ยอดส่งออกต่างประเทศของ GAC ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ พุ่งขึ้น 133.9% เมื่อเทียบรายปีในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ขณะเร่งขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกอย่างรวดเร็ว

News provided by

GAC

03 May, 2026, 11:15 CST

กว่างโจว, ประเทศจีน, 3 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- GAC ได้ต่อยอดจากยอดขายในต่างประเทศที่แข็งแกร่งด้วยการเติบโต 86% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาสที่ 1 โดยได้เร่งขยายธุรกิจในระดับโลกให้เร็วขึ้นไปอีกขั้น ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน บริษัทส่งออกรถยนต์รวม 70,474 คัน เพิ่มขึ้น 133.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ "One GAC 2.0" บริษัทกำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายการส่งออกรายปีที่ 250,000 คัน พร้อมขยับเป้าหมายให้สูงขึ้นไปอีกที่ 300,000 คัน

(PRNewsfoto/GAC)
(PRNewsfoto/GAC)

ทั้งนี้ AION UT ในฐานะรถรุ่นเรือธงเชิงกลยุทธ์ระดับโลกของ GAC ยังคงแสดงผลงานที่โดดเด่นได้อย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มรถยนต์แฮตช์แบ็คพลังงานไฟฟ้าล้วน โดยรถรุ่นนี้ครองอันดับ 1 ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โคลอมเบีย อุรุกวัย และสิงคโปร์ อันดับ 2 ในอินโดนีเซีย และอันดับ 3 ในประเทศไทยและเม็กซิโก ส่วนในออสเตรเลีย AION UT ได้รับคำสั่งซื้อกว่า 600 คันภายในเดือนแรกของการเปิดให้สั่งจองล่วงหน้า

การเติบโตที่แข็งแกร่งในแต่ละภูมิภาคและความก้าวหน้าในตลาดสำคัญ

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก GAC ได้รับคำสั่งซื้อ 6,287 คันในงาน Bangkok International Motor Show ยอดขายรายเดือนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 503%, 900% และ 338% ตามลำดับ ขณะที่รุ่น AION UT ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในออสเตรเลีย ในยุโรป รถรุ่นดังกล่าวได้เปิดตัวที่มิลาน และเริ่มการผลิตในท้องถิ่นร่วมกับ Magna ในประเทศออสเตรีย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของความมุ่งมั่น "In Europe, for Europe" ของ GAC ในอิสราเอล AION สามารถติดกลุ่ม 10 อันดับแรกของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าได้ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือนหลังเปิดตัว ส่วนในภูมิภาคอเมริกา ยอดขายในอุรุกวัยและโคลอมเบียพุ่งสูงถึง 775% และ 1,007% ตามลำดับ พร้อมกันนี้ GAC ยังขยายบทบาทด้านการตลาดผ่านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอลชั้นนำ เช่น Flamengo ของบราซิล และ Oriente Petrolero ของโบลิเวีย

การยกระดับกลยุทธ์ระดับโลกและการเร่งขยายระบบนิเวศธุรกิจ

ในงานแคนตันแฟร์ (Canton Fair) ครั้งที่ 139 GAC ได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงสั่งซื้อรถมากกว่า 900 คัน (คิดเป็นมูลค่าการส่งออกประมาณ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโมเดล "Technology + Ecosystem" ของบริษัท ในงานประชุมพันธมิตรระหว่างประเทศของ GAC ประจำปี 2569 ได้มีตัวแทนจำหน่าย 700 รายจาก 87 ประเทศเข้าร่วมงาน ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายการขายในระดับสากล ในงาน Auto China ทาง GAC ได้เปิดตัวแผนกลยุทธ์ปี 2573 โดยตั้งเป้าขยายเข้าสู่ตลาดใน 120 ประเทศ และจัดตั้งจุดให้บริการในต่างประเทศมากกว่า 2,000 แห่ง ทางบริษัทตั้งเป้ายอดขายในต่างประเทศหนึ่งล้านคันต่อปี โดยอาศัยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกระบบขับเคลื่อนภายใต้แบรนด์ GAC, AION และ HYPTEC

จากการเปลี่ยนผ่านจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่การบูรณาการระบบนิเวศระดับโลกอย่างลึกซึ้ง GAC เดินหน้าเร่งขับเคลื่อนเส้นทางสู่เป้าหมายยอดขายในต่างประเทศที่ระดับหนึ่งล้านคันอย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับ GAC:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC กรุณาเยี่ยมชม https://www.gacgroup.com/en

SOURCE GAC

Jumlah eksport luar negara GAC mencapai paras baharu, melonjak 133.9% tahun ke tahun dari Januari hingga April ketika pengembangan global memasuki fasa pantas

Berasaskan momentum jualan luar negara yang kukuh dengan pertumbuhan 86% tahun ke tahun pada S1, GAC terus mempercepat pengembangan globalnya. Dari...
Pada 24 April di Auto China 2026, GAC International mengadakan acara pelancaran global khusus pertamanya bagi memperkenalkan sistem strategi global...
Transportation, Trucking & Railroad

Automotive

Corporate Expansion

Sales Reports

