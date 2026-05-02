Globale Expansion auf der Überholspur: Exportvolumen von GAC in Übersee erreicht mit einem Anstieg von 133,9 % von Januar bis April im Vergleich zum Vorjahr neuen Höchststand

GUANGZHOU, China, 2. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf dem starken Umsatzwachstum im Ausland von 86 % im ersten Quartal nimmt die globale Expansion von GAC weiter Fahrt auf. Von Januar bis April exportierte das Unternehmen 70.474 Fahrzeuge, was einem Anstieg von 133,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Mit der Strategie „One GAC 2.0" steuert GAC auf das Jahresziel von 250.000 Exporteinheiten zu, wobei das erweiterte Ziel bei 300.000 Einheiten liegt.

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Als globales strategisches Aushängeschild von GAC ist der AION UT weiterhin herausragend. Im Segment der rein elektrischen Fließhecklimousinen rangiert er in der Sonderverwaltungszone Hongkong, Kolumbien, Uruguay und Singapur an erster Stelle, in Indonesien an zweiter und in Thailand und Mexiko an dritter Stelle. In Australien konnte der AION UT bereits im ersten Vorverkaufsmonat mehr als 600 Bestellungen verbuchen.

Robustes regionales Wachstum und Durchbrüche in Benchmark-Märkten

Im asiatisch-pazifischen Raum konnte GAC auf der Bangkok International Motor Show 6.287 Bestellungen verbuchen. Die monatlichen Verkaufszahlen in der Sonderverwaltungszone Hongkong, Malaysia und Indonesien stiegen um 503 %, 900 % bzw. 338 % respektive, in Australien wurde der AION UT offiziell eingeführt. In Europa debütierte das Modell in Mailand und begann mit der lokalen Produktion bei Magna in Österreich, was einen entscheidenden Schritt für GACs Engagement unter dem strategischen Motto „In Europe, for Europe" darstellt. In Israel erreichte der AION bereits sechs Monate nach seiner Markteinführung einen Platz unter den Top 10 der verkauften E-Fahrzeuge. In der Region Americas stiegen die Umsätze – in Uruguay um 775 % und in Kolumbien um 1.007 %. Gleichzeitig baut GAC sein Sportmarketing weiter aus, indem es Top-Fußballvereine wie den brasilianischen Verein Flamengo und den bolivianischen Verein Oriente Petrolero sponsert.

Globales Strategie-Upgrade und beschleunigte Ökosystem-Expansion

Auf der 139. Canton Fair sicherte sich GAC Absichtserklärungen für mehr als 900 Fahrzeuge (Exportwert ca. 10 Mio. USD) und bewies damit die Stärke seines Modells „Technologie + Ökosystem". An der GAC International Partner Conference 2026 nahmen 700 Händler aus 87 Ländern teil, wodurch das internationale Vertriebsnetz gestärkt wurde. Auf der Auto China stellte GAC seinen Strategieplan 2030 vor, der die Erschließung von 120 Ländern und die Einrichtung von über 2.000 Touchpoints im Ausland vorsieht. Das Unternehmen setzt auf eine vollständige Produktpalette für den Antriebsstrang unter den Marken GAC, AION und HYPTEC und strebt ein jährliches Verkaufsvolumen im Ausland von einer Million Einheiten an.

Mit dem Übergang vom Produktexport zu einer tief verwurzelten lokalen Integration im globalen Maßstab beschleunigt GAC seine Reise in Richtung dieses Meilensteins bei den internationalen Verkaufszahlen.

Informationen zu GAC:

Weitere Informationen über GAC finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.gacgroup.com/en oder wenn Sie uns in den sozialen Medien folgen.

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