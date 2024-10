家具中国2024、海外からの来訪者が11.9%増加

FURNITURE CHINA 2024:9月10日から13日まで業界の基準を打ち立てるイベントを開催、"UP" is Just in Time!

CNFAとShanghai Sinoexpo Informa Marketsが共同で主催する第29回China International Furniture Expo(中国国際家具博覧会、英文略称Furniture China 2024)は、「"UP" is Just in...