ยอดส่งออกต่างประเทศของ GAC ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ พุ่งขึ้น 133.9% เมื่อเทียบรายปีในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ขณะเร่งขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกอย่างรวดเร็ว
03 May, 2026, 11:15 CST
กว่างโจว, ประเทศจีน, 3 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- GAC ได้ต่อยอดจากยอดขายในต่างประเทศที่แข็งแกร่งด้วยการเติบโต 86% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาสที่ 1 โดยได้เร่งขยายธุรกิจในระดับโลกให้เร็วขึ้นไปอีกขั้น ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน บริษัทส่งออกรถยนต์รวม 70,474 คัน เพิ่มขึ้น 133.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ "One GAC 2.0" บริษัทกำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายการส่งออกรายปีที่ 250,000 คัน พร้อมขยับเป้าหมายให้สูงขึ้นไปอีกที่ 300,000 คัน
ทั้งนี้ AION UT ในฐานะรถรุ่นเรือธงเชิงกลยุทธ์ระดับโลกของ GAC ยังคงแสดงผลงานที่โดดเด่นได้อย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มรถยนต์แฮตช์แบ็คพลังงานไฟฟ้าล้วน โดยรถรุ่นนี้ครองอันดับ 1 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โคลอมเบีย อุรุกวัย และสิงคโปร์ อันดับ 2 ในอินโดนีเซีย และอันดับ 3 ในประเทศไทยและเม็กซิโก ส่วนในออสเตรเลีย AION UT ได้รับคำสั่งซื้อกว่า 600 คันภายในเดือนแรกของการเปิดให้สั่งจองล่วงหน้า
การเติบโตที่แข็งแกร่งในแต่ละภูมิภาคและความก้าวหน้าในตลาดสำคัญ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก GAC ได้รับคำสั่งซื้อ 6,287 คันในงาน Bangkok International Motor Show ยอดขายรายเดือนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 503%, 900% และ 338% ตามลำดับ ขณะที่รุ่น AION UT ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในออสเตรเลีย ในยุโรป รถรุ่นดังกล่าวได้เปิดตัวที่มิลาน และเริ่มการผลิตในท้องถิ่นร่วมกับ Magna ในประเทศออสเตรีย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของความมุ่งมั่น "In Europe, for Europe" ของ GAC ในอิสราเอล AION สามารถติดกลุ่ม 10 อันดับแรกของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าได้ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนหลังเปิดตัว ส่วนในภูมิภาคอเมริกา ยอดขายในอุรุกวัยและโคลอมเบียพุ่งสูงถึง 775% และ 1,007% ตามลำดับ พร้อมกันนี้ GAC ยังขยายบทบาทด้านการตลาดผ่านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอลชั้นนำ เช่น Flamengo ของบราซิล และ Oriente Petrolero ของโบลิเวีย
การยกระดับกลยุทธ์ระดับโลกและการเร่งขยายระบบนิเวศธุรกิจ
ในงานแคนตันแฟร์ (Canton Fair) ครั้งที่ 139 GAC ได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงสั่งซื้อรถมากกว่า 900 คัน (คิดเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโมเดล "Technology + Ecosystem" ของบริษัท ในงานประชุมพันธมิตรระหว่างประเทศของ GAC ประจำปี 2569 ได้มีตัวแทนจำหน่าย 700 รายจาก 87 ประเทศเข้าร่วมงาน ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายการขายในระดับสากล ในงาน Auto China ทาง GAC ได้เปิดตัวแผนกลยุทธ์ปี 2573 โดยตั้งเป้าขยายเข้าสู่ตลาดใน 120 ประเทศ และจัดตั้งจุดให้บริการในต่างประเทศมากกว่า 2,000 แห่ง ทางบริษัทตั้งเป้ายอดขายในต่างประเทศหนึ่งล้านคันต่อปี โดยอาศัยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกระบบขับเคลื่อนภายใต้แบรนด์ GAC, AION และ HYPTEC
จากการเปลี่ยนผ่านจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่การบูรณาการระบบนิเวศระดับโลกอย่างลึกซึ้ง GAC เดินหน้าเร่งขับเคลื่อนเส้นทางสู่เป้าหมายยอดขายในต่างประเทศที่ระดับหนึ่งล้านคันอย่างรวดเร็ว
เกี่ยวกับ GAC:
