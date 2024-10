2024 상하이 국제가구박람회, 해외 방문객 11.9% 증가

제29회 중국국제가구박람회 9월 10~13일 상하이 푸동서 개최

제29회 중국국제가구박람회(Furniture China 2024)가 '지금이 적기!("UP" is Just in Time!)라는 주제로 9월 10일부터 13일까지 상하이 푸동에 위치한 신국제엑스포센터(SNIEC)에서 개최된다. 중국국제가구협회(CNFA)와 상하이...