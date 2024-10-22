Выставка Furniture China 2024 достигла роста числа иностранных посетителей на 11,9 %

ШАНХАЙ, 22 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 13 сентября после четырех дней плодотворного обмена мнениями в выставочном центре SNIEC успешно завершилась 29-я Международная китайская выставка мебели (Furniture China 2024). Выставка в очередной раз подтвердила свое место ведущей глобальной платформы для мебельной промышленности, предоставляющей широкие возможности международным и внутренним мебельным компаниям, покупателям, дизайнерам и смежным отраслям для налаживания связей и сотрудничества.

Furniture China 2024 onsite vibes

В этом году выставка привлекла более 3000 экспонентов, представляющих разные сектора, от производства мебели до домашнего дизайна и поставок материалов. Экспоненты прибыли из 25 стран и регионов, подчеркнув международный масштаб выставки Furniture China. Согласно отчету по результатам выставки, выставка приняла в общей сложности 167 250 посетителей, в том числе 28 644 зарубежных покупателя, что отражает рост на 11,9 % в годовом исчислении, еще больше усиливающий влияние выставки на мировую торговлю.

Кроме того, параллельно в выставочном центре SWEECC проходила выставка Maison Shanghai 2024, на которой демонстрировался широкий спектр вариантов дизайна интерьера, домашнего декора и решений для образа жизни. Она стала важным элементом, который привлекает внимание дизайнеров, розничных продавцов и энтузиастов домашней обстановки со всего мира. Вместе выставки создали комплексную платформу для обмена идеями и тенденциями как в мебельной отрасли, так и в отрасли предметов домашней обстановки.

Кроме того, такие ключевые мероприятия, как вечер для глобальных покупателей, вечер для покупателей с Ближнего Востока и рекламное мероприятие промышленного кластера Anji, привлекли значительное внимание покупателей и лидеров отрасли, способствуя обсуждению новых возможностей для будущего отрасли. Цифровая платформа DTS с ее новым приложением также показала впечатляющие результаты: с момента запуска в июле этого года более 23 000 активных пользователей подключались через Интернет, создав более 386 000 взаимодействий.

Выставка не только предоставила площадку для демонстрации компаниями своих последних инновационных продуктов, но и предложила ряд форумов и семинаров, направленных на развитие отрасли. Более 40 очных мероприятий собрали более 200 докладчиков, гостей, специалистов отрасли, дизайнеров и лидеров мнений, чтобы они могли поделиться идеями, охватывающими различные аспекты мебельной тематики. Экспоненты также выразили высокую удовлетворенность уровнем покупателей. Многие новые деловые связи и продолжающееся партнерство были достигнуты с помощью подходов выставки, а последующие заказы, согласно ожиданиям, превысят существующий рост.

Выставка Furniture China 2024 успешно продемонстрировала последние тенденции и разработки в мировой отрасли предметов домашней обстановки, привнеся новую энергию благодаря своей инновационной гибридной модели с онлайн- и личным участием. Мы с нетерпением ждем следующей встречи 10–13 сентября 2025 года в Шанхае (Пудун), которая продолжит способствовать новым возможностям в сфере торговли мебелью и успехам на мировых рынках.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2534864/Furniture_China_2024_onsite_vibes.jpg