Podczas targów Furniture China 2024 odnotowano liczny wzrost zagranicznych uczestników aż o 11,9% w porównaniu z poprzednim rokiem

SZANGHAJ, 22 października 2024 /PRNewswire/ -- W dniu 13 września w centrum wystawienniczym SNEC po czterech dniach owocnych spotkań sukcesem zakończyły się 29. Chińskie Międzynarodowe Targi Meblowe (Furniture China 2024). Po raz kolejny organizatorzy imprezy potwierdzili, że jest to wiodąca globalna platforma w branży meblarskiej, która zapewnia szerokie możliwości nawiązywania kontaktów i współpracy dla międzynarodowych i krajowych firm meblarskich, kupujących, projektantów i powiązanych branż.

Furniture China 2024 onsite vibes

Tegoroczne targi przyciągnęły ponad 3000 wystawców reprezentujących różne sektory - od produkcji mebli po projektowanie domów i dostawy materiałów. Wystawcy przybyli z 25 krajów i regionów świata, co podkreśla międzynarodowy zasięg Furniture China. Według raportu potargowego wydarzenie odwiedziło łącznie 167 250 osób, w tym 28 644 zagranicznych nabywców, co stanowi wzrost o 11,9% rok do roku, dodatkowo zwiększając globalne oddziaływanie targów na branżę handlową.

Równolegle w centrum wystawienniczym SWEECC odbywały się targi Maison Shanghai 2024, podczas których zaprezentowano szeroką gamę projektów wnętrz, elementów wystroju wnętrz i rozwiązań w zakresie stylu życia. Stały się one kluczowym elementem przyciągającym uwagę projektantów, sprzedawców detalicznych i entuzjastów wyposażenia wnętrz z całego świata. Obie imprezy stworzyły kompleksową platformę wymiany pomysłów i trendów w branży zarówno meblarskiej, jak i wyposażenia wnętrz.

Ponadto kluczowe wydarzenia, takie jak Światowa Noc Kupujących (Global Buyers' Night), Noc Kupujących z Bliskiego Wschodu (Middle East Buyers' Night) i wydarzenie promujące Klaster Przemysłowy Anji, przyciągnęły uwagę kupujących i liderów z branży, sprzyjając dyskusjom na temat nowych możliwości dla przyszłości branży. Platforma cyfrowa DTS w połączeniu z nową aplikacją również odnotowała imponujące wyniki - ponad 23 tysiące aktywnych użytkowników online i ponad 386 tysięcy interakcji - od czasu jej uruchomienia w lipcu tego roku.

Targi nie tylko stanowiły platformę dla firm do zaprezentowania swoich najnowszych innowacji produktowych, ale także oferowały wiele forów i warsztatów mających na celu rozwój branży. Ponad 40 wydarzeń zorganizowanych na miejscu zgromadziło ponad 200 prelegentów, gości, ekspertów branżowych, projektantów i kluczowych liderów opinii, którzy dzielili się spostrzeżeniami obejmującymi różne aspekty związane z branżą meblarską. Wystawcy wyrazili również zadowolenie z jakości kontaktów z kupującymi. W ramach targów wypracowano wiele nowych połączeń biznesowych i możliwości kontynuacji współpracy, a kolejne zamówienia mają przewyższyć dotychczasowy wzrost.

Podczas targów Furniture China 2024 z powodzeniem zaprezentowano najnowsze trendy i osiągnięcia w globalnej branży wyposażenia wnętrz, wprowadzając nową energię dzięki innowacyjnemu hybrydowemu modelowi online i offline. Organizatorzy z niecierpliwością czekają na kolejną edycję, która ma się odbyć w dniach 10-13 września 2025 r. w Szanghaju (Pudong) i która stworzy kolejne możliwości w obszarze handlu meblami i przyczyni się do sukcesów na światowych rynkach.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2534864/Furniture_China_2024_onsite_vibes.jpg