2024年中國國際家具展海外訪客同比增長11.9%

同期，摩登上海時尚家居展也在上海世博展覽館成功舉辦，展示了一系列室內設計、家居裝飾及生活方式解決方案，成為了吸引全球設計師、零售商及家居愛好者矚目的重要盛會。兩展聯動，為家具與家居行業的思想碰撞與趨勢交流打造了一個全面的平台。

此外，「全球買家之夜」、「中東買家之夜」及「安吉產業集群推介會」等重磅活動亦吸引了眾多買家和行業領袖的極大關注，促進了對未來行業新機遇的探討。數字平台DTS及其新推出的APP表現搶眼，自7月上線以來，已吸引超過23,000名活躍用戶在線參與，互動次數超過386,000次。

本屆展會不僅為企業提供了展示最新產品創新的舞台，還舉辦了一系列旨在推動行業發展的論壇和研討會。40余場現場活動匯聚了200多位演講者、嘉賓、行業專家、設計師及意見領袖，分享了有關家具領域各方面的深刻見解。參展商對買家質量表示了高度滿意，眾多新業務的接洽及持續的合作伙伴關系通過展會得以建立，預計後續訂單將實現顯著增長。

2024年中國國際家具展成功展示了全球家居行業的最新趨勢和成果，通過創新的線上線下融合模式為展會注入了新活力。我們期待2025年9月10日至13日在上海（浦東）舉辦的下一屆展會，屆時將繼續為全球市場創造更多家具貿易機遇與成功。

SOURCE 上海博華國際展覽有限公司