科技廣汽馭勢前行，攜手全球合作夥伴駛入出海「快車道」

廣州2026年4月24日 /美通社/ -- 4月22日，以「凝心聚力•馭勢共贏」為主題的廣汽2026全球合作夥伴大會在廣州舉行。與往年不同，這場匯聚全球87個國家和地區700餘位經銷商的大會，更像一場「科技生態秀」——從抵達廣州時的人形機器人接待引導，到展區裡飛行汽車、咖啡機器人、AI書法等互動體驗，再到晚宴上機器人舞獅與發光戲服鼓舞的硬核表演，廣汽正在用行動向全球夥伴宣告：出海已不止於賣車，而是以「科技+生態」雙輪驅動，全面重塑全球化競爭力。

廣汽集團總經理閤先慶、廣汽集團副總經理兼廣汽國際董事長陳家才、廣汽國際總經理衛海崗、廣汽集團首席設計官兼造型設計院院長張帆等集團核心管理層出席大會，與全球合作夥伴共商發展大計，凝聚「開局即決戰」的共識，吹響廣汽國際化事業全面加速的號角。