の設計者として選定されたことを心よりお祝い申し上げます。同氏の設計は、持続可能性と適応的再利用を通じた文化遺産保全への当国の取り組みをさらに推進するとともに、カタールに新たな建築の名作をもたらすものです。」

Frida Escobedo氏が提案する人間尺度で中庭を中心としたデザインは、ドーハにおける新たな外務省複合施設を、相互に連なりながら構成されるリズミカルなボリューム群として構想し、カタールの遺産と国際的未来のあいだに新たなスレッショルドを創出するものです。北側へと穏やかに段状に広がる新築部分は、象徴的建築である中央郵便局の眺望を確保しつつ、その要素を外観に取り込む重要な適応的再利用の取り組みとし、同時に外務省を敷地の歴史へと視覚的に結びつける計画となっています。建物外観は、日よけ、プライバシー、透明性のバランスを取る垂直の柱によって包み込むような構造となり、内部には思索、交流、芸術のために設計された一連の緑豊かなパティオが配置される、魅力的な空間が広がります。建築とランドスケープの対話は中央郵便局にも広がり、その1階部分は展示空間へと再構成され、さらに屋根付きガーデンへと連続していきます。国家が継続的に進めている外交・芸術・建築への投資に根ざした同プロジェクトは、ドーハにおける文化的基盤として、また世界への象徴的なゲートウェイとしてのカタールの役割を改めて示すものです。

Frida Escobedo Studioは、Buro HappoldのエンジニアおよびStudio Zewdeのランドスケープデザイナーとともに、招待された40の建築チームから選抜され、最終候補7チームの中から選定されました。外務省のミッションに沿い、今回の選定プロセスは完全に国際的な枠組みで実施され、全大陸の建築家が招待されました。同コンペティションは、外務省およびカタール博物館の委託を受け、Malcolm Reading Consultantsが企画・運営しました。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2838651/Ministry_of_Foreign_Affairs_Water_View_Qatar.jpg

SOURCE Office of the Prime Minister of Qatar