Le volume des exportations de GAC atteint de nouveaux sommets, avec une hausse de 133,9 % en glissement annuel de janvier à avril, alors que son expansion mondiale s'accélère

GUANGZHOU, Chine, 2 mai 2026 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur de solides ventes à l'étranger avec une croissance de 86 % en glissement annuel au premier trimestre, GAC a encore accéléré son expansion mondiale. De janvier à avril, la société a exporté 70 474 véhicules, soit une augmentation de 133,9 % en glissement annuel. Guidée par sa stratégie « One GAC 2.0 », GAC progresse vers son objectif annuel de 250 000 unités d'exportation, avec un objectif complémentaire de 300 000.

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En tant que fleuron stratégique mondial de GAC, l'AION UT continue d'exceller. Dans le segment des voitures électriques à hayon, elle occupe la première place dans la RAS de Hong Kong, en Colombie, en Uruguay et à Singapour, la deuxième place en Indonésie et la troisième place en Thaïlande et au Mexique. En Australie, l'AION UT a enregistré plus de 600 commandes au cours de son premier mois de prévente.

Croissance régionale soutenue et percées sur les marchés de référence

En Asie-Pacifique, GAC a enregistré 6 287 commandes au salon international de l'automobile de Bangkok. Les ventes mensuelles à la RAS de Hong Kong, en Malaisie et en Indonésie ont augmenté respectivement de 503 %, 900 % et 338 %, tandis que l'AION UT a été officiellement lancé en Australie. En Europe, le modèle a été présenté à Milan et a commencé à être produit localement avec Magna en Autriche, marquant ainsi une étape cruciale dans l'engagement de GAC « En Europe, pour l'Europe ». En Israël, AION est entré dans le top 10 des ventes de VE six mois seulement après son lancement. Dans les Amériques, les ventes en Uruguay et en Colombie ont augmenté de 775 % et de 1 007 %. Parallèlement, GAC continue d'étendre sa présence dans le domaine du marketing sportif en parrainant des clubs de football de premier plan comme le Flamengo au Brésil et l'Oriente Petrolero en Bolivie.

Amélioration de la stratégie globale et accélération de l'expansion écologique

Lors de la 139e foire de Canton, GAC a obtenu des lettres d'intention pour plus de 900 véhicules (environ 10 millions de dollars de valeur à l'exportation), démontrant ainsi la force de son modèle « technologie + écosystème ». La conférence internationale des partenaires de GAC 2026 a rassemblé 700 concessionnaires de 87 pays, renforçant ainsi le réseau de vente international. À l'occasion du salon Auto China, GAC a dévoilé son plan stratégique 2030, qui vise à pénétrer 120 pays et à établir plus de 2 000 points de contact à l'étranger. S'appuyant sur une matrice de produits de transmission complète à travers ses marques GAC, AION et HYPTEC, l'entreprise vise un million de ventes annuelles à l'étranger.

Passant de l'exportation de produits à une intégration écologique mondiale profondément enracinée, GAC accélère rapidement de son objectif du million d'unités internationales.

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