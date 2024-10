Furniture China 2024 erzielt 11,9% Zunahme von Besuchern aus Übersee

SHANGHAI, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die 29. China International Furniture Expo (Furniture China 2024) wurde am 13. September nach vier Tagen fruchtbaren Austauschs im SNIEC erfolgreich abgeschlossen. Einmal mehr bestätigte die Messe ihre Position als führende globale Plattform für die Möbelindustrie und bot internationalen und nationalen Möbelunternehmen, Einkäufern, Designern und verwandten Branchen umfangreiche Möglichkeiten zur Vernetzung und Zusammenarbeit.

Furniture China 2024 onsite vibes

Die diesjährige Messe zog mehr als 3.000 Aussteller an, die verschiedene Sektoren repräsentierten, von der Möbelherstellung bis hin zu Wohndesign und Materialversorgung. Die Aussteller kamen aus 25 Ländern und Regionen, was die Internationalität der Furniture China unterstreicht. Dem Post Show Report zufolge begrüßte die Messe insgesamt 167.250 Besucher, darunter 28.644 Einkäufer aus Übersee, was einen Zuwachs von 11,9 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet und den Einfluss der Messe auf den globalen Handel weiter stärkt.

Darüber hinaus fand parallel zur SWEECC die Maison Shanghai 2024 statt, auf der ein umfangreiches Angebot an Innendesign, Wohndekoration und Lifestyle-Lösungen präsentiert wurde. Sie ist zu einem wichtigen Bestandteil geworden, der die Aufmerksamkeit von Designern, Einzelhändlern und Einrichtungsliebhabern aus aller Welt auf sich zieht. Gemeinsam bildete die Messe eine umfassende Plattform für den Austausch von Ideen und Trends in der Möbel- und Einrichtungsbranche.

Außerdem zogen wichtige Veranstaltungen wie die Global Buyers' Night, die Middle East Buyers' Night und der Anji Industrial Cluster Promotion Event die Aufmerksamkeit von Einkäufern und Branchenführern auf sich und förderten Diskussionen über neue Möglichkeiten für die Zukunft der Branche. Die digitale Plattform DTS mit ihrer neuen APP hat ebenfalls eine beeindruckende Leistung erbracht: Mehr als 23.000 aktive Nutzer engagieren sich online und generieren über 386.000 Interaktionen seit ihrer Einführung im Juli dieses Jahres.

Die Messe bot nicht nur eine Plattform für Unternehmen, um ihre neuesten Produktinnovationen zu präsentieren, sondern auch eine Reihe von Foren und Workshops, die die Entwicklung der Branche vorantreiben sollten. Bei über 40 Veranstaltungen vor Ort kamen mehr als 200 Redner, Gäste, Branchenexperten, Designer und KOLs zusammen, um Einblicke in verschiedene Aspekte von Möbelthemen zu geben. Die Aussteller zeigten sich auch sehr zufrieden mit der Qualität der Einkäufer. Viele neue Geschäftsverbindungen und fortgesetzte Partnerschaften wurden auf der Messe geknüpft, und es wird erwartet, dass die Folgeaufträge das bisherige Wachstum noch übertreffen werden.

Die Furniture China 2024 präsentierte erfolgreich die neuesten Trends und Entwicklungen in der globalen Einrichtungsbranche und verlieh ihr durch ihr innovatives Online- und Offline-Hybridmodell neue Impulse. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe, die vom 10. bis 13. September 2025 in Shanghai (Pudong) stattfinden wird, um den globalen Märkten noch mehr Möglichkeiten und Erfolge im Möbelhandel zu bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2534864/Furniture_China_2024_onsite_vibes.jpg